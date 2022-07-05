Прощание с элитой. Фернандиньо, Кьеллини, Бэйл и еще 7 игроков, покинувших топ-5 лиг

ФЕРНАНДИНЬО, 37 ЛЕТ (БРАЗИЛИЯ)

Клубы в топ-5: «Ман Сити»

Новый клуб: «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

Титулы в топ-5: чемпион Англии (5), победитель Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка лиги (6)

Девять лет отдал «горожанам», став одним из синонимов доминирования команды на внутренней арене. Главный ветеран «Сити» застал еще Яя Туре, Самира Насри, Эдина Джеко, Серхио Агуэро, Джеймса Милнера, Джо Харта и Александара Коларова. С тех пор, кажется, прошла вечность.

Сегодня Фернандиньо уже 37, и закрывать опорную зону в такой интенсивной лиге, как АПЛ, ему уже слишком тяжело. Время возвращаться на родину и играть в свое удовольствие. Тем более, что команду он выбрал сильную. «Атлетико Паранаэнсе» в прошлом году выиграл Южноамериканский кубок, а в этом отстает от первого места в чемпионате Бразилии всего на два очка.

ДЖОРДЖО КЬЕЛЛИНИ, 37 ЛЕТ (ИТАЛИЯ

Клубы в топ-5: «Фиорентина», «Ювентус»

Новый клуб: «Лос-Анджелес» (США)

Титулы в топ-5: чемпион Италии (9), обладатель Кубка (5) и Суперкубка Италии (5)

Еще один легендарный ветеран, бывший олицетворением бесперебойного правления «старой синьоры» в Италии. 17 лет Кьеллини выступал за «Ювентус», и чтобы понять, насколько он был в порядке еще год назад, достаточно вспомнить победу итальянцев на чемпионате Европы, где он был ментальным лидером. И все же возраст берет свое. Кьеллини давно перестал успевать за скоростями, а теперь и компенсировать медлительность ему нечем, и чтобы не занимать чужое место, он отправился насладиться жизнью в США.

«Лос-Анджелес» - совсем молодой клуб, ставший принимать участие в МЛС только в 2018 году. Зато в 2019-м команда выиграла MLS Supporters' Shield – приз лучшей команде регулярного сезона. Здесь Кьеллини удастся поиграть с Гаретом Бэйлом при капитанстве 33-летнего уже Карлоса Велы.

ГАРЕТ БЭЙЛ, 32 ГОДА (УЭЛЬС)

Клубы в топ-5: «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал»

Новый клуб: «Лос-Анджелес» (США)

Титулы в топ-5: чемпион (3), обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (5), Суперкубка УЕФА (3) и клубного чемпионата мира (3)

Один из крупнейших трансферов «Реала» – отдали за валлийца «шпорам» 101 млн евро в 2013 году, когда это еще не было мейнстримом. Поначалу Бэйл дико выкладывался, подарив миру сенсационный забег в матче с «Барселоной» и гол ударом через себя в финале Лиги чемпионов, но со временем пропал где-то на полях для гольфа. Реанимировать Бэйла не удалось даже Карло Анчелотти.

Гарету всего 32 года, и еще в позапрошлом сезоне он очень прилично выступал за «Тоттенхэм», куда съездил в годичную аренду, но в топ-лигах все равно никого не заинтересовал достаточно, чтобы ему решились платить миллионы евро в год. Поэтому теперь валлийский вингер будет неспешно прогуливаться по Лос-Анджелесу, кататься там на гольф-карах и иногда радовать болельщиков забитыми мячами.

ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ, 31 ГОД (ИТАЛИЯ)

Клубы в топ-5: «Наполи»

Новый клуб: «Торонто» (Канада)

Титулы в топ-5: Обладатель Кубка (2) и Суперкубка Италии

Одновременно трогательная и печальная история. Инсинье – неаполитанец, воспитанник клуба, его символ и любимец болельщиков. Король Неаполя. Но как футболист он здесь не выиграл ничего, кроме народной любви. Видимо, потому и не выдержал. Лоренцо решился на отъезд всего в 31 год. А мог бы еще пылить и пылить. Неслучайно transfermarkt все еще оценивает его в солидные 25 млн евро.

Удивляет и выбор новой команды. В Канаде футбол растет семимильными шагами, но все-таки далеко не столь популярен и высоко организован, как в соседних Штатах. Впрочем, «Торонто» достойный вариант. В 2017 году эта команда выдала топовый сезон, выиграв и регулярный чемпионат, и последующий плей-офф. Правда, в нынешнем году идет всего лишь 12-й. Капитанит здесь американец Майкл Брэдли, выступавший за «Боруссию» М, «Астон Виллу» и «Рому». Он в Торонто с 2014 года.

ДУГЛАС КОСТА, 31 ГОД (БРАЗИЛИЯ)

Клубы в топ-5: «Бавария», «Ювентус»

Новый клуб: «Лос-Анджелес Гэлакси» (США)

Титулы в топ-5: чемпион Германии и Италии (по 3), обладатель Кубка и Суперкубка Германии и Италии, победитель клубного чемпионата мира

Как и Фернандиньо, Дуглас Коста попал в большую Европу через донецкий «Шахтер» и оставил большой след в своих командах, по три раза выиграв чемпионат с «Баварией» и «Ювентусом». Вообще-то Коста в США с февраля, но до сих пор формально принадлежал туринцам, и только сейчас окончательно покинул Европу. В нынешнем сезоне бразилец провел 13 матчей и забил два мяча. Его команда идет в пятерке на Западе.

ЭКТОР ЭРРЕРА, 32 ГОДА (МЕКСИКА)

Клубы в топ-5: «Атлетико»

Новый клуб: «Хьюстон» (США)

Титулы в топ-5: чемпион Испании

Наверняка многим болельщикам Эррера запомнился даже не столько по «Атлетико», в составе которого за три года в чемпионате провел всего 58 матчей, сколько по «Порту» (шесть лет) и сборной Мексике (97 матчей). Тем не менее, мексиканец тоже приложил руку к золотому сезону-2020/21, а их у «Атлетико» даже при Диего Симеоне не так много. Эктор тоже в качестве пенсии выбрал США.

РОМАН БЮРКИ, 31 ГОД (ШВЕЙЦАРИЯ)

Клубы в топ-5: «Фрайбург», «Боруссия» Д

Новый клуб: «Сент-Луис» (США)

Титулы в топ-5: обладатель Кубка (2) и Суперкубка Германии

Многолетний страж ворот дортмундской «Боруссии» закрывает наш список игроков, отправившихся в Северную Америку. Его карьера в бундеслиге получилась неоднозначной – он то знатно выручал партнеров, то совершал эпичные ошибки и пережил с командой взлеты и падения. Но в целом оставил заметный след в Дортмунде.

Прошлый сезон получился для него скомканным (30 пропущенных мячей в 19 матчах чемпионата), так что смена обстановки напрашивалась. Хотя выбор небанальный, ведь «Сент-Луис» не играет даже в МЛС.

ЛУКАС ЛЕЙВА, 35 ЛЕТ (БРАЗИЛИЯ)

Клубы в топ-5: «Ливерпуль», «Лацио»

Новый клуб: «Гремио» (Бразилия)

Титулы в топ-5: Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок (2) Италии

35-летний опорник решил завершить карьеру в родном «Гремио», а в Европе успел поиграть за «Ливерпуль» и «Лацио». Причем мерсисайдцам отдал девять лет, из которых два провел под руководством Юргена Клоппа. В обеих командах признавался болельщиками лучшим игроком сезона (в «Лацио» - дважды), так что его пребывание на континенте точно не прошло даром.

Теперь его задача – вернуть «Гремио» в высшую лигу Бразилии. Задача вполне решаемая. Для этого надо не выпасть из топ-4 серии B.

ЛЮК ДЕ ЙОНГ, 31 ГОД (НИДЕРЛАНДЫ)

Клубы в топ-5: «Боруссия» М, «Ньюкасл», «Барселона», «Севилья»

Новый клуб: ПСВ (Нидерланды)

Титулы в топ-5: победитель Лиги Европы

Наверняка таранный нападающий возвращается на родину со смешанными чувствами. Дважды он яркой игрой в Нидерландах добивался приглашения в топ-лигу: сначала был Менхенгладбах, затем Севилья. Но каждый раз по-настоящему проявить себя ему не удавалось, хотя целый год он провел на «Камп Ноу». И все же высокий уровень Люк не потянул – в Испании забивал раз в 245 минут, тогда как в Эредивизие – каждые 152 минуты.

Впрочем, окончательно прощаться нам с ним не придется. ПСВ – стабильный участник еврокубков, а значит, де Йонга мы еще не раз увидим на поле. Наставник команды из Эйндховена Руд ван Нистелрой понимает, как использовать лучшие качества такого форварда.

ШИМЕ ВРСАЛЬКО, 30 ЛЕТ (ХОРВАТИЯ)

Клубы в топ-5: «Дженоа», «Сассуоло», «Интер», «Атлетико»

Новый клуб: «Олимпиакос» (Греция)

Титулы в топ-5: чемпион Испании, победитель Лиги Европы

Хорватский защитник не стал легендой «Атлетико» или «Интера», но все-таки выиграл ла лигу и еврокубок с «Атлетико». Диего Симеоне держал Врсалько в качестве игрока ротации, и тот отлично справлялся с этой ролью, отработав вложенные 14 млн евро до цента. Теперь он уехал в Грецию набивать шкаф местными трофеями.