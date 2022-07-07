«Матч ТВ» грозит оставить россиян без футбола?

«Матч ТВ» считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон.

«Учитывая вышеизложенное, «Матч ТВ» оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ», – говорится в письме, опубликованном на сайте телеканала.

Ранее на общем собрании Российской премьер-лиги 13 из 16 клубов проголосовали за проведение дополнительного турнира — Кубка РПЛ — в наступающем сезоне-2022/23.

Против выступили «Химки», «Факел» и «Оренбург». Руководство «Зенита» пока не поддерживает новое соревнование без изучения календаря и логистики турнира.

За девять дней до даты окончательной проработки финансовой модели Кубка РПЛ организаторы не предоставили гарантированных источников финансирования.

«Этот турнир не проработан: ни с позиции вещателей, ни с позиции спонсоров. Окончательное решение за Российским футбольным союзом, мы его поддержим. Тему надо проработать, потому что это дополнительные расходы и для клубов, а без источника финансирования это достаточно проблематично», — заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

В мае исполком РФС поручил рабочей группе согласовать финансовую модель проведения турнира и заключить контракты с основными спонсорами до 15 июля. В этот день состоится очередной исполком РФС, на котором планируется утвердить проведение соревнования.

Да, все делает впопыхах, на скорую руку. И найдут ли спонсоров за неделю в РФС? Большие сомнения. Но ситуация заставляет де йствовать – неправильно, когда футболисты проведут за сезон 30 матчей чемпионата и пару игр в Кубке России. Не все, конечно. Кто-то дойдет до полуфинала, кто-то до финала, у них матчей будет больше, хотя несущественно. Но часто клубы РПЛ как-то очень легко вылетают в первом же раунде.

Это была здоровая критика в адрес РФС. А вот позиция «Матч ТВ» вообще непонятна. В условиях дефицита спортивных и, в частности, футбольных зрелищ, канал должен радоваться возможности появления еще одного турнира. Ведь самого рейтингового вида – футбола – на канале очень мало. Если менеджеры канала рассчитывают все компенсировать трансляцией матчей АПЛ, самой популярной в мире лигой, то не стоит тешить себя иллюзиями – англичане разорвут контакт, можно не сомневаться. Как они расторгли соглашение прямо во время сезона в начале марта с платформой «Окко» из-за событий на Украине.

Как только завершился сезон в РПЛ, на «Матч ТВ» просто нечего стало смотреть. Сплошной мордобой, от которого давно нормальных людей тошнит, какие-то никому не нужные автогонки и фильмы.

Взять программу за среду, 6 июня. Вечером, в прайм-тайм: фильм «Разрушитель», потом чемпионат России по тяжелой атлетике (кто же это будет смотреть?!) и лучшие бои Хабиба. Тоже на любителя, но и их не будешь показывать каждую неделю. Плюс постоянные повторы старых матчей.

Пока Кубок Пари-Премьер выручает, но он скоро закончится. И если действительно «Матч ТВ» осуществит свою угрозу, расторгнет контракт с РПЛ и оставит российских болельщиков без футбола, там надеются добрать рейтинг с помощью третьеразрядных боевиков или тяжелой атлетики? Ну, ну, как говорится, удачи.