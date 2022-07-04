Дмитрий Селюк: Покупка Ераковича – спонсорская помощь «Црвене Звезде» со стороны «Зенита»

По данным из различных источников, трансфер защитника может обойтись клубу из Санкт-Петербурга в сумму от 10 до 12 миллионов евро, а переговоры должны завершиться в конце этой недели.

Футбольный агент Дмитрий Селюк крайне скептически относится как к самой покупке, так и к озвученной в прессе сумме.

- «Зенит» - спонсор «Црвены Звезды», думаю, покупка Ераковича – спонсорская помощь со стороны «Зенита», - говорит Селюк. – Вдобавок чемпион Серии приехал в Россию, международный матч, зрители в Сочи пришли. Опять же оживление футбольной жизни.

Не могу понять, откуда берутся такие цифры. Что в «Црвене Звезде», что в «Партизане» можно за миллион взять любого футболиста. Там чемпионат довольно низкого уровня. Хотя Сербия известна своими талантами, но покупать за 8 или 10 миллионов малоизвестного игрока, не очень это укладывается в логику.

- Возможно, на долгую перспективу, учитывая, что Ераковичу 21 год.

- Смысл покупки не очень ясен – с нынешним составом «Зенит» может без проблем и с запасом выигрывать чемпионат России. А в сумму 8 или 10 миллионов я просто не верю.

- Тогда сколько – пять?

- Я не люблю комментировать такие сделки – потому что цифры явно не соответствуют действительности. Думаю, там максимум три миллиона, но, скорее всего, один миллион. Я звонил знакомому сербу, который в свое время играл в Испании, сейчас занимается агентской деятельностью. Он сказал, что предложений по Ераковичу из Европы не было.

У «Зенита» и так практически два состава, такие приобретения еще одного игрока оставят на лавке, которая у «Зенита» внушительная. А это не способствует улучшению атмосферы в команде.

НАША СПРАВКА

Еракович — воспитанник «Црвены Звезды», в сезоне-2021/22 игрок сделал одну результативную передачу и получил семь желтых карточек в 41 матче. Защитник уже вызывался в сборную Сербии, и даже отыграл 20 минут в одни из матчей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.