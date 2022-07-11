С футболом попрощался самый необычный футболист

В воскресенье в товарищеском матче с «Динамо» впервые с 2018 года на поле вышел Борис Ротенберг, который в составе железнодорожников выиграл свои главные трофеи, а теперь завершил карьеру футболиста.

Честно говоря, я и сам считал, что сын владельца «Сочи», известного предпринимателя, тоже Бориса Ротенберга и брат тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга числился в «Локомотиве» все это время, как принято говорить, по блату. Однако на самом деле тот самый разрыв крестообразной связки, случившийся в 2018 году, мог завершиться настоящей трагедией. Операция в Италии привела к сепсису, а это всегда угроза жизни, колено футболисту спасли в «Барселоне», куда его отправил агент Дмитрий Селюк. «Локомотиву» же было важно дать игроку восстановиться, к тому же он вполне может в нем продолжить свою деятельность. По словам спортивного директора команды Томаса Цорна, Ротенберг может получить должность в академии.

Для Бориса было важно, как он сам говорит, попрощаться с футбольным полем на игре с «Динамо», в котором он тоже провел часть карьеры. Всего за два сезона за бело-голубых он сыграл 15 матчей. Нельзя сказать, что он все портил, наоборот, был игроком добротным и старательным. При этом ни от болельщиков, ни от игроков и тренеров про него нельзя было услышать ни одного дурного слова. Даже очень тяжелый по характеру Игорь Денисов, комментируя свой знаменитый конфликт со Станиславом Черчесовым, отмечал, что претензии у него были не по тому, что на поле выходит Борис Ротенберг, которого экс-капитан сборной назвал хорошим парнем, а по тому, что не выходит находившийся на тот момент одной ногой в «Зените» Артур Юсупов.

Сам Ротенберг прекрасно понимает свой уровень. Сам же говорит, что нет больше такого футболиста, который сыграл 17 матчей и выиграл пять трофеев, а в «Локомотиве» у него получилось ровно так. При этом он, как говорят игравшие с ним футболисты, старался никогда не занимать место молодых.

Также в его карьере были «Химки», «Алания», а между «Динамо» и «Локомотивом» - поездка в «Ростов» к Курбану Бердыеву, который отмечал его позитивное влияние на команду. В итоге за южан он провел 15 матчей и выиграл серебро чемпионата России.

Помимо Курбана Бердыева весьма лестные оценки Ротенбергу высказывал и Юрий Семин, предлагавший игроку подумать о том, чтобы занять пост спортивного директора железнодорожников.

Партнеры по команде всегда отмечали абсолютное отсутствие у члена одной из самых влиятельных российских семей звездности и звездной болезни. Не было у него никакой охраны, умопомрачительных машин и толп поклонниц, а уж тем более частных джетов. Динамовцы, например, отмечали, что он был важной частью коллектива и никогда никому себя не противопоставлял, а также усердно впахивал на тренировках.

Действительно, большим футбольным талантом Ротенберга природа не наградила, но не обделила, во-первых, любовью к футболу, а, во-вторых, трудолюбием и усердием.

А вот наградила природа или наказала его фамилией – вопрос.

С одной стороны, Борис и сам не отрицает, что фамилия ему где-то помогла, иначе вряд ли он выиграл бы трофеи, сыграл бы в Лиге чемпионов, а также поработал с Черчесовым, Бердыевым и Сёминым. С другой стороны, поиграй он не в «Динамо» и «Локомотиве», а в «Урале» и «Оренбурге», на его счету было бы существенно больше, чем 91 матч, да и, возможно, были бы голы. Конечно, играя правого защитника, много не забьешь, но вряд ли он сам доволен прочерком в соответствующей графе биографии.

Конечно, в то же «Динамо» его взяли потому, что главным тогда в клубе был его отец. Также можно предположить, что тренеры могли что-то недоговаривать или быть излишне дипломатичными. Но вот кого совершенно точно нельзя обмануть всякими подобными играми, так это болельщиков.

Наверное, Боря стал единственным из семьи Ротенбергов с такой положительной коммуникацией с общественным мнением. С ним не работали PR-менеджеры, но болельщики в «Динамо» и «Локомотиве» скандировали его имя. В том числе и в прощальном матче. Уже после матча у выхода его ждала толпа, и он по традиции никому не отказал в фото и автографе. Так он поступал всегда. Вы не найдете болельщика, которому Ротенберг не расписался бы на футболке или не сделал бы селфи.

Его появление в «Динамо» вызывало у болельщиков усмешки, но его открытость, которая, кстати, не была отличительной чертой команд Черчесова, сломала все стереотипы.

Прощание Ротенберга было совершенно не таким, как прощание с «Зенитом» Артема Дзюбы. Автор множества рекордов и капитан сборной прощался видеороликом, где он был совсем один в костюме Дэдпула, а Борис Ротенберг с 17 матчами в шести сезонах за «Локомотив» уходил со слезами на глазах в толпе болельщиков под песню Юрия Визбора «Милая моя» со строчкой «Вот и окончилось всё — расставаться пора».

Все это потому, что Ротенберг любит футбол и болельщиков, как главных в нем, Дзюба же любил себя в футболе, а тех же болельщиков мог просить сдать в полицию. В итоге Ротенбергу подарили с трибун именной флаг с благодарностью за верность футболу, а Дзюбе - слили известный ролик, который, не сомневаюсь, сократил его карьеру как минимум в «Зените».

Насколько же сложно было Борису добиться расположения не только фанатской, но центральных трибун, несмотря на фамилию и золотую ложку во рту! Но он смог это сделать, что можно считать его главным достижением в карьере.