А точно ли «Зенит» – фаворит матча? Навстречу суперкубку

Спартаковское руководство устроило совершенно блестящий спектакль – тут были и ультиматумы, и способность вовремя остановиться, не переходя черту. В общем, та самая драматургия, которая разогрев Суперкубку России обеспечила блестящий.

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Да, если объективно сравнивать сейчас силу двух команд, то, конечно, «Спартак» сейчас слабее «Зенита». Времена, когда он грозился бросить перчатку и взять золото, давно уже миновали. Тут каждый эксперт может порассуждать и о проблемах селекции, и о частой смене тренеров и отсутствии хоть какого-то стратегического курса. Но впереди у нас – только один матч. А в единственном матче, что называется, возможны варианты.

Источник фото: ФК «Спартак»

Даже у «Зенита» не все гладко из-за подвешенной ситуации с легионерами, которая стала возможной из-за правила ФИФА по приостановке контрактов с российскими клубами. Сине-бело-голубые уже потеряли топ-форварда после решения Юри Алберто на год договориться с бразильским «Коринтиансом». Питерцы быстро подсуетились и забрали у «Сочи» Матео Кассьерру, который был хорош в прошлом сезоне. Колумбиец составит пару Ивану Сергееву в нападении, ведь потеряли они не только Алберто, но и Дзюбу. Теперь инсайдеры уверяют, что следующим покинет Санкт-Петербург Вендел.

Еще важный момент: обе команды приучили нас к тому, что матчи с их участием всегда получаются нервными и даже могут сопровождаться скандалами. Одних только реплик от действующих лиц всегда хватало! Но Артем Дзюба уже не в стане «Зенита», так что хейта здесь станет меньше. Получит ли свою порцию Бакаев, сложно сказать.

Источник фото: ФК «Зенит»

Важная статистика: соперники обменялись точными ударами в пяти последних матчах, поэтому высока вероятность, что и сейчас обе команды забьют. Болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Матч обслужит бригада 35-летнего арбитра из Воронежа Владимира Москалева. Главный судья ВАР – москвич Сергей Карасев, его ассистент – Максим Гаврилин из Владимира. Ранее Москалев обслуживал 22 игры с участием «Зенита»: в них петербуржцы одержали 11 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Предыдущая встреча состоялась 30 апреля 2022-го, когда сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» на «Газпром Арене» со счетом 3:1 и завоевали девятый в своей истории титул чемпионов страны.

Матч против московского «Спартака» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 9 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени времени.