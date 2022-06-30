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Fan-ID или дома сиди

Статья, в которой собрано ровно всё, что нужно знать о пресловутом «паспорте болельщика». Ведь без него теперь не попасть на российский футбол.
Fan-ID или дома сиди
30 июня 2022 14:42
автор:
автор фото: ФК "Спартак"

С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять fan-ID. Наше партнерское издание «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.

Сразу предупреждаем: получение fan-ID постепенно станет обязательным ДЛЯ ВСЕХ, кто собирается на футбол. Начиная от простых болельщиков и заканчивая журналистами, участниками матчей и организаторами. В общем, в нашем футболе произойдет революция.

ГДЕ ОФОРМИТЬ?

Для начала надо завести подтвержденный аккаунт на госуслугах. Если его еще нет, заполняете анкету, прикладываете фотографию и с паспортом отправляетесь в МФЦ для подтверждения личности. Даже если аккаунт уже есть, эту процедуру все равно придется пройти.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НУЖНО УКАЗАТЬ?

ФИО, дату рождения, пол, данные паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), гражданство, номер телефона, адрес электронной почти, фото. При групповой заявке потребуется цветная копия документа, удостоверяющего личность. По желанию можно указать принадлежность к клубу.

ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ МОЖНО В ЛЮБОМ МФЦ?

Нет. ТОЛЬКО в МФЦ регионов, где базируются клубы РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Московская, Самарская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Воронежская области.

КАК ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ БОЛЕЛЬЩИКАМ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ?

До декабря fan-ID будет необходим только на пяти стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону. Там возле арен будут расположены временные центры обслуживания. В 2023 году такие центры появятся возле всех стадионов РПЛ.

ДЕТЯМ ТОЖЕ ПРИДЕТСЯ ОФОРМЛЯТЬ FAN-ID?

Да, НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕ БУДЕТ. Процедура та же – через госуслуги (анкета, фото) – с той разницей, что для подтверждения личности детей до 14 лет в МФЦ достаточно взрослого с его паспортом и свидетельством о рождении. А в случае опекунов/усыновителей — еще и с нотариальной доверенностью.

ИНОСТРАНЦАМ ТОЖЕ НАДО ОФОРМЛЯТЬ FAN-ID?

Да, по тем же правилам, что и взрослым гражданам России.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ПРИОБРЕТЕНИИ БИЛЕТОВ?

При покупке билетов или абонементов потребуется указать номер паспорта болельщика.

А ПЕРЕДАТЬ СВОЙ БИЛЕТ ДРУГОМУ ЛИЦУ МОЖНО?

Да, в личном кабинете на госуслугах потребуется вместо своего номера fan-ID указать данные (номер fan-ID или телефон или адрес электронной почты) нового владельца билета.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КУПЛЕНО НЕСКОЛЬКО БИЛЕТОВ?

Каждому билету потребуется присвоить номер fan-ID того, кто пойдет на футбол, так что к моменту покупки желательно, чтобы у всех был паспорт болельщика. В противном случае придется идти на уловки. Например, временно оформить билет на знакомого обладателя fan-ID, пока тот, кто на самом деле пойдет на футбол, не обзаведется своим паспортом болельщика.

КАК РАБОТАЕТ FAN-ID?

При покупке билета на сайте появится QR-код. Его и нужно предъявить стюардам у входа на территорию арены (с экрана смартфона или в распечатанном виде). Стюард на сканере увидит фотографию обладателя билета и сверит с лицом предъявителя, после чего пропустит на стадион.

КОМУ ОТКАЖУТ В FAN-ID?

Официально лишить права посещать спортивные соревнования может только суд на основании протокола о правонарушении. В запрете указывается срок от 6 месяцев до 7 лет. Однако во время ЧМ-2018 были прецеденты, когда людям, не имевшим подобных запретов, отказывали в выдаче fan-ID.

Кроме того, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» указываются еще две причины возможного отказа: наличие информации о намерении совершить противоправное деяние или о нарушениях общественного порядка на спортивных соревнованиях, в том числе в других странах.

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ОТКАЗ В ПРОХОДЕ НА СТАДИОН?

Да, в судебном порядке. Но поскольку прямо у стадиона оперативно сделать это не получится, рекомендуется по возможности оформить Fan ID заранее, а не во временных центрах обслуживания.

КОГДА FAN-ID ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАТЧЕЙ В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

В декабре 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ. Помимо указанных выше, это «Газпром Арена», «Открытие Банк Арена», «РЖД Арена», «ВЭБ Арена», «ВТБ Арена», «Арена Химки», «Ахмат Арена», «Газовик», «Краснодар», «Лужники» и «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже.

НА ДРУГИХ ТУРНИРАХ НУЖЕН FAN-ID?

На футболе – да, но только на тех стадионах, где введена эта система. То есть, 9 июля в Санкт-Петербурге на матче за Кубок России между «Зенитом» и «Спартаком» паспорт болельщика еще не потребуется. В отношении других видов спорта четких директив пока не прописано.

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ РЕКОМЕНДАЦИИ?

По возможности распечатывайте fan-ID с указанием билетов. Поскольку процедура еще не отлажена, неясно, насколько удобно будет демонстрировать стюардам QR-коды нескольких болельщиков (например, маленьких детей или пенсионеров без смартфонов) с одного экрана.

Кроме того, ваш смартфон может разрядиться в пути, что сразу создаст проблемы. А распечатка никуда не денется.

источник: «Советский спорт»
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