Алексей Сафонов: Нобоа в 37 - лучший в РПЛ, пригодился бы не только ЦСКА, но и «Зениту»

- ЦСКА сильно критиковали последнее время, но вчера одержана первая победа над «Сочи». Это внушает оптимизм?

- Я бы не стал обращать внимание на результаты товарищеских матчей. Часто в межсезонье какая-то команда выигрывала все товарищеские матчи, а потом вылетала из высшей лиги. К тому же в ЦСКА еще состав, видимо, сильно поменяется. Плюс много игроков ушло.

- Как раз многие пишут, что состав для такого именитого клуба не самый сильный.

- Только чемпионат покажет – сильный состав или нет. Чалов вернулся, выглядит пока неплохо. Это у «Зенита» два состава, любым может чемпионат выиграть.

- Чалов мечтал остаться в «Базеле». Это оказалось невозможно. Может, не стоит держать игрока, а отдать в аренду куда-нибудь в Чехию?

- Ну, какая Чехия – оттуда всех наших уже выгнали. Сейчас политика вмешивается, трудно в некоторые страны Европы игрока пристроить. А что касается Чалова, в свое время не продали его за 20 миллионов, зачем же отдавать теперь бесплатно в аренду своего лучшего нападающего? Это неразумно, такой нападающий сейчас ЦСКА очень нужен. Пусть выходит на свой уровень, забивает, тогда и предложения появятся.

- Обляков, Кучаев все еще подают надежды?

- Кучаев мне всегда нравился, это игрок уровня сборной. Его две травмы крестов подкосили. Если травм не будет, он выйдет на свой уровень.

- Когда только Обляков пришел, было много надежд.

- От него хотелось бы большего прогресса. Думаю, в ЦСКА от Облякова большего ожидают.

- Уход Ахметова – потеря?

- Его не стали продлевать, значит, не видели перспективу. Был бы нужен – оставили.

- Медина, Карраскаль выглядят пока не очень. С «Сочи» вообще ничем не проявили себя. На них стоит надеяться?

- Главный тренер принимает решение. Если б ему не нужны были, сказал бы - «убрать». Да, не впечатляют. Также как Гайч, сидит на лавке – мате пьет, рекламирует. Видимо, как пингвин – яйца высиживает.

- Писали, что Федотов хотел одних игроков, а руководство ЦСКА его желание не реализовало. Что-то об этом слышали?

- Он знал, куда шел. В ЦСКА никогда не подстраивались под тренера. Разве что, Газзаев исключение – специалист авторитетный, с харизмой.

А тут - как в Канаде: селекционный отдел набирает игроков и тренер должен с ними работать. Поэтому и результаты вниз идут.

Не сомневаюсь, что Федотов хотел видеть в команде Кассьерру, Родригао. Очень хорош в «Сочи» Макарчук, талантливый парень.

- Идут разговоры, что в свои 37 лет ЦСКА пригодится Нобоа. Пригодится?

- Нобоа в 37 – лучший. Он не только ЦСКА, но и «Зениту» пригодится. Но у нас все любят в паспорт заглядывать. Игроку немного за тридцать, косятся с подозрением - все, уже старый.





