Ну, вот и прорвало! В четвертом матче при Федотове ЦСКА наконец забил и победил

ФЕДОТОВ ПРОТИВ «СОЧИ»

Предсезонный товарищеский турнир завершился встречей «Сочи» и ЦСКА – бывшей и нынешней командами Владимира Федотова, отлично поработавшего на юге России. В столице у него очень сложная задача, с учетом количества покинувших Москву футболистов.

Иронично, что игра проходила на «ВЭБ-Арене», однако формально армейцы были гостевой командой. Таким образом, их болельщики «пробили выезд». Для них возможность поддержать своих парней имела особое значение, ведь этот матч – последний перед стартом сезона, а значит, и бойкота, который фанаты объявили из-за введения Fan ID.

Заключительная фаза подготовки должна наглядно показать, в каком виде пребывают команды. В этом отношении ЦСКА не перестает удивлять. Федотову не хватило центральных защитников, поэтому в тройке появился универсал Бактийор Зайнутдинов. Где он уже только не играл. Но если кадровые проблемы с защитниками известны, то отсутствие в старте Игоря Акинфеева – что-то новенькое. В его отсутствие капитанскую повязку надел Иван Обляков.

У сочинцев отметим выход с первых минут нового нападающего Владислава Сарвели, приехавшего летом из Самары.

БУЛЛИТ ЧАЛОВА

В трех матчах подряд под руководством Федотова красно-синие не могли поразить ворота соперников, а тут забили сразу два к восьмой минуте. Счет открыл Игорь Дивеев после подачи углового, а следом отметился голом Федор Чалов.

На втором голе хочется остановиться отдельно. Федотов не скрывал недовольства открываниями Антона Заболотного – мол, бежит не туда. И вот Чалов показал, что имел в виду тренер – открылся на одной линии с защитниками, убежал от Ивана Миладиновича, обыграл вышедшего из ворот Дениса Адамова и отправил мяч в сетку.

Еще стоит зафиксировать, что после предыдущего матча Федотов критиковал футболистов за излишнее усложнение игры. Мы еще по «Оренбургу» и «Сочи» знаем, что он пропагандирует достаточно вертикальный футбол, но армейцы пока только перестраивались. В первую очередь, в своем сознании. И вот против «Сочи» показали игру, близкую к той, что будет требовать от них в сезоне. Не только гол Чалова, но и несколько других обостряющих передач показали, что ЦСКА становится более тренерской командой.

В прошлом сезоне системообразующей в «Сочи» стала тройка в центре поля Кристиан Нобоа – Артур Юсупов – Ибрагим Цаллагов. Только последний не вышел с первых минут, и без него полузащита южан сильно разочаровала. Эквадорец вообще с лишним весом, и это заметно влияет на его динамику. Подопечные Вадима Гаранина достаточно владели мячом, но момент за 45 минут создали только один (Юсупов пробил в перекладину), так что на второй тайм из троицы центральных вышел только Викторьен Ангбан.

ЗАПОМНИТЕ МАКАРЧУКА

Гаранин выпустил второго нападающего Георгия Мелкадзе, и игра «Сочи» обрела больше стройности и агрессии. Южане стали мощнее прессинговать и качественнее играть флангами, откуда в штрафной было проще найти адресатов. Армейцы не успели разобраться со схемой соперника и позволили отыграться – Сарвели оказался справа и фирменной для «Сочи» диагональю нашел в штрафной Артема Макарчука, и тот в касание отправил мяч в дальний угол.

Чего не могу понять, так это чем армейских селекционеров привлекли Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Парагваец запомнился лишь двумя крайне слабыми попытками закрутить мяч в дальнюю девятку (сильно выше), а колумбиец вообще нечасто встречался с мячом. Если от них будет зависеть атака команды в сезоне, забивать будет трудно.

Это наблюдение тем ценнее, что игра получилась совсем не товарищеской. Футболисты много фолили и собрали коллекцию из пяти желтых карточек, а Ангбан вообще наиграл на удаление – уже имея карточку, спровоцировал стычку с Константином Кучаевым, а вскоре влепил по ногам Никите Ермакову.

Второй тайм получился равным и вполне приближенным к официальным матчам, а в концовке Мелкадзе мог спасти команде ничью, но с близкого расстояния не попал в створ после опасного прострела Макарчука. Тот, к слову, очень понравился своей подвижностью и нацеленными передачами в штрафную, каждая из которых ставила сложную задачу защитникам. Упустил шанс и Сарвели, проигравший выход один на один Владиславу Торопу. Так ЦСКА все-таки выстоял, но все равно не сумел уйти с последнего места на турнире.

КУБОК ПАРИ ПРЕМЬЕР

«Сочи» – ЦСКА – 1:2 (0:2)

Голы: Дивеев, 5 – 0:1. Чалов, 7 – 0:2. Макарчук, 60 – 1:2.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Миладинов, Заика, Макарчук (Тарба, 90), Ангбан, Нобоа (Шипунов, 46), Юсупов (Мелкадзе, 46), Ушатов, Сарвели.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 46), Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль (Яковлев, 74), Чалов (Заболотный, 61).

Предупреждения: Заика, 23. Ангбан, 29. Медина, 53. Юрганов, 65. Мелкадзе, 79.

Судья: Любимов.