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Дмитрий Радченко: То, что творится в «Спартаке» в последние годы, меня не удивляет

Двукратный чемпион России и обладатель Кубка СССР в составе «красно-белых» поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок.
Дмитрий Радченко: То, что творится в «Спартаке» в последние годы, меня не удивляет
08 июля 2022 16:32
автор: Вадим Федотов

ПИТЕРСКИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

- Как отнеслись к тому, что Суперкубок решили провести в Питере?

- Положительно. Я знаю, что сначала хотели провести на нейтральном поле, но получилось так, что все проголосовали за Санкт-Петербург. У нас великолепный стадион, который будет переполнен, потому что сняты все ковидные ограничения. В городе много туристов и приезжих, которые могут прийти и посмотреть на игру.

- Как думаете, будет равное количество болельщиков?

- Наверняка, питерских будет больше. Но надеюсь, что и спартаковцев будет много.

ФАВОРИТА В МАТЧЕ НЕТ

- Как Вы отнеслись к словам Заремы Салиховой о том, что Суперкубок можно сразу отдать «Зениту»?

- Какие вопросы? Пусть привезет, поставит в коллекцию «Зенита» и не приезжает на игру. Что это вообще за заявления?

- Верите ли в то, что от бойкота «Спартак» спас звонок из администрации президента?

- Нет, конечно.

- Есть ли фаворит во встрече за Суперкубок?

- Думаю, что нет. 50:50.

ОДИН ТИТУЛ К СТОЛЕТИЮ – ЭТО МАЛО

- Какого мнения Вы о нынешнем «Спартаке»?

- Такое же. На протяжении многих лет оно у меня не меняется.

- Не удивило ли Вас то, что после победы в Кубке России тренер ушел из команды?

- То, что творится в «Спартаке» в последние годы, меня ничего не удивляет.

- Нравилось вам, как работал Ваноли?

- Ничего не могу сказать о его работе, потому что он пришел в середине сезона. Все показывают результаты.

- Как Вы считаете, провал в сезоне ему удалось компенсировать выигрышем Кубка?

- Хотя бы один титул взяли к столетию клуба. Но конечно - это очень мало.

- А что можете сказать о новом наставнике «Спартака»?

- Абсолютно ничего. Нужно посмотреть, как будет играть «Спартак», а потом оценивать его работу.

НА БАКАЕВА БЫЛ СПРОС

- Что вы думаете о переходе Бакаева в «Зенит»?

- Это хороший, креативный и быстрый игрок. Мы знаем, что в «Спартаке» по каким-то причинам он мало появлялся. Конечно, на такого игрока спрос был. Насколько я знаю, выбор у футболиста был. Считаю, что это потеря для «Спартака».

- А что скажете относительно прихода Рыбуса?

- Не знаю. Нужно посмотреть, как он вольется в команду. Он опытный игрок. Наверное, поможет чем-то.

источник: «Советский спорт»
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