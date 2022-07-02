Готов ли «Зенит» к битве со «Спартаком»? Чемпион России проверит силы в матче с чемпионом Сербии

Российский футбол соскучился по международным матчам, поэтому встреча на олимпийском стадионе «Фишт» между лидером РПЛ и участником квалификации Лиги чемпионов вызывает повышенный интерес. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш — за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей — присоединяйтесь к клубу победителей!

Автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Из-за отстранения наших клубов от еврокубков каждая встреча с европейскими командами крайне важна. Нельзя вариться в собственном соку. Уровень сербов в этом плане позволяет надеяться на хороший футбол. Команда Деяна Станковича в прошедшем сезоне смотрелась очень прилично, сделала золотой дубль. Кстати, на «Фиште» болельщики смогут увидеть и сфотографироваться с обоими сербскими трофеями - «Црвена Звезда» привезет их в Россию.

Сине-бело-голубые также выставят на всеобщее обозрение свой чемпионский кубок, будет и автограф-сессия. Что же касается непосредственно футбола, то этот поединок для «Зенита» - последняя проверка перед Суперкубком страны. Матч со «Спартаком» запланирован на 9 июля, по этой причине Сергей Семак обязательно выпустит основной состав. Как сообщил тренер, не сможет сыграть с сербами из основы только Вячеслав Караваев.

В предыдущих встречах в рамках Кубка PARI Премьер Семак не давал передышки лидерам. Разве что Вендел не выходил с первых минут, остальные — в том числе и легионеры — уже получили нормальное игровое время, набрав форму. Интересно, увидим ли в деле новичка питерцев экс-сочинца Кассьерру, для которого «Фишт» был домашней ареной в прошлом сезоне. На днях он стал игроком «Зенита», и это хорошая замена ушедшему в аренду в «Коринтианс» Юри Алберто.

Чемпионы России свою летнюю трансферную компанию не завершили. Одной из интриг матча станет игра 21-летнего защитника сербской командой Страхиньи Эраковича, если, конечно, его не решат поберечь перед продажей. Вполне возможно, что в Сочи стороны окончательно договорятся о сделке. Если игрок выйдет в старте, то ему точно есть за что биться. Как, кстати, и многим зенитовцам — конкуренция в клубе сегодня очень высокая.

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Црвена» также провела несколько контрольных игр в это межсезонье, команде надо форсировать форму перед квалификацией Лиги чемпионов. По этой причине не стоит ждать, что соперники будут вальяжничать. Игра обещает быть качественной.

Клубы встречались между собой четыре раза, все матчи выиграл «Зенит». Специалисты видят питерцев фаворитом и в этом поединке, ожидая результативный футбол. Чемпион Сербии в прошлом сезоне забивал в среднем три гола за игру во внутреннем первенстве, а «Зенит» давно слывет забивающей командой. Не станет, скорее всего, исключением и этот матч. Так что можно поставить на то, что обе команды забьют.

И на победу «Зенита». Сербам может помочь нейтральный статус поля — все же в Сочи российскому клубу будет играть не так комфортно, как в Петербурге. Ну и конечно не обойтись «Црвене Звезде» без удачи, если команда хочет выстоять в игре с нашим чемпионом. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут