Почему возврат к системе «весна-осень» почти никак не повлияет на наш футбол?

Уменьшение количества летних матчей

Одним из главных минусов при переходе на систему «осень-весна» называли резкое уменьшение числа летних туров. Действительно, играть в футбол поздней осенью или ранней зимой в северных регионах России не кажется хорошей идеей. Однако по сути, в результате реформ значительных изменений не произошло. Да, появились матчи в декабре, но если посмотреть даты окончания чемпионата при старой схеме, то выяснится, что в пяти из девяти сезонов лига уходила на паузу в двадцатых числах ноября – то есть в принципе, не сильно позже, чем это есть сейчас. Летних встреч, конечно, стало меньше, но все равно не критично.

При системе «весна-осень» в среднем в три самых теплых месяца нашим футбольным чиновникам удавалось умещать по девять матчей в годы проведения ЧМ и ЧЕ и по десять матчей в годы без турниров сборных, а при «осень-весна» – по шесть и по семь игр соответственно.

Отсутствие синхронизации трансферных окон

Еще одна причина перехода на «осень-весна» заключалась в том, чтобы синхронизировать российский чемпионат с европейскими. Эта идея возникла из-за того, что в нашем чемпионате выступало большое количество легионеров из Европы, а за рубеж в перспективе могли бы массово отправляться российские футболисты. Однако сделать этого не получилось. В первую очередь речь идет, конечно же, про сроки трансферных окон. Например, в этом году в топ-5 европейских лигах летнее окно работает с 1 июля по 1 сентября (исключение составляет Англия, там окно открывается с 10 июня), тогда как в России оно открывается 20 июня и закрывается 8 сентября. Зимнее окно в Европе работало с 1-2 января по 31 января, а вот у нас оно открылось 26 января и закончило свою работу 22 февраля. Как вы видите, несостыковки по срокам огромны и никакой синхронизации добиться не удалось – у России все равно осталось преимущество подписывать игроков из условных латинской Америки и Африки даже после закрытия европейского окна.

Провалы в еврокубках

До того, как наши команды забанили в еврокубках, они регулярно там выступали и не менее регулярно проваливались. Неудачам находили массу причин, одна из них – схема календаря. И чем хуже были результаты российских клубов в евротурнирах, тем острее поднимался вопрос о возвращении к системе «весна-осень». Однако, если посмотреть на таблицу коэффициентов УЕФА, то выяснится, что при «весна-осень» и при «осень-весна» наши клубы набирали одинаковое количество очков в среднем за сезон: 8,395 против 8,501. То же самое и по выходам в евровесну – 23 против 21.

Еще один важный момент заключается в том, что при «весна-осень» клубы, получавшие путевки в ЛЧ и ЛЕ, играли там чуть ли не через год. В свое время на это активно напирали сторонники системы «осень-весна». Однако и этот аргумент выглядит сомнительным. Ведь все помнят пример «Анжи», в котором в силу смены вектора развития появились финансовые проблемы и основной костяк команды распродали всего за месяц. И никакой календарь махачкалинцам в этой ситуации не помог.

Сложности ФНЛ и ПФЛ

Переход на «осень-весну» еще больше подсветил две главные проблемы ФНЛ и ПФЛ. Во-первых, не была решена инфраструктурная проблема, из-за чего, например, умерла зона «Восток». Во-вторых, у большого количества клубов возникли проблемы с финансированием. В связи с тем, что почти все команды сидят на госбюджете, которое рассчитано на календарный год, к началу сезона некоторые клубы могут уже сидеть без денег. В первую очередь это объясняется не только уровнем спортивного менеджмента и коррупцией, но и системой дотирования. Конечно, желательно, чтобы государственных денег в футболе было как можно меньше, но если они есть, то необходимо сделать так, чтобы они доходили до клубов в полном объеме. Как вы думаете, если вернуться к «весна-осень», то эти проблемы исчезнут? Кажется, ответ очевиден.

Подводя итог, можно сказать, что в ближайшее время изменения схемы чемпионата вряд ли предвидится. Об этом в одном из недавних интервью сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. По его словам, «клубы РПЛ и ФНЛ-1 не видят в этом необходимости, а насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы, потому что технически это не так легко».