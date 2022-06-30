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Назначение Циннбауэра – в «Локомотиве» продолжают верить в выбранную модель развития

В четверг, 30 июня, «Локомотив» объявил о том, что на должность главного тренера назначен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. До «Локомотива» специалист работал в Бундеслиге, где тренировал «Гамбург», а его последним местом работы был клуб «Орландо Пайретс» из ЮАР.
Назначение Циннбауэра – в «Локомотиве» продолжают верить в выбранную модель развития
30 июня 2022 18:40
автор: Сергей Иванов
автор фото: Sydney Mahlangu/Sports Inc

Новость, которая могла бы быть очередной футбольной сенсацией, таковой все же не является. В официальном сообщении о назначении Циннбауэра клуб подчеркнул, что Марвин Комппер продолжит «работу в штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам». Речь идет о том, что именно Комппер, как и в прошлом сезоне, будет отвечать за подготовку игроков и тактику в играх. Также в штабе остается Заур Хапов.

Назначение Циннбауэра – получается, это не перемены, а скорее усиление штаба «Локомотива». Об этом и заявил спортивный директор клуба Томас Цорн в комментарии к новости: «назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе».

Что касается задач Циннбауера, то в комментариях «Локомотива» говорится о том, что тренер «придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели «Локомотива». Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала».

Такие формулировки говорят о том, что клуб последовательно придерживается принципов, которые уже не раз озвучивали его менеджеры: скоростная игра с акцентом на быстрые атаки и постоянный прессинг в играх, ставка на молодежь и игроков с высоким потенциалом роста стоимости при комплектовании состава.

В прошлом сезоне «Локомотив» занял лишь шестое место, объясняя это тем, что сезон был переходным, с большим количеством перемен. Только предстоящий сезон покажет, будет ли клуб прогрессировать. Как ни парадоксально, но назначение нового тренера говорит не о переменах, а о том, что в «Локомотиве» продолжают верить в выбранную модель развития.

источник: «Советский спорт»
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Назначение Циннбауэра – в «Локомотиве» продолжают верить в выбранную модель развития
Назначение Циннбауэра – в «Локомотиве» продолжают верить в выбранную модель развития
В четверг, 30 июня, «Локомотив» объявил о том, что на должность главного тренера назначен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. До «Локомотива» специалист работал в Бундеслиге, где тренировал «Гамбург», а его последним местом работы был клуб «Орландо Пайретс» из ЮАР.
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