ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не буду помогать «Зениту», если позвонят из Газпрома». Как изменится премьер-лига в новом сезоне

Безальтернативные выборы? Или 16 августа нас ждет сюрприз?
«Не буду помогать «Зениту», если позвонят из Газпрома». Как изменится премьер-лига в новом сезоне
08 июля 2022 19:52
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: РФС

Александр Алаев, вступивший в новую должность, которая пока определяется как врио главы РПЛ, провел часовую пресс-конференцию. Под запись, но не под камеры.

Главный претендент на кресло президента премьер-лиги постарался в неформальной обстановке ответить на все ключевые и волнующие журналистов вопросы. Остался примерно месяц до выборов нового главы РПЛ (мероприятие запланировано на 16 августа), а значит с позицией по основным краеугольным камням в нашем элитном дивизионе Алаев уже должен был определиться.

Разговор, конечно, стартовал с темы Кубка лиги. Александру Александровичу не очень понравилось предположение о том, что он находится в лагере противников нового трофея. Алаев заявил: «15 июля у нас дедлайн. Мы ждем основные документы по Кубку – календарь, регламент и информацию по спонсорам. У нас не так много времени, решение должно быть принято до начала сезона. Но даже со всеми необходимыми документами на руках, решающим мнением для меня будет мнение клубов РПЛ».

На вопрос о том, ждет ли Кубок России в случае отказа от идеи с Кубком лиги, перезагрузка, Алаев ответил утвердительно: «В РФС рассматривается несколько вариантов возможного изменения Кубка России. Один из них - «дабл-иллюминейшн», сказал Алаев.

Бывший глава ФНЛ (ныне – снова «первой лиги») убежден, что сегодня надо быть открытым к любым предложениям, так как «в целом все поддерживают идею о том, что надо активнее привлекать дополнительные средства и больше играть».

Мнение Алаева: «36-38 игр оптимальная игровая нагрузка для команд РПЛ». Не могла не возникнуть и тема с «паспортом болельщика». Александр Александрович признался, что пока не пытался его оформить, но у некоторых клубов уже возникли с этим проблемы. Поэтому на следующей неделе будет проведено общее собрание с Минцифры. На вопрос одного из журналистов, получит ли Кокорин fan-ID, Алаев шутливо ответил, что только ради этого и собираются.

Основные пункты своей предвыборной программы Алаев обозначил так: «Задача номер один — снять вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению мест проведения матчей и мораториев. Чтобы все решения были прозрачные, чтобы не было домыслов, что они принимаются в угоду какому-то одному клубу». И сразу вспомнил про питерский клуб: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов».

«Вторая задача, и это для меня очевидно, чтобы РПЛ была главным соревнованием в нашей стране», отметил Алаев. «Хочу, чтобы РПЛ перестали называть лигой приколов», признался бывший президент «лучшей лиги мира».

На вопрос о том, что сподвигнет его покинуть пост президента РПЛ, Алаев честно ответил: «Если случится какой-то «эпик фейл».

Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло, заверил главный претендент на пост главы премьер-лиги.

Напомним, что Александр Алаев стал врио главы РПЛ после того как 27 июня Ашот Хачатурянц подал в отставку с поста президента Российской премьер-лиги. Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года. Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался. Питерские уже тогда осознали, что человек помогать «Зениту» и «Газпрому» не собирается.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Не буду помогать «Зениту», если позвонят из Газпрома». Как изменится премьер-лига в новом сезоне
«Не буду помогать «Зениту», если позвонят из Газпрома». Как изменится премьер-лига в новом сезоне
Безальтернативные выборы? Или 16 августа нас ждет сюрприз?
08.07.2022 19:52
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
ФК «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Проверено фактами
ФК «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Проверено фактами
«Зенит» усилился перед Суперкубком. Трансфер Родригао – уже 13-я сделка между чемпионами и «Сочи».
08.07.2022 17:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
А точно ли «Зенит» – фаворит матча? Навстречу Суперкубку
А точно ли «Зенит» – фаворит матча? Навстречу Суперкубку
Битва за Суперкубок традиционно открывает новый сезон. Вокруг матча «Зенит» – «Спартак» в течение последнего месяца сломано столько копий: где играть, сколько матчей, почему Питер, а не Москва… Кажется, что за всей этой шумихой о самой главной интриге матча – кто на данный момент сильнее – даже немного забыли.
08.07.2022 16:48
Футбол
автор: Ярослав Николаев
Дмитрий Радченко: То, что творится в «Спартаке» в последние годы, меня не удивляет
Дмитрий Радченко: То, что творится в «Спартаке» в последние годы, меня не удивляет
Двукратный чемпион России и обладатель Кубка СССР в составе «красно-белых» поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок.
08.07.2022 16:32
Футбол
автор: Вадим Федотов
Алексей Сафонов: Нобоа в 37 - лучший в РПЛ, пригодился бы не только ЦСКА, но и «Зениту»
Алексей Сафонов: Нобоа в 37 - лучший в РПЛ, пригодился бы не только ЦСКА, но и «Зениту»
Футбольный агент Алексей Сафонов – о нынешнем составе ЦСКА, новом тренере и селекции.
08.07.2022 15:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
Почему возврат к системе «весна-осень» почти никак не повлияет на наш футбол?
Почему возврат к системе «весна-осень» почти никак не повлияет на наш футбол?
В последнее время в футбольном сообществе все больше и больше разгорается дискуссия относительно реформы календаря РПЛ. Действующая на данный момент система «осень-весна» вызывает огромное количество критики и считается одной из причин постепенной деградации нашего футбола. Однако кажется, что возвращение на «весна-осень» станет очередным формальным решением и кардинально ничего не изменит.
08.07.2022 14:19
Футбол
автор: Матвей Морозов
Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?
Дмитрий Селюк: Если у ЦСКА плохой состав, что тогда говорить про «Химки», «Оренбург» или «Урал»?
ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер обыграл «Сочи» – 2:1. Первая победа армейцев в межсезонье, первые голы. Один из которых красиво забил Федор Чалов, исполнивший своеобразный буллит.
08.07.2022 12:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
Борис Рапопорт: Для «Зенита» сейчас Агаларов не очень интересен
Борис Рапопорт: Для «Зенита» сейчас Агаларов не очень интересен
Бывший спортивный директор и наставник «Зенита» высказался о том, кто мог бы помочь питерской команде.
08.07.2022 11:48
Футбол
автор: Вадим Федотов
Ну, вот и прорвало! В четвертом матче при Федотове ЦСКА наконец забил и победил
Ну, вот и прорвало! В четвертом матче при Федотове ЦСКА наконец забил и победил
Голы Дивеева и Чалова принесли армейцам победу в заключительном туре Кубка Пари Премьер.
07.07.2022 22:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Радченко: Сыграю только за «Зенит»
Дмитрий Радченко: Сыграю только за «Зенит»
Бывший форвард обеих команд поделился своими ожиданиями от предстоящей 8 июля встречи между ветеранами, в которой сам собирается принять участие.
07.07.2022 20:41
Футбол
автор: Вадим Федотов
Седьмой тренер «Спартака» против Семака. Как красно-белым снова не проиграть в Питере 1:7
В субботу 9 июля футбольный сезон стартует в Санкт-Петербурге матчем на Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (19:00). Оцениваем шансы.
Рвутся мышцы, трещат ребра! Как героический Надаль уродует себя победами «через боль»
Полуфинал Уимблдона между испанцем Рафаэлем Надалем и австралийцем Ником Кирьосом, который должен был состояться в пятницу 8 июля, отменен. Надаль снялся с турнира из-за надрыва мышц живота, полученного в предыдущем матче с Тэйлором Фритцем.
Русские в топе — НХЛ вне политики! Как за океаном прошел драфт
Главный вопрос, который волновал хоккейную Россию перед драфтом НХЛ, будут ли клубы лиги игнорировать наших игроков.
В Африке команды забили 186 голов на двоих! Как в футболе устраивают договорные матчи
Во второй лиге Сьерра-Леоне прямые конкуренты за путевки в высший дивизион выиграли свои матчи заключительного тура со счетами 91:1 и 95:0! «Плеймейкер» разбирает этот и вспоминает другие случаи «договорняков» в футболе.
Домашний дубль для «Ред Булла» и новые проблемы для «Феррари». Расклады на Гран-при Австрии
8 - 10 июля на автодроме в Шпильберге пройдет одиннадцатый этап сезона «Формулы-1», включающий не только квалификацию и гонку, но и субботний спринт. «Плеймейкер» сравнивает шансы пилотов и команд.
Почин Федотова! Как ЦСКА одержал первую победу при новом главном тренере
В заключительном матче «Кубка PARI Премьер» армейцы выиграли у «Сочи» - 2:1, прервав предсезонную серию из трех поражений.
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика