Дмитрий Радченко: Сыграю только за «Зенит»

КУМИРЫ ПРОШЛОГО – ПОДАРОК ЗРИТЕЛЯМ

– Насколько значимо то, что накануне Суперкубка состоится матч ветеранов?

– Очень значимый поединок. Это большой праздник для зрителей. Те же болельщики обеих команд могут прийти на легендарный стадион «Петровский», посмотреть на своих кумиров и легенд, которые приносили титулы. Эту арену болельщики очень любят. Еще с давних времен.

– Вы тоже приглашены для участия в этом матче. Много разговоров идет о том, за кого вы будете выступать. Не могли бы прояснить ситуацию?

– (Смеется) Многие говорят о том, что мог бы сыграть первый тайм за питерскую команду, а второй – за московскую. История действительно интересная: «Зенит» – команда, в которой я прошел питерскую школу футбола и почувствовал мужской футбол. Но по-настоящему полностью я раскрылся только в «Спартаке». И так действительно могло бы быть. Но этого не будет. Я буду играть там, где начинал свой путь в футбол.

– Вы играли за «Зенит» против «Спартака» и за «красно-белых» против питерцев. Хорошо помните эти матчи?

– Против «Зенита» плохо помню.

– Вы же там гол забили, да еще и 4:0 выиграли!

– Может быть. Зато за «Зенит» против «Спартака» встречи запомнились. Были нелегкие времена. «Красно-белые» тогда были сильны, поскольку боролись за золотые медали и стали по итогам 1989 года чемпионом СССР. Против них всегда было сложно играть.

– Тем не менее, «Зенит» при полном «Олимпийском» сыграл 0:0, а дома при 26 тысячах проиграл 1:5…

– Не знаю, чем такое можно объяснить. Футбол непредсказуем. Так сложилась игра в конкретный день. Вот и всё.

– На тот момент могли предположить, что когда-нибудь станете защищать цвета «красно-белых»?

– Нет, даже не предполагал, что такое может быть.

АФИША У МАТЧА ВЕТЕРАНОВ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ У СУПЕРКУБКА В СУББОТУ

– Как относитесь к разговорам о том, что матч ветеранов по именам куда интересней, чем встреча за Суперкубок…

– Потому что будет много играть воспитанников именно питерского футбола. Такие, как Кержаков, Аршавин, Быстров. И конечно, болельщики помнят времена, когда эти молодые ребята наделали шороху. Особенно при Петржеле, когда они показывали такой искрометный футбол. У них многое получалось, и они остались в памяти болельщиков. И сейчас есть очень хороший шанс снова увидеть их вместе на поле. Тем более, на стадионе «Петровский».

– А если говорить про «Спартак»?

– В этой команде есть имена среди ребят, которые приедут. Они неоднократные чемпионы России, в свое время достаточно много сделали для клуба. В нынешнем «Спартаке» идет такая текучка, что даже нынешние болельщики не помнят, кто у них играл два или три года назад.

– Олег Романцев тоже приедет?

– Не знаю, здесь вопрос – к организаторам. Но с удовольствием хотел бы его увидеть, поздороваться с ним и поговорить. Очень надеюсь, что Олег Иванович приедет и будет тренером команды-ветеранов «Спартака». Мне бы этого очень хотелось.