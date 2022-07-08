«Не буду помогать «Зениту», если позвонят из Газпрома». Как изменится премьер-лига в новом сезоне

Александр Алаев, вступивший в новую должность, которая пока определяется как врио главы РПЛ, провел часовую пресс-конференцию. Под запись, но не под камеры.

Главный претендент на кресло президента премьер-лиги постарался в неформальной обстановке ответить на все ключевые и волнующие журналистов вопросы. Остался примерно месяц до выборов нового главы РПЛ (мероприятие запланировано на 16 августа), а значит с позицией по основным краеугольным камням в нашем элитном дивизионе Алаев уже должен был определиться.

Разговор, конечно, стартовал с темы Кубка лиги. Александру Александровичу не очень понравилось предположение о том, что он находится в лагере противников нового трофея. Алаев заявил: «15 июля у нас дедлайн. Мы ждем основные документы по Кубку – календарь, регламент и информацию по спонсорам. У нас не так много времени, решение должно быть принято до начала сезона. Но даже со всеми необходимыми документами на руках, решающим мнением для меня будет мнение клубов РПЛ».

На вопрос о том, ждет ли Кубок России в случае отказа от идеи с Кубком лиги, перезагрузка, Алаев ответил утвердительно: «В РФС рассматривается несколько вариантов возможного изменения Кубка России. Один из них - «дабл-иллюминейшн», – сказал Алаев.

Бывший глава ФНЛ (ныне – снова «первой лиги») убежден, что сегодня надо быть открытым к любым предложениям, так как «в целом все поддерживают идею о том, что надо активнее привлекать дополнительные средства и больше играть».

Мнение Алаева: «36-38 игр – оптимальная игровая нагрузка для команд РПЛ». Не могла не возникнуть и тема с «паспортом болельщика». Александр Александрович признался, что пока не пытался его оформить, но у некоторых клубов уже возникли с этим проблемы. Поэтому на следующей неделе будет проведено общее собрание с Минцифры. На вопрос одного из журналистов, получит ли Кокорин fan-ID, Алаев шутливо ответил, что только ради этого и собираются.

Основные пункты своей предвыборной программы Алаев обозначил так: «Задача номер один — снять вопросы, которые касаются календаря, решений КДК, решений по регламенту, решений по назначению мест проведения матчей и мораториев. Чтобы все решения были прозрачные, чтобы не было домыслов, что они принимаются в угоду какому-то одному клубу». И сразу вспомнил про питерский клуб: «Не буду делать календарь «Зениту», если позвонят из «Газпрома». Я ни разу не общался с Алексеем Борисовичем Миллером. Я буду действовать в интересах всех 16 клубов».

«Вторая задача, и это для меня очевидно, чтобы РПЛ была главным соревнованием в нашей стране», – отметил Алаев. «Хочу, чтобы РПЛ перестали называть лигой приколов», – признался бывший президент «лучшей лиги мира».

На вопрос о том, что сподвигнет его покинуть пост президента РПЛ, Алаев честно ответил: «Если случится какой-то «эпик фейл».

– Если я пойму, что не справляюсь, я первым встану и покину пост. Это может быть и завтра, и через год. Я не вцепился в это кресло, – заверил главный претендент на пост главы премьер-лиги.

Напомним, что Александр Алаев стал врио главы РПЛ после того как 27 июня Ашот Хачатурянц подал в отставку с поста президента Российской премьер-лиги. Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года. Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался. Питерские уже тогда осознали, что человек помогать «Зениту» и «Газпрому» не собирается.