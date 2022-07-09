Евгений Ловчев: Голов будет мало, «Зенит» выиграет, если забьет Бакаев, эмблему целовать не будет

- Тут Коля Писарев в одной передаче говорил про Суперфинал и сказал, что будет забито много голов – говорит Ловчев. – Я был с ним не согласен, перезвонил ему и сказал, что как раз голов будет мало.

- Почему?

- В начале сезона в первых турах всегда забивается мало голов. Об этом говорит вся история футбола. Потому что команды еще не сыгранные. Возьмите даже турнир Кубок Пари Премьер. «Зенит» - чемпион, отлично укомплектован, практически два состава, но в первом матче с «Нижним Новгородом» никакого преимущества у чемпиона нет, равная игра, и в результате ничья. Потом с «Сочи» - 1:1, только в третьем туре обыграли более-менее уверенно ЦСКА. Но ЦСКА сейчас в таком состоянии непонятном.

Теперь еще об одном хочу сказать. Все журналисты задают вопрос: «Видна ли уже работа нового тренера «Спартака?». Откуда она будет видна?! Человек только приехал, вдобавок, иностранец – не знает нашего чемпионата, не знает футболистов, языка не знает. Он же не старик Хоттабыч.

Поэтому мой прогноз такой: будет осторожная игра, голов будет забито мало, но «Зенит», все же, выглядит более сыгранным, «Зенит» должен выиграть. А как сейчас выглядит «Спартак», никто не знает. Хотя это начало сезона, матч на Кубок, и всякое может случиться.

- Бакаев будет рвать и метать?

- Понятно, что будет стараться, но, если забьет, не будет целовать эмблему. Сейчас так принято. Во всех матчах, что я видел, Бакаев выглядел достойно. Он индивидуалист, но вроде бы уже вписался в новую команду.

- Почему «Спартак» не стал его удерживать?

- Я вообще не понимаю, что происходит в «Спартаке» в последние годы. Мы часто смотрели в студии игры «Спартака» вместе с Андреем Аршавиным, Андреем Тихоновым, и не понимали, почему Бакаева постоянно меняли на 75-й минуте. Причем это делали все последние тренеры-иностранцы. Поэтому у меня нет ответа, почему «Спартак» не стал удерживать одного из своих лучших полузащитников.