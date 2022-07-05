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Как совместить несовместимое - «убитую» логистику и амбициозный Кубок Лиги?

Через пару недель стартуют сезоны в РПЛ и Первой лиге. В преддверии этого знакового события нас обещали также порадовать и итоговым решением по новому турниру - Кубку Лиги.
Как совместить несовместимое - «убитую» логистику и амбициозный Кубок Лиги?
05 июля 2022 14:11
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Ростов"

Как обозначили криэйторы трофея, 15 июля предложение по турниру будет окончательно сформировано и предоставлено на суд руководству РПЛ. А там уже вынесут вердикт - быть или не быть.

Шансы, что новому кубку дадут путевку в жизнь, велики. Во-первых, заманчива финансовая составляющая вопроса. Турнир уже на стадии разработки заинтересовал потенциальных партнеров и на сегодняшний день у кубка есть три перспективных предложения, в промежутке от 1,5 до 2,5 млрд рублей. Соответственно, все участники гонки за трофей смогут заработать по сто миллионов на каждого. Коммерческие деньги в нашем футболе никогда лишними не бывают. Во-вторых, наращивающий мощности медийный футбол уже не просто наступает на пятки премьер-лиге по зрительскому интересу и просмотрам, но и уверенно идет на обгон. Недавняя коллаборация футбола обычного и медийного - шоу «Динамо» с «Амкалом» - доказало, что время пришло, и пора пробовать и обкатывать новые форматы. В рамках Кубка Лиги провести полевые испытания будет вполне возможно.

Создатели трофея предложили сразу «зашить» в формат турнира несколько нововведений. Сделать кубок без ничьих с хоккейной системой очков (3-2-1-0). В случае счета на табло 0:0 назначать пенальти и записывать на счет победителя 2 очка. Кроме того, идут обсуждения о проведении игр в три тайма по 30 минут. И - вишенка на торте: провести эксперимент с судьями, а именно дать слово арбитрам в режиме лайв. Свои решения они смогут комментировать сразу по итогам просмотра VAR.

И в-третьих, в режиме отстранения наших клубов от еврокубков, образуются временные слоты, которые в идеале надо бы заполнить качественным контентом. Командам важно не терять игровую практику, а футболу в целом, не терять зрителей, хотя бы у экранов телевизоров. В связи со вступившим в силу законе о fan-ID стадионы совершенно точно части болельщиков лишатся.

Но по третьему пункту у клубов, тренеров и других причастных как раз и возникает больше всего противоречий. Даже если Кубок Лиги и утвердят наверху, главное, чтобы большая часть потенциальных участников согласилась. А на данный момент несколько команд все еще раздумывают, нужен ли им новый трофей. В их числе, например, «Спартак».

И понять клубы можно. Все их сомнения всего в нескольких предложениях хорошо обозначил помощник главного тренера сборной России Николай Писарев: «Если не брать финансовую составляющую, а спортивную, то к 30 матчам чемпионата добавляется минимум 10 игр Кубка РПЛ плюс Кубок России, и мы получаем 45 матчей в сезоне. Казалось бы, да, это взамен еврокубков неплохо, но в еврокубках имеют опыт 5-6 клубов, 9-10 клубов никогда и составом на такие матчи не обладали. И добавляется сюда логистическая история, у нас 4 клуба - без аэропортов». Золотые слова. Если даже и закрыть глаза на то, что к условным 50-и матчам в сезоне у нас готовы единицы из участников чемпионата России, то от жуткой логистики в нынешних реалиях вообще никуда не убежать. И команды будут вынуждены большую часть жизни проводить в переездах - даже не в самолетах, а в поездах и автобусах. Что, конечно, не лучшим образом скажется на качестве игры. Тогда зачем увеличивать количество матчей, если в итоге мы получим продукт среднего уровня, спрос на который повысить уже не удастся? Так что предложение, поступившее также от Николая Писарева: «Давайте прежде чем предлагать новый турнир, спросим еще тренеров этих клубов, как они будут решать вопрос», - более чем актуально. Запуск нового продукта, который может быть финансово успешен – безусловно, задача амбициозная, но проблему «человеческого фактора» только амбициями не решить. Будет интересно, как идейные вдохновители Кубка разберутся с этой дилеммой.

источник: «Советский спорт»
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