«Зенит» непобедим, «Спартак» не безнадежен. Впечатления от Суперкубка России

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОРОШАЯ, НО НАДО УХОДИТЬ ОТ ЗАЦИКЛЕННОСТИ НА МУЗЫКАНТАХ

Изоляция российского футбола подтолкнула РФС к решительным действиям по привлечению болельщиков на трибуны. Вслед за Кубком России организаторы устроили шоу и на Суперкубке, но пошли еще дальше и даже создали целую развлекательную программу, включившую в себя ретро-матч с участием легенд «Зенита» и «Спартака».

Похвальное желание сделать праздник, но лично мне показалось, что появляется какая-то зацикленность на музыкантах. Вот МакSим всем понравилась в «Лужниках», значит, ее притащили и сюда. «Би-2» и Михаил Боярский – громкие имена, но все-таки не драйвовые, а Сергея Шнурова каким-то образом, по слухам, запретил губернатор Санкт-Петербурга. Хотя какое отношение он имеет к проведению матча? И если он намерен влиять на организацию матча, может, не стоило проводить его здесь?

В общем, в будущем хотелось бы большего разнообразия (в качестве набросков можно предложить мощное лазерное шоу, приглашение артистов цирка, театрализованное представление, стендап или что-то еще) и грамотного подбора исполнителей песен. Чтобы трибуны плясали, а не скучали или освистывали музыкантов, как было в случае с Левой из «Би-2».

«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН?

Матч же в очередной раз подтвердил, насколько «Зенит» превосходит всех в России. По «Спартаку» после 10-го места мерить силу чемпиона не слишком правильно, но красно-белые большую часть матча выглядели вполне достойно, а хозяева реально включились только на полчаса с середины первого тайма. Но этого им хватило, чтобы забросить в ворота Александра Селихова три мяча.

И это без потенциально важнейших новичков защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры, который все-таки вышел на замену и забил в компенсированное время четвертый мяч.

СИЛЬНЫЕ ДЕБЮТЫ КАССЬЕРРЫ И ЗИНЬКОВСКОГО

В продолжение темы Кассьерры поздравим с дебютом его, Зелимхана Бакаева, Гильермо Абаскаля, Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского. Экс-полузащитник самарцев особенно впечатлил. С его выходом во втором тайме вся игра «Спартака» шла через левый фланг, а сам Зиньковский почти не ошибался в передачах, по возможности неплохо обострял и должен был заработать пенальти, но Владимир Москалев почему-то не увидел нарушения со стороны Даниила Одоевского. Впрочем, на результат встречи тот эпизод не повлиял бы, так что говорить о судейском заговоре не приходится.

СУДЕЙСТВО ВСЕ ТО ЖЕ

И все-таки очень неприятно, что первый же матч сезона начинается с того, что чертовски похоже на судейскую ошибку. Уж как в российском футболе принято хвалить Ашота Хачатурянца за судейскую реформу, но результат-то по-прежнему отрицательный. Ошибок меньше не становится, меняются только лица со свистком в руках.

СТАВКА НА АТАКУ

Из позитива отмечу желание обеих команд играть в атакующий футбол, которого так недостает РПЛ. Это было видно даже по стартовым расстановкам – оба тренера выбрали схемы с четырьмя защитниками, хотя весной те же команды часто играли в три центральных. У «Зенита» модель 4-3-2-1, у «Спартака» – 4-3-3.

При этом Сергей Семак и Абаскаль выпустили максимально агрессивных крайних защитников, способных вспахать всю бровку в регулярных подключениях к атакам. Причем если на левом краю у них особых альтернатив не было (Дугас Сантос, Рыбус), то справа как раз вариантов хватало, но появились профильные полузащитники Алексей Сутормин и Даниил Хлусевич.

Это очень важное явление для российского футбола, поскольку полтора десятилетия у нас была мода на оборонительный футбол. Ввел ее своими успехами Курбан Бердыев, но он добивался результата за счет умения использовать лучшие качества своих футболистов, поэтом многие провели под его руководством в «Рубине» и «Ростове» едва ли не лучшие годы в карьере.

Другие же тренеры просто мучили футболистов и зрителей. В результате на общем развитии лиги и индивидуальном мастерстве атакующих игроков такой «душный» футбол сказывался крайне отрицательно. Сильных дриблеров в таких условиях у нас становилось все меньше, как и интереса к российским футболистам из-за границы. Посмотрите, сколько игроков (в первую очередь, атакующих) в топ-5 лиг продают клубы из Португалии и Нидерландов. Потому, что им есть, что показать потенциальным покупателям. Хочется верить, что и в России футбол станет зрелищнее и интереснее для всех – зрителей, футболистов и европейских команд. Тренд вроде бы прослеживается.

ДУГЛАС САНТОС – ТОП

Среди крайних защитников лучше всех проявил себя невероятный Дуглас Сантос. В своем излюбленном стиле он регулярно подключался к атакам, разрывая фланг Хлусевича, и классно ассистировал Малкому в эпизоде со вторым голом. В то же время бразилец «съел» Михаила Игнатова, так что в штрафную Одоевского с его края мячи почти не доставлялись.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЕНДЕЛА

Также надо похвались за профессионализм Вендела. Кажется, он одной ногой уже во «Фламенго». По крайней мере, интерес со стороны бразильского клуба к нему огромный, что не может не отвлекать от рабочего процесса, даже несмотря на полное удовлетворение жизнью в Санкт-Петербурге. Тем не менее, Вендел провел привычно хороший матч и отметился забитым мячом.

НАИВНАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ АБАСКАЛЯ

Возвращаясь к теме атакующего футбола, стоит признать, что желание Абаскаля сыграть агрессивно на поле сильнейшего соперника похвально, но не очень разумно. Испанец в бытность футболистом обучался азам игры в знаменитой «Ла Масии», поэтому неудивительно, что сразу стал ставить футбол, основанный на контроле мяча и атаках большими силами.

Проблема, однако, в том, что против превосходящего в мастерстве соперника такой стиль игры нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как наивный. Зенитовские бразильцы полностью контролировали игру до первого гола, а после него отдали мяч и растерзали оборону красно-белых в резких выпадах. Преимущество в технике их полузащитников над визави выглядело ошеломительно.

Одни похвалят Абаскаля за нежелание отказываться от принципов, другие же справедливо заметят, что он проявил отсутствие гибкости, наступив на те же грабли, что и Руй Витория прошлой осенью. Обе точки зрения имеют право на жизнь, а их справедливость рассудит место в РПЛ на дистанции, и все-таки прямо сейчас «Спартак» из-за этого подхода потерпел очередное разгромное поражение и упустил шанс выиграть трофей.

Для сравнения, Семак с куда более располагающим к позиционной атакующей игре составом легко переключает скорости и адаптируется к происходящему.

НЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Принципиальность Абаскаля выглядела рискованной еще и потому, что «Спартак» не смог задействовать двоих важных игроков основы – Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса Перейру, на позициях которых вышли радикально уступающие им в классе Игнатов и Даниил Денисов. Отсюда инертность на правом краю и проходной двор в опорной зоне. Об игре средней линии поговорим отдельно.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ВОПРОСОВ К ПОЛУЗАЩИТЕ

Центр полузащиты красно-белых в этом сезоне опять предстает посредственным. Роман Зобнин не может предложить оппонентам ничего, кроме беготни, а Наиль Умяров хотя и хороший диспетчер, действует слишком далеко от ворот соперника, чтобы своими передачами создавать непосредственную опасность. По стилю игры он куда ближе к Серхио Бускетсу, нежели Андресу Иньесте, а без последнего вся идея рушится.

Вдобавок ко всему на «Газпром Арене» Умяров еще и должен был отвечать за опорную зону, что совсем не его стезя – в обороне от куда менее полезен. Возможно, это и повлияло на качество его игры. В середине первого тайма Умяров уже потерял свежесть и совершил роковую ошибку, позволив обокрасть себя Далеру Кузяеву. Этот эпизод и стал определяющим в моменте с первым голом, после которого «Спартак» не смог оправиться и потерпел разгромное поражение.

«СПАРТАК» СОВСЕМ НЕ БЕЗНАДЕЖЕН

И все-таки несмотря на крупный проигрыш и желание большинства болельщиков других команд в очередной раз посмеяться над «Спартаком», он отнюдь не был столь уж плох. Показательно, что по владению мячом он превзошел «Зенит» 53% на 47% (хотя стоит признать, что питерцы не слишком стремились к этому контролю) и совсем немного уступил по ударам: 10-11.

Другое дело, что исполнительное мастерство хозяев позволяло им каждый стоящий момент завершать голом, а спартаковцы не могли попасть даже из выгодных позиций. Отсюда и 1-5 по ударам в створ. Причем два гола из четырех получились абсолютно не системными. В первом случае Иван Сергеев нанес сумасшедший дальний удар, забив из-за пределов штрафной впервые со времен выступлений за «Строгино», а во втором Руслан Литвинов, на линии вратарской прерывая прострел справа, выкатил мяч на ногу Кассьерре, которому оставалось только попасть с нескольких метров.

Так что если «Спартак» не развалится, сумеет дождаться набора формы от Перейры и Мозеса и обойдется без больших кадровых потерь на дистанции, вполне способен побороться за место в пятерке, что после прошлогоднего 10-го места будет явным прогрессом.