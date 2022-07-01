Ставка на молодежь. Задачи «Краснодара» и «Локомотива» на межсезонье

Рассматривая трансферные задачи клубов РПЛ на лето, я посвятил «Зениту», «Динамо», ЦСКА и «Спартаку» отдельные материалы, а «Краснодар» и «Локомотив» решил объединить в виду специфики кадровой политики клубов, делающих ставку на собственных воспитанников. Поскольку, не находясь на тренировках, сложно оценить готовность молодых игроков выходить в основе и тренерского штаба задействовать их в премьер-лиге, эти рекомендации носят более общий характер.

«КРАСНОДАР»: ЧТО С ВОЗВРАЩЕНЦАМИ?

По составу «горожан» гадать сложнее, поскольку весну команда доигрывала невероятно молодым составом, но вынужденно. Легионеры в полном составе бежали, а Магомед-Шапи Сулейманов был отправлен в аренду еще год назад. Однако радикальное изменение не сильно сказалось на результате и позволило занять четвертое место.

Это могло натолкнуть Сергея Галицкого на мысль, что необходимости в дорогостоящих футболистах его клуб не испытывает. Вероятно, этим объясняется отъезд Даниила Уткина («Ростов» заплатил 3 млн евро), Александра Мартыновича, Владимира Ильина, Юрия Газинского и Евгения Городова при параллельном выкупе у «Ботева» нигерийцев Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Давида Ндуки.

Теперь остается лишь гадать, последуют ли за ушедшими бразилец Кайо, венесуэлец Кристиан Рамирес, поляк Гжегож Крыховяк, голландец Тони Вилена, датчанин Юнес Намли и колумбиец Джон Кордоба. От ответа на этот вопрос и зависит представление о задачах «Краснодара» на сезон, но можно и предположить, что «предателей» отправят восвояси. Уже сообщалось, что с Крыховяком ведут переговоры о расторжении контракта, хотя его агент эту информацию опроверг.

Частично подтверждает теорию и состав «быков» на товарищеский матч с «Ростовом», в котором почти все футболисты сыграли по тайму. Из статусных игроков на поле выходили Матвей Сафонов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Алексей Ионов, Сулейманов и Кордоба (единственный провел все 90 минут).

Известно также, что по Сперцяну были предложения из Франции и Германии, но клуб их отверг, а достаточно опытный Ильзат Ахметов не убедил тренерский штаб по результатам просмотра. Таким образом, вряд ли таким уж великим будет риск предположить, что в следующем сезоне ставка будет сделана на свою молодежь, а значит, и оценивать состав с точки зрения сильных/слабых мест для достижения высоких задач смысла не имеет.

Впрочем, от себя отмечу, что такой подход выглядит слишком уж романтично. Хотя весной команда и набирала очки, выглядела довольно блекло и во многом выезжала на Сафонове и Сперцяне. И это на фоне эмоционального всплеска получивших шанс всей жизни молодых игроков. Второй сезон, как водится, в таких случаях, всегда становится для них труднее. А теперь команда почти полностью состоит из таких неоперившихся футболистов. Не удивлюсь, если в конце чемпионата речь будет идти о выживании.

«ЛОКОМОТИВ»: ОСТАНЕТСЯ ЛИ БАРИНОВ?

На бумаге у железнодорожников ситуация перспективнее. Здесь тоже делают осознанную ставку на молодежь, но не ограничиваются собственными резервами, а ищут футболистов по всему миру, чему подтверждением приезд бразильского защитника Лукаса Фассона и черногорского нападающего Марко Раконьяца.

На бумаге «Локо» укомплектован вполне достойно, особенно в центре обороны (Тин Едвай, Станислав Магкеев, Фассон, Марк Мампасси и Виталий Лысцов) и полузащиты (Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Даниил Куликов плюс молодые Артем Карпукас, Максим Петров и Сергей Бабкин).

Напротив, в этих зонах видится даже переизбыток футболистов, поэтому новость об интересе «Динамо» к Баринову удивляет только в том ключе, что это самый статусный футболист команды. Но сама идея заработать на одном-двух футболистах весьма логична (тем более, что Магкеев может сыграть на обеих позициях). Вернувшийся из аренды в «Ахмате» Лысцов в этой ситуации выглядит первым кандидатом на выход.

Пожалуй, самая неоднозначная позиция – левый фланг обороны, где после отъезда Мацея Рыбуса остался один номинальный защитник Наир Тикнизян. Ни в ЦСКА, ни в «Локо» он не убеждал, что способен стать игроком основы на годы, а в конкурентах у него еще более молодые футболисты, которых нам только предстоит распознать.

Плюс «Локо» будет тяжеловато в первой части сезона из-за отсутствия главного конструктора атак Рифата Жемалетдинова. Красно-зеленые решили не брать никого на эту позицию и дать возможность набрать форму Антону Миранчуку, но тот большую часть прошлого сезона лечился и весной лишь раз провел на поле больше тайма. Удастся ли ему вернуть былые кондиции, большой вопрос.

В любом случае, российскому футболу не хватает таких вот смелых экспериментов с реальными, а не декларируемыми попытками встроиться в европейскую экономическую систему по развитию и продаже футболистов, поэтому за обоими проектами будет любопытно наблюдать.

Больше материалов автора – в телеграм-канале @champignonsleague.