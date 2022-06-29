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Нужны партнеры Дивееву, Мухину и Заболотному. Цели ЦСКА на летнее трансферное окно

Снова раздаем советы клубам премьер-лиги.
Нужны партнеры Дивееву, Мухину и Заболотному. Цели ЦСКА на летнее трансферное окно
29 июня 2022 13:55
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

В прошлом сезоне армейцы играли в три центральных защитника, и Владимир Федотов в «Сочи» практиковал ту же расстановку, поэтому велика вероятность, что схема ЦСКА не изменится, а значит, нужен хороший центральный защитник. Сейчас в распоряжении тренера есть только две более или менее понятные фигуры – Игорь Дивеев и Яка Бийол (переученный опорник). Этого явно недостаточно.

Судя по всему, в клубе все еще рассчитывают на Бруно Фукса, но о приключениях этого парня в России можно снять мощное двухчасовое драмеди. Бразилец вечно травмирован и недоступен. Комично выглядело, когда на одной из недавних тренировок армейские смм-щики засняли разминавшегося защитника, а вечером пришла новость о том, что он потянул мышцу и снова выбыл.

По-моему, всерьез делать ставку на футболиста, которому состояние здоровья за два года позволило провести на поле жалкие 345 минут, наивно. Есть еще двужильный и универсальный Кирилл Набабкин, но он игрок на подстраховку, а не для больших задач. А Хердур Магнуссон ушел. Вот и получается, что этой зоне необходимо укрепление.

В России варианты в центр обороны найти непросто, особенно после переезда Родригао в «Зенит». Пожалуй, перспективным выглядит ход с приглашением 21-летнего Ивана Кузьмичева из «Урала». Это мощный игрок (195 см), даже превосходящий бразильца по статистике отборов (1,5 против 1,4 за матч), перехватов (2,2 против 1,6) и блокировок (1,4 против 1) и сопоставимый по выносам мяча из штрафной (по 5). Только один в один его обыгрывают чаще, но тут стоит учитывать, что у «Сочи» в принципе более плотная и монолитная оборона.

В прошлом сезоне РПЛ Кузьмичев провел 23 матча и оставил весьма приятное впечатление. Трансферная стоимость в районе 800 тысяч евро.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

С этой проблемой в ЦСКА мучаются не первый год, но ни Иван Обляков, ни Ильзат Ахметов, ни Бийол, ни Эмиль Бохинен, ни Кристиян Бистрович, ни Максим Мухин, ни Жан-Филипп Гбамен решить ее не смогли. На последнего возлагали особые надежды, но после приезда в Москву его хватило на пару-тройку матчей, после чего ночные клубы выиграли у футбольного конкуренцию в сознании ивуарийца.

Решить задачу можно грамотным распределением ролей. В этом Федотов хорош. Например, научить хорошо действующего в отборе и грамотно выбирающего момент для него Мухина не выбрасываться на соперников, оставляя за спиной свободное пространство, а четко играть в зоне при подстраховке кого-то из партнеров.

Вот только и тут вариантов осталось немного. Бийол и Обляков нужны в обороне, Бохинен остался в «Салернитане», Ахметов обсуждает условия контракта с «Краснодаром», а Алан Дзагоев ищет новую команду. Остался только Бахтийор Зайнутдинов, но в этом случае требуется очень четко распределить роли: Мухин – «бульдог», казахстанец – «бокс-ту-бокс». И все равно гарантий успеха не будет.

Самый очевидный выход из положения – приобретение Артура Юсупова или Ибрагима Цаллагова, с которыми Федотов работал в «Сочи». Первый может покрывать большое пространство, второй сосредоточиться на оборонительных задачах. Но южане и так потеряли нескольких лидеров, так что вряд ли так просто расстанутся с игроками. Кроме того, обоим за 30, и такие трансферы не в характере армейцев.

В качестве альтернатив можно было бы попробовать Артема Тимофеева из «Ахмата» (лучший полузащитник по отборам в прошлом сезоне – 2,6 за матч, но со спартаковским бэкграундом) или Оливера Абильгора (едва ли не самый обученный опорник РПЛ за пределами Петербурга). Ну, или заграница нам поможет.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК/НАПАДАЮЩИЙ

Самая вариативная история. После ухода Юсуфа Языджи, Дзагоева и Ахметова у Федотова на позицию атакующего полузащитника остались Зайнутдинов, Константин Кучаев и Хорхе Карраскаль, но первый и в лучшие сезоны не блистал в финальной трети поля, второй никак не раскроется, а выкуп колумбийца мне в принципе непонятен. Отдать 6 млн евро за атакующего игрока, которому на одно результативное действие требуется почти 500 минут, это надо прямо постараться.

В зависимости от идей Федотова команде требуется сильный плеймейкер или второй нападающий, которым весной и был Языджи. Роль форварда мог бы исполнить Федор Чалов, но все-таки он, как и Антон Заболотный, игрок острия и не очень хорош в подыгрыше. Так что даже в случае его возвращения из Швейцарии вопрос решен не будет.

Пожалуй, роль второго нападающего (если такая вообще предусмотрена у Федотова) мог бы исполнить Дмитрий Полоз, одинаково яркий в подыгрыше и завершении, но против него возраст (30 лет) и неудачные заходы в «Зенит» и «Рубин». Вряд ли ЦСКА станет приобретать его у «Ростова».

А среди игроков, способных вести игру перед штрафной, в РПЛ очевидных (в том числе доступностью) вариантов не прослеживается – Даниил Уткин уже в «Ростове», а Эдуарда Сперцяна «Краснодар», скорее всего, не отдаст. Так что в обоих случаях почти наверняка придется искать решение на Балканах или в Южной Америке.

Впрочем, можно рискнуть отложить эти вопросы на полгода и дать Федотову решить их внутренними силами. Все-таки Карраскаль, Кучаев и Чалов неплохо обучены, а тренер умеет доставать из своих подопечных лучшее.

источник: «Советский спорт»
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