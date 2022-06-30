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Дмитрий Селюк: Вряд ли у Черышева вообще есть предложения. Ему пора подумать о тренерской карьере

В различных СМИ продолжают обсуждать варианты дальнейшего трудоустройства Дениса Черышева. Большинство склоняется к мнению, что он переберется в один из клубов РПЛ.
Дмитрий Селюк: Вряд ли у Черышева вообще есть предложения. Ему пора подумать о тренерской карьере
30 июня 2022 14:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: Константин Рыбин / РФС

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что, учитывая бэкграунд полузащитника, его постоянные травмы и возраст, шансов получить новый контракт у Дениса немного.

– В Испании Черышев может заинтересовать условную «Гранаду»?

Черышев хороший футболист, но постоянные травмы, потом долгое восстановление создали ему определенный имидж. Парню в этом году исполнится 32 года, он больше проводил времени в лазарете, чем на поле. Трудоустроиться ему будет очень сложно не только в Испании, но и где угодно в Европе. В Европе давно уже тенденция – не подписывать игроков после тридцати, а у Черышева еще такой бэкграунд.

– Но про Россию идут разговоры, например, по поводу «Торпедо».

Ну, какие зарплаты в «Торпедо» 10-15 тысяч в месяц. Не будут они платить Черышеву, допустим, 100 тысяч. А идти на 15, пусть 20 тысяч, ему самому незачем. Лучше уже в Испании остаться и подумать, чем заняться в будущей жизни.

Если б я был его агентом, и Денис попросил у меня совета, я бы сказал ему заканчивать карьеру и подумать о будущем. Например, заняться получением тренерской лицензии, если он хочет остаться в футболе. Денис парень смышленый, поиграл под руководством нескольких известных тренеров в хороших командах, в сильном чемпионате. Опыт и знания получил приличные, теперь настала пора получить новую профессию. А не мучиться в условном «Торпедо» за маленькую зарплату.

Кстати, в «Торпедо» пришел Геркус (бывший гендир «Локомотива». – Прим. ред.). А там президентом трудится Маслов, известный по работе в Самаре. Так вот, Геркус сделает все, чтоб «съесть» Маслова и занять его место.

– Хорошо, «Торпедо» – не вариант для Черышева. А более топовые клубы не заинтересуются им? Все-таки для России Черышев – это имя?

Если б я был руководителем клуба, составил бы такой контракт для Черышева: самая минимальная зарплата, остальное от количества проведенных матчей. Если человек постоянно будет лечиться, зачем рисковать и давать ему высокую зарплату?

– То есть, топовым клубам он тоже не очень нужен?

Я не сторонник теоретических рассуждений, но, на мой взгляд, с точки зрения руководителей клубов, футболист, который больше лечится, чем играет, не нужен.

Если он больше лечится, чем играет, значит, травмы носят хронический характер, а с возрастом ситуация только усугубляется. Вряд ли какой-то клуб захочет платить зарплату футболисту, который постоянно лечится. Откровенно говоря, думаю, что у Черышева вообще нет никаких предложений.

Что ему делать дальше по жизни, я сказал выше – завершить карьеру игрока и подумать о карьере тренера.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Вряд ли у Черышева вообще есть предложения. Ему пора подумать о тренерской карьере
Дмитрий Селюк: Вряд ли у Черышева вообще есть предложения. Ему пора подумать о тренерской карьере
В различных СМИ продолжают обсуждать варианты дальнейшего трудоустройства Дениса Черышева. Большинство склоняется к мнению, что он переберется в один из клубов РПЛ.
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