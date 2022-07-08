Алексей Сафонов: Нобоа в 37 - лучший в РПЛ, пригодился бы не только ЦСКА, но и «Зениту»

- ЦСКА сильно критиковали последнее время, но вчера одержана первая победа над «Сочи». Это внушает оптимизм?
- Я бы не стал обращать внимание на результаты товарищеских матчей. Часто в межсезонье какая-то команда выигрывала все товарищеские матчи, а потом вылетала из высшей лиги. К тому же в ЦСКА еще состав, видимо, сильно поменяется. Плюс много игроков ушло.
- Как раз многие пишут, что состав для такого именитого клуба не самый сильный.
- Только чемпионат покажет – сильный состав или нет. Чалов вернулся, выглядит пока неплохо. Это у «Зенита» два состава, любым может чемпионат выиграть.
- Чалов мечтал остаться в «Базеле». Это оказалось невозможно. Может, не стоит держать игрока, а отдать в аренду куда-нибудь в Чехию?
- Ну, какая Чехия – оттуда всех наших уже выгнали. Сейчас политика вмешивается, трудно в некоторые страны Европы игрока пристроить. А что касается Чалова, в свое время не продали его за 20 миллионов, зачем же отдавать теперь бесплатно в аренду своего лучшего нападающего? Это неразумно, такой нападающий сейчас ЦСКА очень нужен. Пусть выходит на свой уровень, забивает, тогда и предложения появятся.
- Обляков, Кучаев все еще подают надежды?
- Кучаев мне всегда нравился, это игрок уровня сборной. Его две травмы крестов подкосили. Если травм не будет, он выйдет на свой уровень.
- Когда только Обляков пришел, было много надежд.
- От него хотелось бы большего прогресса. Думаю, в ЦСКА от Облякова большего ожидают.
- Уход Ахметова – потеря?
- Его не стали продлевать, значит, не видели перспективу. Был бы нужен – оставили.
- Медина, Карраскаль выглядят пока не очень. С «Сочи» вообще ничем не проявили себя. На них стоит надеяться?
- Главный тренер принимает решение. Если б ему не нужны были, сказал бы - «убрать». Да, не впечатляют. Также как Гайч, сидит на лавке – мате пьет, рекламирует. Видимо, как пингвин – яйца высиживает.
- Писали, что Федотов хотел одних игроков, а руководство ЦСКА его желание не реализовало. Что-то об этом слышали?
- Он знал, куда шел. В ЦСКА никогда не подстраивались под тренера. Разве что, Газзаев исключение – специалист авторитетный, с харизмой.
А тут - как в Канаде: селекционный отдел набирает игроков и тренер должен с ними работать. Поэтому и результаты вниз идут.
Не сомневаюсь, что Федотов хотел видеть в команде Кассьерру, Родригао. Очень хорош в «Сочи» Макарчук, талантливый парень.
- Идут разговоры, что в свои 37 лет ЦСКА пригодится Нобоа. Пригодится?
- Нобоа в 37 – лучший. Он не только ЦСКА, но и «Зениту» пригодится. Но у нас все любят в паспорт заглядывать. Игроку немного за тридцать, косятся с подозрением - все, уже старый.