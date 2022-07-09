«Русскому нельзя пить». Как поссорились Ксения Анатольевна и Татьяна Анатольевна

Тема пива на стадионах обсуждается давно. Не очень понятно только, о чем там лясы точить наша футбольная и прочая бюрократия может столько времени – весь мировой опыт показывает, что от пива на стадионах только польза – и эмоциональная, и экономическая. Та точка, где сходятся воедино абсолютно все – и клубы, и болельщики.

Казалось бы, заперли всех в суровую казарменную необходимость получения fan-ID – так хоть надо будет изобразить заботу о «болелах» – накидать им разных «ништяков», в том числе в виде пива во время матча. Но и тут пока непросто всё продвигается.

Особенно забавно, когда выходит тяжелая артиллерия, крайне далекая от футбола и всю жизнь прожившая не в рыночных условиях, и начинает получать.

Татьяна Тарасова выступила крайне жестко, говоря о возможности допуска пива на трибуны:

«Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей».

Без комментариев. Странно, что те, кто во всем видят русофобию, не побежали сразу за Татьяной Анатольевной.

Ксения Собчак быстро отреагировала:

«Ну, понимаете, мы же русские, как стадион увидим – сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем. Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце».

Пользователи соцсетей жгли напалмом: «А если я драться не умею и потому не пью водку, то мне пива нальют?»; «Не всегда стоит личный опыт проецировать на всю нацию, Татьяна Анатольевна!»; «Русскому человеку нельзя fan-ID»…