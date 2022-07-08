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Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?

ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер обыграл «Сочи» – 2:1. Первая победа армейцев в межсезонье, первые голы. Один из которых красиво забил Федор Чалов, исполнивший своеобразный буллит.
Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?
08 июля 2022 12:54
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

В последние недели шли разговоры, что у ЦСКА большие проблемы с составом, нет игры, плюс новый тренер.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что состав у армейцев приличный, а насколько готова команда, покажет только чемпионат.

Не стоит делать какие-то выводы на основании матчей Кубка PARI Премьер, это фактически товарищеские игры, нет большого напряжения, нет жесткой борьбы, говорит Селюк. – Вот вам факт отношения команд к этому кубку: «Сочи» вечером играл с ЦСКА, а сегодня в 12 часов дня играет с «Химками». Поэтому обе команда играли полуторным составом.

Чалов не хотел возвращаться из Швейцарии, но аренду в «Базеле» продлить было невозможно. Вернулся – забил красивый гол.

Видно, что человек не зря съездил в Швейцарию. Гончаренко неправильно использовал Чалова. В схеме Федотова у него больше шансов себя проявить. Федотов известен своей игрой от обороны, поэтому у Чалова больше пространства, больше возможностей убежать. Что мы вчера и увидели.

Все-таки хочу эту тему обсудить, что Чалов не хотел возвращаться. Может, руководству ЦСКА не мучить человека, а попробовать отдать в аренду куда-нибудь в Австрию или Чехию?

Чалов сейчас очень нужен ЦСКА, Заболотный себя совсем не проявляет, не забивает. Если в новой схеме Чалов себя найдет, будет забивать, то ни о какой аренде разговоров не будет.

Обляков, Кучаев считались надеждой. Они эту надежду уже подали, в смысле не совсем подали, или еще выйдут на новый уровень?

ЦСКА на протяжении своей новейшей истории всегда боролся за чемпионство. К этому нас приучил Евгений Гинер. Все годы состав команды позволял ставить самые высокие цели. Сейчас состав у ЦСКА далеко не чемпионский. Но зато много молодых игроков. Всегда говорили, что лимит на легионеров мешает нашим футболистам расти. Сейчас легионеров в РПЛ становится все меньше. У молодых российских футболистов все условия, чтобы себя проявить. Пока ЦСКА не слишком впечатляет, но, опять же, повторю – по товарищеским играм делать выводы не стоить. Подождем начало чемпионата, там будет совсем другая мотивация, и совсем другой уровень борьбы.

Возвращаясь к составу, последние недели все пишут, что у ЦСКА очень плохой состав. Согласны?

– Нет, если у ЦСКА плохой состав, нет нормальных игроков, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург», «Урал» или многие другие команды? Да, состав не чемпионский, учитывая состав «Зенита», но для нынешней РПЛ команда укомплектована очень приличный.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?
Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?
ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер обыграл «Сочи» – 2:1. Первая победа армейцев в межсезонье, первые голы. Один из которых красиво забил Федор Чалов, исполнивший своеобразный буллит.
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