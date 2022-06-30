«Зенит» приобрел лучшего бомбардира следующего сезона. Кассьерра официально в Петербурге

В ПИТЕРЕ +30

«Зенит» официально представил новичка Матео Кассьерру, проведшего прошлый сезон в «Сочи». Контракт подписан на три года с возможностью продления еще на один. Предположительная сумма трансфера – 4,5 млн евро (по другой информации – 4 млн + бонусы). Прошлым летом южане отдали за него «Белененсишу» 1,2 млн, то есть за год колумбиец принес «Сочи» серебряные медали и более 3 млн евро прибыли.

«Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал, и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми», – рассказывал тренировавший тогда «Сочи» Владимир Федотов.

Питерцы представили форварда роликом под названием «В Петербурге +30», в котором он, стоя на пляже у Петропавловской крепости, по-русски говорит: «Горячо, как дома». Цифра же – отсылка к 30-му номеру, который выбрал Кассьерра.

«ЗЕНИТ» СЕМАКА ДОСТРОЕН

Чемпионы провернули топ-трансфер – взяли крутого результативного форварда, способного стать с отрывом лучшим бомбардиром сезона, за сущие копейки. В «Сочи» за год он наколотил 14 мячей, а при поддержке таких ярких и техничных партнеров запросто может удвоить результат. И тогда «+30» будет восприниматься совсем иначе.

Для «Зенита» это важный переход еще и потому, что Кассьерра должен идеально вписаться в новый рисунок команды, который прививает Сергей Семак. После неудач в Лиге чемпионов он разочаровался в Артеме Дзюбе и в целом медленном однотипном футболе сине-бело-голубых, хотя этого и было достаточно для успеха в РПЛ.

Питерцы пошли по пути «Шахтера» - закупились креативными бразильцами и стали менять игру на более изящную и комбинационную. С этими целями и приобрели зимой Юрия Альберто, но тот не слишком вразумительно выступил весной и передумал возвращаться в Петербург из отпуска. Может, оно и не так плохо, ведь Кассьерра с Иваном Сергеевым обещают стать очень перспективной парой нападающих.

УЧЕНИК БЕРГКАМПА

Колумбийца отличает классная техника работы с мячом, за что стоит сказать спасибо в том числе и Деннису Бергкампу, работавшему с нападающим в системе «Аякса». А ключевую роль в «Зените» будут играть его разносторонние умения.

Он не только хорош в завершении, чему подтверждением 14 голов за «Сочи» (с игры забил больше лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, у которого таковых набралось 13), но и в командных взаимодействиях. Во многом благодаря его качественной игре спиной к чужим воротам сочинцам удалось легко перестроиться после ухода Антона Заболотного в ЦСКА.

Кассьерра обладает хорошими скоростными навыками, грамотно открывается в свободные зоны под передачи на ход («Динамо» в заключительном туре рыдало от этих прорывов) и в то же время способен насыщать зону перед штрафной, отыгрываясь на открывающихся рядом партнеров. Если учесть, что теперь ими будут сверхтехничные Клаудиньо и Малком, эта троица грозит стать убийственной в лиге. Да и совсем не жадному Сергееву такой партнер – большой подарок.

СПАРТАКОВСКИЕ КРУЖЕВА В ПЕТЕРБУРГЕ

Таким образом, все идет к тому, что в следующем сезоне «Зенит» станет самой быстрой в комбинационной игре командой премьер-лиги. Причем матчи будут разбиваться на две фазы – «чемпиону нужно забивать» и «чемпион ведет в счете».

В первом случае питерцы будут кружить вокруг штрафной соперника в позиционных атаках, используя все эти стеночки и забегания, о которых ностальгируют на «Открытие Арене», а во втором отдавать мяч сопернику и через средний пас мгновенно разрывать середину поля, выкручивая оппонентам позвонки быстрыми переводами мяча из зоны в зону. Так что поведя в счете, очков соперникам они уже точно не отдадут.

Таким образом, в перспективе мы можем увидеть одну из самых ярких команд РПЛ в истории или по меньшей мере в самый сильный «Зенит» при Сергее Семаке. Неужели это не стоит каких-то 4 млн евро?

Больше материалов автора – в телеграм-канале @champignonsleague.