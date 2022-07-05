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Борис Рапопорт: Семак играет на результат и проводит ротацию состава

Итоги матча в Сочи между «Зенитом» и «Црвеной» Звездой» мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором «Зенита».
Борис Рапопорт: Семак играет на результат и проводит ротацию состава
05 июля 2022 08:30
автор: Вадим Федотов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«ЗЕНИТ» ПРИБАВЛЯЕТ

– «Зенит» решает несколько задач. Во-первых, видно, что команда двигается хорошо. Не все получают пока 90 минут нагрузки. С одной стороны, видим ротацию состава. Сергей Богданович просматривает много людей, использует различные сочетания тактики и игровые схемы. Видно, что все играли на кураже и с желанием. Соперник был достойным, а игра – непростой. Лишь во втором тайме удалось её переломить, забив два мяча. Но в принципе я хочу сказать, что на сегодняшний момент видно, что поэтапно команда прибавляет. Это рычаг работы тренера. Можно говорить о конкуренции на любой позиции. Появившийся Каcсьерра, да еще и забивший гол после отличной комбинации – это приобретение еще одного форварда. Не думаю, что будут ощущаться очень существенно потери Алберто. Он вписался, знает российский чемпионат, забил много голов за «Сочи». И хочу сказать, произвел хорошее впечатление. И хотя видно, что Семак варьирует состав, тем не менее, мне игра понравилась. Команда будет еще прибавлять.

СПОРТСМЕНАМ ВАЖНО ВЫИГРЫВАТЬ ДАЖЕ В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ

– Насколько значима победа в таком матче?
– Победа значима всегда! Хотя тренеры любят говорить о том, что в подготовительном периоде выигрыш – не самое главное, что важней подготовка, наигрывание состава и т.д. Многие клубы играют, не уменьшая нагрузок. Я всё-таки считаю, что даже в такой ситуации любая победа улучшает настроение и моральный фон игроков. Они начинают спокойно готовиться, и всё идет по плану. Футболистам легче, когда в контрольных матчах добиваются результата. Ведь каждая игра говорит об уровне подготовленности команды. Можно отметить, достигли ли этого уровня футболисты. И хотя здесь только главный тренер может ответить, но по просмотренным матчам можно отметить, что идет приведение в оптимальную форму.

ВПАДАТЬ В ЭЙФОРИЮ НЕ СТОИТ

– До этого команда провела матчи в победном Кубке Pari Премьер. Какие остались впечатления?
– Семак играет на результат и проводит ротацию состава. Вчера два молодых игрока вышло, но всё равно – стоит задача – побеждать. Несмотря на то, что две победы были одержаны по пенальти, команда выглядела неплохо. Но там были какие-то куски, а не полные 90 минут. А вот с ЦСКА – другое дело. Правда, в эйфорию впадать не стоит – Федотов просматривает много игроков и молодежи. Кроме того, армейцы допустили грубейшие ошибки, связанные с пенальти, когда молодые ребята не справлялись – один из них привез два одиннадцатиметровых. Но «Зенит» играл более слаженно и ровно, имел большое преимущество по игре и по качеству выглядел лучше.

А вот последняя встреча с «Црвеной Звездой» была куда серьезнее в плане подготовки. Соперник – хороший, квалифицированный, видно, что неплохо готов функционально – ему тоже начинать чемпионат скоро. Поэтому эта игра полезной была и для сербов. Еще меня удивило большое количество людей в Сочи на трибунах. Я три года там работал, и хочу отметить, что такого количества постоянных болельщиков раньше не было.

источник: «Советский спорт»
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