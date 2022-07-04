Федотову точно стоило уходить из «Сочи»? Обескровленный ЦСКА не может забить третий матч подряд

НАД ЦСКА СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ

Чем ближе официальный старт сезона, чем темнее на душе у фанатов армейцев. Это межсезонье для клуба на редкость событийное, и не в лучшем свете. Кажется, Владимир Федотов потерял игроков уже на целый состав. Накануне вот сообщалось о приостановке контрактов Чидерой Эджуке и Арнором Сигурдссоном. Официально новость не подтверждалась, но в заявку на «Пари НН» они не попали.

Проблемы с составом столь велики, что Федотов даже не пытается набрать 11 опытных игроков в основу. Против нижегородцев с первых минут появились защитники Кирилл Большаков и Дмитрий Каптилович, а также полузащитник Никита Ермаков. Вернувшийся из аренды Константин Кучаев в прошлом тоже не убеждал, что готов вести команду такого уровня. С его автогола, кстати, матч и начался, а на 40-й минуте его заменил Хорхе Карраскаль.

Команда Михаила Галактионова проводила заключительный матч на турнире. Оба предыдущих она свела вничью с «Зенитом» и «Сочи», проиграв лишь в серии пенальти, так что нижегородцы оставили даже более приятное впечатление, чем их сегодняшние соперники. В старте у «НН» появились новички Даниил Корнюшин и Мамаду Майга. Присмотримся к ним поближе.

КАЛИНСКИЙ – НИЖЕГОРОДСКИЙ ТРЕНТ

Пожалуй, такого слабого ЦСКА мы не видели никогда. Удручают не только кадровые проблемы Федотова, но и игра команды в атаке вообще. В двух предыдущих матчах межсезонья красно-синие не только просто не забили, но толком ничего и не создали. Эта игра подтвердила, что создавать в нынешнем составе практически некому. «НН» уверенно вел игру, не пускал к своей штрафной и почти не уступал во владении.

К тому же нижегородцы мощно играют на стандартах. Их Вирджилом ван Дейком является Кирилл Гоцук, отличившийся после розыгрышей стандартов в двух предыдущих встречах. Видимо, он так напугал соперников, что Кучаев при подаче углового поспешил сыграть в мяч и отправил мяч в собственные ворота. Нельзя не отметить и подачу Николая Калинского – третью голевую на турнире. Если Гоцук – ван Дейк, то Николай – Трент Александер-Арнольд.

Могли гости к перерыву вести и крупнее, если бы Илья Берковский из выгодной позиции не пробил в штангу. В этом эпизоде отметим, как легко Милсон обыграл Большакова. Защитник много забивал по молодежи, но для взрослого футбола он как-то слишком массивный и неповоротливый.

Из позитива у москвичей отмечу только Милана Гайича. Может, полноценно он Марио Фернандеса не заменит, то техника паса у него очень качественная. Именно серб выдал классную передачу на ход Хесусу Медине, но парагваец с метра не смог подсечь мяч над вратарем. Еще Гайич исполнял все стандарты. Посмотрим, кому их отдадут в сезоне.

ПО АВТОГОЛУ В КАЖДОМ ТАЙМЕ

В перерыве Федотов выпустил на поле вернувшегося из Швейцарии Федора Чалова, чье появление трибуны встретили взрывом аплодисментов. До отъезда в аренду у него уже довольно давно не особо ладилось, но болельщики его по-прежнему любят. Их, кстати, для товарищеского матча в будний день собралось немало. Фанаты отрываются напоследок перед тем, как бойкотировать РПЛ из-за ведения fan-ID.

С появлением Федора красно-синие навалились на штрафную гостей, но их преимущество сорвал Максим Мухин. Самый наказываемый футболист армейцев не доиграл матч до конца из-за удаления. Уже имея предупреждение, он шипами прыгнул в грудь Иброхимхалилу Юлдошеву. Принципиального значения в такой игре это не имеет, но отметим, что арбитр Ян Бобровский показал ему вторую желтую, а не прямую красную. В сезоне, возможно, мы об этом эпизоде еще вспомним.

После традиционной серии замен команды сохранили формации с тремя центральными защитниками, но их наполнение изменилось. Хозяева даже в меньшинстве владели солидной инициативной, хотя и не так перспективно, как до удаления Мухина. Более того, очередной стандарт завершился вторым автоголом – после удара Дмитрия Югалдина мяч двойным рикошетом от Матвея Лукина и Игоря Дивеева залетел в сетку. После этого можно было выключать свет.

КУБОК ПАРИ ПРЕМЬЕР

ЦСКА – «Пари НН» – 0:2 (0:1)

Голы: Кучаев, 19 – в свои ворота – 0:1. Дивеев, 81 – в свои ворота – 0:2.

ЦСКА: Акинфеев (Боков, 61), Гайич (Елеев, 84), Большаков (Лукин, 46), Дивеев, Каптилович, Зайнутдинов (Казаков, 85), Мухин, Ермаков (Яковлев, 78), Медина (Тарба, 63), Кучаев (Карраскаль, 40), А. Заболотный (Чалов, 46).

«Пари НН»: Гойло (Нигматуллин, 46), Александров, Кечкеш (Агапов, 55), Юлдошев (Никитин, 65), Гоцук, Корнюшин (Пенчиков, 78), Майга (Шарипов, 46), Калинский (Горбунов, 85), Берковский (Рыбчинский, 46), Милсон (Югалдин, 62; Шильцов, 82), Т. Сулейманов (Кротов, 63).

Предупреждения: Майга, 28. Ермаков, 42. А. Заболотный, 45. Мухин, 50.

Удаление: Мухин, 61.

Судья: Бобровский.