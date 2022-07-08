ФК «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Проверено фактами

«Зенит» накануне матча с «Спартаком» официально подтвердил приобретение защитника «Сочи» Родригао. Вспоминаем все сделки между клубами.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ СЕЛЕКЦИИ

В преддверии матча за Суперкубок России со «Спартаком» чемпионы закрыли оставшуюся проблемную позицию центрального защитника – из «Сочи» за 3,5 млн евро приехал бразилец Родригао.

Примечательно, как нынешним летом изменилась трансферная политика сине-бело-голубых. Если последние три-четыре года они искали игроков в основу в первую очередь за границей, то теперь вынуждены переориентироваться на внутренний рынок. Родригао и Матео Кассьерра еще недавно представляли «Сочи», а Зелимхан Бакаев – «Спартак». Год назад они вряд ли оказались бы на берегах Невы.

Формально в Петербурге летом оказались еще Густаво Мантуан и Иван из «Коринтианса», но все мы знаем, что это часть тоже вынужденной сделки по Юри Альберто, так что приезд этих легионеров не в счет. Тем более, что вряд ли они станут важными игроками стартового состава. Собственно, пример Альберто показывает, почему теперь рискованно приобретать игроков за рубежом. Они могут бежать в любой момент, оставив после себя только убытки. Иностранцы из РПЛ выглядят надежнее.

НА ПРОДАЖАХ РОДРИГАО И КАССЬЕРРЫ «СОЧИ» ОТБИЛ 60% ЗАТРАТ НА ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»

Переход Родригао из «Сочи» в «Зенит» стал уже 13-м между клубами с лета-2019. Обвинять южан в том, что они являются фарм-клубом, конечно, не стоит, но близость отношений руководителей налицо.

Клубу Бориса Ротенберга такой союз только на руку. Примечательно, что живые деньги он переводил в Петербург только на начальном этапе, когда заплатил 13,3 млн евро за костяк будущей команды из шести человек: Миху Мевля, Дмитрия Полоза, Эльмира Набиуллина, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова и Кристиана Нобоа. Между прочим, двое последних обошлись всего в 1,3 млн, а являются лидерами сочинцев до сих пор, тогда как остальные поддержали проект лишь на начальном этапе.

В следующие три трансферных окна игроки приезжали из Петербурга только временно – набрать форму (Александр Кокорин, Эмануэль Маммана) или набраться опыта (Данила Прохин), а в прошлом сезоне клубы вообще не пересекались на трансферном рынке.

Теперь же конвейер заработал в обратном порядке, и «Сочи» разом отбил 8 млн евро расходов на зенитовцев всего двумя продажами: Кассьерры и Родригао. По-моему, выглядит, как чертовски выгодная формула сотрудничества.

Коротко вспомним каждого, кто был задействован в сделках между Петербургом и Сочи в новейшее время.

МИХА МЕВЛЯ, защитник – Словения

Выстрелил в «Ростове» Курбана Бердыева и был приобретен «Зенитом» за 8 млн евро (эх, были времена!), но проиграл конкуренцию Браниславу Ивановичу и Луишу Нету, поэтому сначала съездил на год обратно, а затем продан в «Сочи» за 4 млн. Это крупнейший транш южан в Петербург.

Здесь Мевля за два сезона стал важным игроком основы, однако прошлым летом по истечении контракта решил уехать в турецкий «Аланьяспор», где за сезон провел всего 14 матчей.

ДМИТРИЙ ПОЛОЗ, нападающий – Россия

Оказался в северной столице по той же схеме – после топ-выступлений в еврокубках за «Ростов» Бердыева (кто не помнит, забивал «Баварии» и ПСВ в Лиге чемпионов и «Спарте» в обоих матчах Лиги Европы).

И дальше то же – проигранная конкуренция, аренда (только в «Рубин»), продажа в «Сочи» за 3 млн и, несмотря на место в основе, уход по завершении контракта. В прошлом сезоне набил 14+3 в 27 матчах за «Ростов».

ЭЛЬМИР НАБИУЛЛИН, защитник – Россия

Зимой 2018-го казалось, что это один из самых перспективных защитников России, поэтому «Зенит» выложил за него «Рубину» 4,5 млн. Но риск не оправдался, карьера игрока с тех пор идет под откос – 13 матчей за полтора сезона в составе сине-бело-голубых, меньше 2000 минут за два сезона в «Сочи» и нестабильное место в «Химках».

ИВАН НОВОСЕЛЬЦЕВ, защитник – Россия

Еще один дико переоцененный футболист, попавший на самый верх благодаря гению Бердыева. Схема та же – переход из «Ростова» (за 1 млн), серия аренд («Арсенал», «Анжи», «Ростов») и продажа в «Сочи», где только в первый сезон игрок еще пытался соответствовать уровню, а потом на все плюнул, отыграл за год 903 минуты и отправился в Тулу, чтобы выбить команду в Первую лигу. А ведь когда-то даже призывался в сборную.

ИБРАГИМ ЦАЛЛАГОВ, полузащитник – Россия

Попал в категорию перспективных, но не реализовавших себя в Петербурге футболистов. Ездил в аренду в «Динамо» и «Рубин», а последние три года является одним из важнейших игроков «Сочи». Если учесть, что обошелся южанам всего в 800 тысяч, это топ-трансфер клуба.

КРИСТИАН НОБОА, полузащитник – Эквадор

Легенда «Сочи» номер один, заслуживший собственную документалку от Netflix. Приехал в Россию аж 15 лет назад и за это время покидал ее лишь раз – на полгода сгонял в ПАОК. «Зенит» не оценил интеллект плеймейкера и продал сочинцам всего за полмиллиона. В силу возраста, видимо. Здесь Кристиан демонстрирует едва ли не лучший футбол в карьере.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ, нападающий – Россия

Идеальный пример того, как Владимир Федотов умеет использовать лучшие навыки футболиста. В тренерском плане он российская версия Бердыева. Заболотный всегда был посредственным нападающим, но у Федотова впервые в карьере забил за сезон в РПЛ больше пяти мячей и дослужился до приглашения в ЦСКА, воспитанником которого и является. Волею судьбы и благодаря мастерству тренера сыграл важную роль в становлении «Сочи».

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ, полузащитник – Россия

Мостовой был первым, кого «Зенит» отправил к Федотову набираться ума-разума, и последним, кто вернулся в команду претендентом на место в составе. Мостовой ярко провел сезон в «Сочи» (6+5 в 25 матчах), после чего старательно цепляется за шанс в «Зените».

Впрочем, выиграть конкуренцию у сильных бразильцев ему нереально, поэтому за два года ни разу не провел в РПЛ даже тысячи минут. Зато эффективен после выходов на замену – 11+5.

АЛЕКСАНДР КОКОРИН, нападающий – Россия

С ним Федотов поработал просто грандиозно. Форвард из-за знаменитого эпизода в «Шоколаднице» потерял целый год, а до того долго лечил травмированное колено, но вернулся в топ-категорию всего за полгода – 7+3 в 10 матчах.

Ему бы после истечения контракта с «Зенитом» стоило остаться на юге России, а он подписал контракт со «Спартаком», а затем (Хоттабыч помог, не иначе) – с «Фиорентиной», где за полтора года провел в серии A 140 минут. «Фиалки» пытаются расторгнуть с ним контракт, чему Кокорин яростно сопротивляется. Его в Италии все устраивает.

ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА, защитник – Аргентина

Футболист с горькой судьбой. На родине считался большим талантом и имел огромный потенциал в симуляторе FIFA, поэтому 16 млн «Зенита» «Лиону» казались перебором, но обоснованным. Однако в России игрок получил две тяжелейшие травмы подряд и растерял все качества.

В Сочи был неплох, но не более того, загрустил и прошедшей зимой расторг контракт с «Зенитом» по согласию сторон. Теперь сидит в запасе «Ривер Плейт». Жаль, ведь парню всего 26.

ДАНИЛА ПРОХИН, защитник – Россия

Сергей Семак по требованию сверху пытается подтягивать к составу воспитанников, но им не доверяет, поэтому в феврале-2021 отдал Прохина в «Сочи». Игрок понравился Федотову, и через полгода он снова взял его в аренду, но уже у «Ростова», куда тот перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне Прохин провел в РПЛ 25 матчей, а в новом будет выступать под руководством тренера сборной России Валерия Карпина.

МАТЕО КАССЬЕРРА (Колумбия) и РОДРИГАО (Бразилия)

Стоили «Сочи» всего 1,2 млн на двоих и за год под руководством Федотова завоевали такую крутую репутацию, что за 8 млн перешли в «Зенит». Сложно представить, чтобы что-то помешало им стать у Семака железными игроками основы.

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