Дмитрий Селюк: РФС должен найти компромисс - оставьте два сектора для фанатов без Fan ID

Какой можно найти выход из этой ситуации? Футбольный агент Дмитрий Селюк предлагает один из возможных вариантов.

- Считаю, что РФС должен найти с фанатами компромисс, переход на Fan ID должен проходить поэтапно, - говорит Селюк. – Почти во всех странах Европы существует Fan ID. На подавляющем большинстве стадионов в самых топовых чемпионатах давно существуют сезонные абонементы. Они персональные, там есть фамилия и имя обладателя абонемента, указано его постоянное место на стадионе.

- Против этого фанаты и бунтуют, не хотят регистрироваться, не хотят публичить свои персональные данные. Из-за этого объявили бойкот.

- Обычные болельщики, которые постоянно ходят на стадион с семьями, должны будут зарегистрироваться. Я вообще не вижу, в чем здесь проблема? У большинства людей есть машина, они же ее регистрируют. Если вы летите на самолете, тоже должны регистрироваться. В современном мире это нормально.

Более того, в Европе практически везде при оплате кредиткой карточкой в магазине, ты должен доказать, что это твоя карточка, что на ней твоя фамилия.

Я просто не понимаю, если ты не нарушал закон, почему ты хочешь скрыть свое имя? При современных технологиях найти человека очень просто – везде есть камеры, есть система поиска человека по распознаванию лиц.

- Так какой же компромисс РФС должен найти с активными фанатами?

- Я бы предложил на всех стадионах оставить два сектора для тех, у кого нет Fan ID. Это не только для фанатов – противников Fan ID, но это облегчит возможность посетить футбольный матч гостям Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов, где есть команды РПЛ.

Оставить такие сектора, допустим на два сезона. Это позволит посмотреть, как это работает. И поможет снять напряжение между фанатами и футбольными властями.

ФАКТЫ

До декабря Fan ID будет необходим только на пяти стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону. Там возле арен будут расположены временные центры обслуживания. В 2023 году такие центры появятся возле всех стадионов РПЛ.

В декабре 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ. Помимо указанных выше, это «Газпром Арена», «Открытие Банк Арена», «РЖД Арена», «ВЭБ Арена», «ВТБ Арена», «Арена Химки», «Ахмат Арена», «Газовик», «Краснодар», «Лужники» и «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже.