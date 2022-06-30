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Кто вместо Жиго, Мозеса и Бакаева? Трансферные цели «Спартака»

Ищем усиление для красно-белых.
Кто вместо Жиго, Мозеса и Бакаева? Трансферные цели «Спартака»
30 июня 2022 16:09
автор: Артем Зибрак
автор фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Судя по всему, новый тренер Гильермо Абаскаль намерен играть по схеме 4-3-3, поэтому физического недостатка в защитниках после отъезда Самуэля Жиго не будет. Но это только численное восприятие, поскольку Никиту Чернова нельзя поставить в один ряд с французом. Да и Георгий Джикия давно не так резок и надежен, как хотелось бы тренерскому штабу.

Помимо них есть только Павел Маслов и нагоняющий ужас на собственных болельщиков Максимилиан Кофрие. Один из букмекеров даже принимает ставки на лидерство бельгийца в РПЛ по количеству привезенных пенальти. Так что сами понимаете.

На мой взгляд, разумнее было бы найти одного приличного защитника, Кофрие вернуть в Европу, а Чернова сделать первым запасным. Причем нужно понимать, что игрок обороны должен быть достаточно быстр и хорош в индивидуальном отборе, поскольку Абаскаль намерен играть высоко и много атаковать позиционно, а Джикия и Мацей Рыбус скоростными качествами не обладают.

В этом отношении примечательной выглядит фигура Максима Осипенко из «Ростова». Показательно, что в интенсивно атакующей команде Валерия Карпина он позволял себя обыграть всего 0,2 раза за игру, то есть раз в пять матчей. Это важный параметр для красно-белых, олицетворением обороны которых является знаменитый мем «памагити!». Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро, но эти деньги не будут выброшены на ветер.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Видимо, Виктор Мозес в Москву не вернется. Если так, то красно-белым обязательно понадобится хороший защитник на правый край, потому что Кофрие и Николай Рассказов больше про боль и страдания, чем надежность в обороне. Кроме того, Абаскалю потребуется игрок, способный поддерживать атаки до лицевой линии, а эти двое имеют очень ограниченный арсенал работы с мячом.

Если нигерийца в команде не будет, то единственным вариантом на фланг с атакующим уклоном останется Даниил Хлусевич. Он легкий, быстрый и техничный, но его оборонительные навыки вызывают большие сомнения. Кроме того, он почти наверняка понадобится на позиции правого нападающего.

На самом деле, проблему можно было бы решить внутренними ресурсами, переставив сюда Романа Зобнина, как делал Доменико Тедеско. На краю номинальный опорник чувствует себя намного свободнее и проще продвигает мяч вперед, чем в тесноте середины поля. Но тогда потребуется решать что-то в центре. Например, не продавать Алекса Крала. Если есть желание сэкономить, это вполне рабочий расклад.

В противном случае все равно придется искать усиления за рубежом, поскольку в РПЛ доступных крайних защитников с большим объемом доставки мяча в штрафную не просматривается.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ

На фоне бойкота Мозеса и побега Джордана Ларссона еще менее однозначным выглядит решение отпустить Зелимхана Бакаева. Номинальный правый полузащитник остался один – тот самый Хлусевич. Из крайних атакующих игроков есть еще Квинси Промес и Антон Зиньковский, но оба они ярко выраженные игроки левого фланга, а на Педро Рошу надежды давно нет.

В роли правого инсайда можно попробовать Михаила Игнатова, но если ставить перед командой задачу выше места в пятерке, стоит к нему и Хлусевичу найти еще одного исполнителя. Задача непростая. РПЛ это одна из дефицитнейших позиций, а обратив взор за рубеж, придется прилично потратиться (например, в «РБ Брагантино» есть очень интересный 24-летний левоногий вингер Артур с ценником в районе десятки) с риском потерять потраченное после очередного убийственного решения ФИФА.

ЧТО С ЛЕГИОНЕРАМИ?

На контрактах у «Спартака» еще и целая толпа иностранцев, с которыми неясно, что делать. Вроде и доходов на из зарплаты уже недостаточно, и спортивная ценность неоднозначна, но и девать их особо некуда. На мой взгляд, Крал (на него выставили ценник 6 млн) и Гус Тил команде еще могли бы пригодиться, а от Остона Урунова, Йоррита Хендрикса и Роши надо избавляться окончательно. Они и для расширения обоймы бесполезны.

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источник: «Советский спорт»
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