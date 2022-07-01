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Шварц хочет забрать у ЦСКА Эджуке. Чидера забивал «Динамо» в каждом матче

В Берлине нигериец будет партнером Кевина-Принса Боатенга и (неожиданно) Филипа Уремовича.
Шварц хочет забрать у ЦСКА Эджуке. Чидера забивал «Динамо» в каждом матче
01 июля 2022 17:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

ЭДЖУКЕ ПРИОСТАНОВИТ КОНТРАКТ

ЦСКА продолжает терять важных игроков основы. Вслед за Юсуфом Языджи, которого не удалось выкупить у «Лилля», стан армейцев может покинуть Чидера Эджуке. По сведениям «Чемпионата», он подговаривается о приостановке контракта на сезон.

Это немного удивительно, поскольку такое право у футболистов было только до четверга – 30 июня истек срок продления данного разрешения со стороны ФИФА. Впрочем, нельзя исключать, что он реализовал свое право вовремя, а информация, скажем так, не обновилась.

В остальном данным коллег можно верить, ведь, по их словам, нигериец настроился на переход в «Герту», которую в новом сезоне будет тренировать хорошо знакомый нам по работе в «Динамо» Сандро Шварц. Он и выступил инициатором приглашения нигерийского вингера. По крайней мере, Bild уже сообщал о желании берлинцев арендовать футболистов без права выкупа.

3+1 В 3 МАТЧАХ С «ДИНАМО» ШВАРЦА

Вообще-то немецкого тренера можно понять. Эджуке попортил ему в Москве много крови. Трижды бело-голубые под руководством Шварца играли против ЦСКА, и в каждом матче нигериец забивал по мячу. Более того, в этих матчах он принял непосредственное участие во всех четырех голах (3+1) своей команды. Давайте вспомним эти встречи.

Первая состоялась в мае прошлого года в рамках заключительного тура. На 18-й минуте Эджуке в классно прочувствовал момент и стал открываться в штрафной под Алана Дзагоева до паса ему Наира Тикнизяна, получил мяч, на замахе уложил на газон Романа Евгеньева, затем вывел его из игры повторным обманным движением и пробил – мяч рикошетом оказался у открывшего счет Тикнизяна.

А на 79-й минуте при счете 1:2 нигериец воспользовался позиционной ошибкой Романа Нойштедтера, притаился у него за спиной, получил передачу на ход от Константина Марадишвили, ушел в сторону от выскочившего навстречу Игоря Лещука и с острого угла отправил мяч в пустые ворота.

Динамовцы в итоге вырвали победу на 89-й минуте (забил Арсен Захарян), но Эджуке наверняка Шварцу запомнился.

В следующий раз команды сошлись уже в августе. На сей раз Эджуке для гола хватило всего восьми минут. Теперь он круто отреагировал на скидку Антона Заболотного на границе финальной трети поля, технично опустил мяч на землю, раскрутил Сергея Паршивлюка и пробил под перекладину. По иронии судьбы, динамовцы вновь выиграли – в оставшееся время Даниил Фомин оформил дубль.

Лишь с третьей попытки Эджуке удалось принести команде очки. На 67-й минуте матча в апреле этого года он в середине поля воспользовался опрометчивым подкатом Евгеньева и убежал один на один с Антоном Шуниным, сделав голевой довольно корявую передачу в борьбу от Хорхе Карраскаля. Удар Чидера не очень удался, но среагировать на него вратарь не сумел.

В БЕРЛИНЕ БОАТЕНГ, ЙОВЕТИЧ, ПЕНТЕК И… УРЕМОВИЧ

Потому Шварц после отъезда из Москвы и захотел забрать с собой не Арсена Захаряна или Себастьяна Шиманьского, а не самого заметного из игроков РПЛ в составе одного из принципиальнейших соперников.

В лучшие годы ЦСКА легко нашел бы замену нигерийскому вингеру. После реактивного Ахмеда Мусы его соотечественник так уж сильно не впечатлял. Однако в последние годы селекционная служба армейцев стала регулярно давать сбои, а денег в новых реалиях стало меньше, как и желания иностранцев переезжать в Россию.

При этом Эджуке единственный номинальный игрок левого фланга атаки. Да, вариантов в эту зону у Владимира Федотова будет достаточно, ведь есть Хесус Медина (предпочитает играть справа), Хорхе Карраскаль и универсальные Константин Кучаев с Бактийором Зайнутдиновым, но вообще-то после ухода Языджи Чидера казался очевидным игроком основного состава. Он единственный легкий, скоростной нападающий со стабильным дриблингом, способный придумать момент из ничего.

Основными конкурентами вингера в Берлине в случае переезда станут Джавайро Дилросун (в прошлом сезоне 2+6 в 32 матчах за «Бордо», где был в аренде) и Мизиане Мулида (1+1 в 14 матчах). А еще Эджуке может стать партнером Дедрика Бойяты, Стефана Йоветича, Кшиштофа Пентека и Кевина-Принса Боатенга, объявившего о завершении карьеры после этого сезона.

А, да, чуть не забыл. В «Герте» с нового сезона будет играть экс-защитник «Рубина» Филип Уремович. Шварц неплохо изучил российский рынок!

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источник: «Советский спорт»
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