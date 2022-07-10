За вкус не ручаемся. Реплика Яременко о новом стартовавшем сезоне

Оскудевает наш футбол людьми, но на самом спортивном верху нам активно показывают: ничего страшного, ничего не происходит… Увиденный в субботу матч за Суперкубок, который стал скандальным еще задолго до игры, а на телевидении почему-то названный «финалом Суперкубка» (видел ли кто-то его полуфинал, любопытно?), натолкнул главного редактора на довольно грустные рассуждения.

АБАСКАЛЬ ОБНОВИЛ РЕЗЮМЕ

Тут один мой товарищ хорошо пошутил на днях: знаешь, какая у тренера может быть самая лузерская строчка в резюме? Серебряные медали в финале Суперкубка! При том, что к попаданию в этот самый Суперкубок ты вообще не имеешь никакого отношения. Так что шутка «Шах и мат вам, хейтеры! Абаскаль уже всем всё доказал» вполне жизнеспособна.

Но в целом, конечно, все наши представления о том, что такое качественный и современный (пусть и для внутреннего пользования) футбол, бьются о реальность.

У нас есть один клуб, температура тела у игроков которого сильно отличается от остальных. Газовая дармовщина привела к тому, что у «Зенита» центр поля стал совершенно космическим. Повторюсь: исключительно для наших широт, конечно. Все последние годы, пока мы еще были вхожи в мировой футбол, родимый «Зенит» гоняли в хвост и в гриву все кому не лень. Мечты Сергея Фурсенко о том, что питерский клуб входит в европейский топ-10, так и остались признаком того, что он (Фурсенко) прописан где-то в параллельной реальности.

КОМУ СЕГОДНЯ НУЖЕН ТАКОЙ «ЗЕНИТ»?

В ближайшие годы нас в еврокубки никто не вернет. Многочисленным журналистам, которые, как Саша Боярский, провожают очередную порцию уезжающих из клубов иноземцев словами: «До встречи через год в еврокубках!», хочется посоветовать получше ориентироваться в политических вопросах.

И вот к чему нам надутый деньгами «Зенит» в нынешних условиях? Кого он будет выносить в одну калитку, кого втаптывать в грязь? Кстати, и грязи-то нет. Недоработка пятничного ретро-матча: раз уж изображаем ретро, то могли бы лужицу налить в центральном круге и грязь неравномерно по штрафным и вратарским площадкам распределить.

Хотите сравнить «Зенит» нынешний со «Спартаком» 90-х? Надо ли говорить, что сравнение по всем статьям некорректное. Наш футбол в 90-е прогрессировал, мы имели россыпь звезд, играющих в зарубежных клубах. И мы играли в Европе. Сейчас мы не просто деградируем – сейчас ситуация хуже во сто крат.

СТАРТОВАЛ СЕЗОН СО СПЛОШНЫМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Футбол заканчивается. Еще какое-то время будет по инерции будут обсуждать места клубов («Зенит» вне конкурса первый, разыгрываются все остальные места), победы и очки, но всё больше в центре внимания будет популярный жанр под названием «срач». Зарема против бреда, «Спартак» против всех, «Матч ТВ» - вроде за деньги, но и против них.

Как же ловко и как вовремя соскочил Ашот Хачатурянц! Я всегда говорил, что он умный человек. Сейчас бы пришлось ему с утра и до вечера разруливать то, что разруливанию не поддается. Если в котле варятся только протухшие и просроченные продукты, то супа не получится. «За вкус не ручаемся, но горячо будет!» - такой неофициальный лозунг помню у поваров пионерлагеря, в котором работал. Хачатурянц даже не стал в суп плевать – корректно отошел в сторону.

Так бывает. И осуждать за это Хачатурянца нельзя. Он приходил делать реформы. И приходил совсем в иное время. У нас год назад вообще другая эпоха была.

Стартовал сезон, но мы не знаем, в двух или трех турнирах участвуют 16 команд. Неизвестных, пожалуй, даже больше, чем известных. Это Россия, это футбол. Привыкаем к новым стандартам.