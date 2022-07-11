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Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей

Самые активные на трансферном рынке – «Барселона», «Челси» и «Юве».
Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей
11 июля 2022 15:22
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Ювентус»

АНГЛИЯ

«Челси»: Лукаку заменит Стерлинг

Главная задача синих – приобрести бомбардира на смену Ромелу Лукаку. Почти наверняка им станет Рахим Стерлинг. Он уже прошел медосмотр и ожидает его результатов. Сделка оценивается в 59 млн. Контракт будет подписан на пять сезонов с возможностью продления на год.

Существует небольшая вероятность и появления Роберта Левандовского. Он по-прежнему хочет выступать за «Барселону», но если той не удастся уладить финансовые вопросы с «Баварией», поляк готов переехать в Лондон.

После ухода Антонио Рюдигера («Реал») и Андреаса Кристенсена («Барселона») синие усилили давление на «Наполи» по защитнику Калиду Кулибали, которым интересовались последний год, однако сам футболист предан неаполитанским цветам и готов завершить здесь карьеру. До предложения «Челси» он отказывал «Барселоне» и «Ювентусу», но туринцы не опускают рук.

Покинуть «Челси» хотят Хаким Зиеш и Маркос Алонсо. Полузащитник так и не пробился в основу, поэтому просит отпустить его в «Милан», а испанцу понравилась перспектива играть за «Барселону». Он оказывает давление на клуб и готовится подать трансферный запрос.

«Манчестер Юнайтед»: Роналду бойкотирует тренировки, Френки не придет

«МЮ» все так же колбасит. Клуб намерен осуществить несколько приобретений, но пока представил только 22-летнего защитника «Фейенорда» Тирелла Маласиа за 15 млн (+2 млн бонусами).

Следующим новичком при Эрике тен Хаге должен стать Кристиан Эриксен. Он дал согласие и прошел медосмотр. Также тен Хаг хочет еще Рубена Невеша («Вулверхэмптон») и Юри Тилеманса («Лестер»). Нацелились в «Юнайтед» и на свободного агента Паоло Дибалу, на которого также претендуют «Реал», «Интер» и «Наполи». Аргентинец просит 6 млн в год.

При этом Френки де Йонг («Барселона»), чей трансфер был согласован за 65 млн, по всей видимости, не приедет на «Олд Траффорд». Он составил список из 10 причин для отказа «Юнайтед», что стало большой неожиданностью для обоих клубов.

Не будет в Манчестере в следующем сезоне и Криштиану Роналду. Он пропускает тренировки команды и не полетел в предсезонное турне. Чтобы избежать затяжного конфликта, руководство смирилось с потерей форварда. Сам он склоняется к варианту с «Челси», но Томас Тухель не горит желанием иметь в раздевалке бомбу замедленного действия. В то же время агент португальца Жорже Мендеш встречался с советником президента «ПСЖ» Луишем Капмушем и ужинал с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

«Арсенал»: плюс Жезус

«Канониры» приобрели у «Ман Сити» Габриэла Жезуса за 52 млн. Также они предложили «Бенфике» 7 млн за левого защитника Алекса Гримальдо, но этого может не хватить – в конкурентах активный этим летом «Лион». Микель Артета также просит купить у «Челси» Нголо Канте для укрепления обоймы игроков центра поля. У француза через год истекает контракт, что должно упростить переговоры.

«Тоттенхэм»: вместо Бергвейна Депай?

Стивен Бергвейн ушел в «Аякс» за 31,3 млн. «Шпоры» надеются заменить его Мемфисом Депаем. «Барселоне» нужны деньги, поэтому в клубе не против этого перехода. Тем более, что у голландца через год истекает контракт. Сам он тоже не против.

Антонио Конте уже удалось убедить в переходе Клемана Лангле («Барселона»), хотя первоначально защитник отметал такую возможность. Он прибыл на правах аренды без опции выкупа.

«Манчестер Сити»: минус Жезус и Стерлинг, плюс Калвин Филлипс

Стан «горожан» покинули нападающие Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг, зато пополнил полузащитник Калвин Филлипс из «Лидса». Его трансфер обошелся в 48,7 млн евро. Контракт подписан на шесть лет.

ИСПАНИЯ

«Барселона»: Кессье и Кристенсен на месте, Левандовски – на паузе

Каталонцы намерены провести мощнейшую трансферную кампанию. Они согласились заплатить «Баварии» 50 млн за Левандовского и объявили о подписании двоих новичков. Франка Кессье уговорил перейти лично Хави. Он объяснил полузащитнику, что ему нужен физически сильный игрок в середине поля. Как и Андреас Кристенсен, он пришел на правах свободного агента. В обоих случаях прописана сумма отступных в размере 500 млн.

Следующим приобретением может стать Рафинья из «Лидса». За него Лапорта предложил 72 млн с учетом бонусов. Бразилец мечтает играть за «Барсу» и отклоняет остальные предложения.

Чтобы все срослось, клубу нужны дополнительные средства, которые каталонцы намерены заполучить за счет продаж своих игроков. Так, на вингера Франсишку Тринкана выставили ценник в 10 млн (приобретали за 31 млн) и пытаются сбыть защитников Оскара Мингесу и Самуэля Юмтити и полузащитника Рики Пуча. Правда, покупателей на них найти не могут.

Зато есть претенденты на Миралема Пьянича. Вернуть его хочет «Лион», уже провернувший подобный трюк с Александером Ляказеттом и Корентином Толиссо.

«Реал»: Йович ушел, Иска и Асенсио – на грани

Чемпионы раздают игроков запаса. Нападающий Лука Йович уже ушел в «Фиорентину» (контракт по схеме 2+2). В сделке прописаны 50% дохода от следующей суммы трансфера. На очереди Иско, которого хочет подписать потерявшая Генриха Мхитаряна «Рома», и Марко Асенсио, на которого готовы сделать ставку в «Ньюкасле».

«Вильярреал»: Рейна вернулся

Спустя 17 лет в команду вернулся 39-летний вратарь Пепе Рейна. Контракт подписан на год.

ИТАЛИЯ

«Ювентус»: Погба и ди Мария достались бесплатно, де Лигт просится в «Баварию»

На неделе туринцы объявили о двух громких переходах – новичками команды стали Поль Погба и Анхель ди Мария. Оба пришли бесплатно.

Еще один громкий трансфер ожидается на выход. «Бавария» жаждет заполучить Матейса де Лигта, а тот с детства мечтал играть за суперклуб из Мюнхена. «Юве», в свою очередь, ожидал от защитника большего, так что не прочь вернуть затраченные на его приобретения средства. Первое предложение «Баварии» в размере 75 млн плюс бонусы туринцев не устроило, но поскольку они просят 80 млн чистыми, сделка вряд ли сорвется. Хасан Салихамиджич лично отправился в Турин на переговоры.

На случай ухода голландца «Ювентус» готовит очередное предложение Кулибали. Ему будет предложена зарплата в размере 7 млн в год.

«Милан»: подписали Ориги, отказались от Дибалы

Россонери объявили о переходе на правах свободного агента нападающего Дивока Ориги (контракт до 2026 года), после чего вышли из гонки за Пауло Дибалу. Также они предложили «Брюгге» 25 млн за нападающего Шарля де Кетеларе, но бельгийцы просят больше, упирая на наличие предложения от «Лидса».

«Интер»: нет продаж – нет Дибалы

Нерадзурри никак не могут согласовать контракт с Дибалой. Чтобы платить ему требуемые 6 млн, надо сначала избавиться от нескольких игроков.

«Рома»: плюс Челик

За 7 млн подписали защитника Зеки Челика из «Лилля».

«Салернитана»: а вот и Ботхейм!

Пришла легенда «Краснодара» Эрик Ботхейм. Контракт заключен до 2026 года.

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»: де Лигт вытеснит Юпамекано

В случае приобретения де Лигта Мюхен покинет Дайо Юпамекано, которому необходима игровая практика для поездки на чемпионат мира в Катар. Претендентом на него называют «Челси». «Бавария» намерена выручить за игрока 50 млн.

«Боруссия» Д: заменили Холанда Аллером

Игроком «Боруссии» стал лучший бомбардир «Аякса» Себастьян Аллер. Его трансфер обошелся в 35 млн. Контракт подписан до 2026 года.

«Бохум»: подписан Ордец

Игроком этого клуба стал защитник Иван Ордец, приостановивший контракт с «Динамо».

ФРАНЦИЯ

«Марсель»: увести Мертенса у «Антверпена»

Провансальцы ведут переговоры с представителем Дриса Мертенса. Также в его услугах заинтересованы на родине, а «Антверпене». В то же время вратарь Стив Манданда намерен уйти в «Ренн».

источник: «Советский спорт»
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