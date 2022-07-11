ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

С футболом попрощался самый необычный футболист

Борис Ротенберг. Игроку такая фамилия может не только помогать, но и мешать.
С футболом попрощался самый необычный футболист
11 июля 2022 20:38
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК «Динамо»

В воскресенье в товарищеском матче с «Динамо» впервые с 2018 года на поле вышел Борис Ротенберг, который в составе железнодорожников выиграл свои главные трофеи, а теперь завершил карьеру футболиста.

Честно говоря, я и сам считал, что сын владельца «Сочи», известного предпринимателя, тоже Бориса Ротенберга и брат тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга числился в «Локомотиве» все это время, как принято говорить, по блату. Однако на самом деле тот самый разрыв крестообразной связки, случившийся в 2018 году, мог завершиться настоящей трагедией. Операция в Италии привела к сепсису, а это всегда угроза жизни, колено футболисту спасли в «Барселоне», куда его отправил агент Дмитрий Селюк. «Локомотиву» же было важно дать игроку восстановиться, к тому же он вполне может в нем продолжить свою деятельность. По словам спортивного директора команды Томаса Цорна, Ротенберг может получить должность в академии.

Для Бориса было важно, как он сам говорит, попрощаться с футбольным полем на игре с «Динамо», в котором он тоже провел часть карьеры. Всего за два сезона за бело-голубых он сыграл 15 матчей. Нельзя сказать, что он все портил, наоборот, был игроком добротным и старательным. При этом ни от болельщиков, ни от игроков и тренеров про него нельзя было услышать ни одного дурного слова. Даже очень тяжелый по характеру Игорь Денисов, комментируя свой знаменитый конфликт со Станиславом Черчесовым, отмечал, что претензии у него были не по тому, что на поле выходит Борис Ротенберг, которого экс-капитан сборной назвал хорошим парнем, а по тому, что не выходит находившийся на тот момент одной ногой в «Зените» Артур Юсупов.

Сам Ротенберг прекрасно понимает свой уровень. Сам же говорит, что нет больше такого футболиста, который сыграл 17 матчей и выиграл пять трофеев, а в «Локомотиве» у него получилось ровно так. При этом он, как говорят игравшие с ним футболисты, старался никогда не занимать место молодых.

Также в его карьере были «Химки», «Алания», а между «Динамо» и «Локомотивом» - поездка в «Ростов» к Курбану Бердыеву, который отмечал его позитивное влияние на команду. В итоге за южан он провел 15 матчей и выиграл серебро чемпионата России.

Помимо Курбана Бердыева весьма лестные оценки Ротенбергу высказывал и Юрий Семин, предлагавший игроку подумать о том, чтобы занять пост спортивного директора железнодорожников.

Партнеры по команде всегда отмечали абсолютное отсутствие у члена одной из самых влиятельных российских семей звездности и звездной болезни. Не было у него никакой охраны, умопомрачительных машин и толп поклонниц, а уж тем более частных джетов. Динамовцы, например, отмечали, что он был важной частью коллектива и никогда никому себя не противопоставлял, а также усердно впахивал на тренировках.

Действительно, большим футбольным талантом Ротенберга природа не наградила, но не обделила, во-первых, любовью к футболу, а, во-вторых, трудолюбием и усердием.

А вот наградила природа или наказала его фамилией – вопрос.

С одной стороны, Борис и сам не отрицает, что фамилия ему где-то помогла, иначе вряд ли он выиграл бы трофеи, сыграл бы в Лиге чемпионов, а также поработал с Черчесовым, Бердыевым и Сёминым. С другой стороны, поиграй он не в «Динамо» и «Локомотиве», а в «Урале» и «Оренбурге», на его счету было бы существенно больше, чем 91 матч, да и, возможно, были бы голы. Конечно, играя правого защитника, много не забьешь, но вряд ли он сам доволен прочерком в соответствующей графе биографии.

Конечно, в то же «Динамо» его взяли потому, что главным тогда в клубе был его отец. Также можно предположить, что тренеры могли что-то недоговаривать или быть излишне дипломатичными. Но вот кого совершенно точно нельзя обмануть всякими подобными играми, так это болельщиков.

Наверное, Боря стал единственным из семьи Ротенбергов с такой положительной коммуникацией с общественным мнением. С ним не работали PR-менеджеры, но болельщики в «Динамо» и «Локомотиве» скандировали его имя. В том числе и в прощальном матче. Уже после матча у выхода его ждала толпа, и он по традиции никому не отказал в фото и автографе. Так он поступал всегда. Вы не найдете болельщика, которому Ротенберг не расписался бы на футболке или не сделал бы селфи.

Его появление в «Динамо» вызывало у болельщиков усмешки, но его открытость, которая, кстати, не была отличительной чертой команд Черчесова, сломала все стереотипы.

Прощание Ротенберга было совершенно не таким, как прощание с «Зенитом» Артема Дзюбы. Автор множества рекордов и капитан сборной прощался видеороликом, где он был совсем один в костюме Дэдпула, а Борис Ротенберг с 17 матчами в шести сезонах за «Локомотив» уходил со слезами на глазах в толпе болельщиков под песню Юрия Визбора «Милая моя» со строчкой «Вот и окончилось всё — расставаться пора».

Все это потому, что Ротенберг любит футбол и болельщиков, как главных в нем, Дзюба же любил себя в футболе, а тех же болельщиков мог просить сдать в полицию. В итоге Ротенбергу подарили с трибун именной флаг с благодарностью за верность футболу, а Дзюбе - слили известный ролик, который, не сомневаюсь, сократил его карьеру как минимум в «Зените».

Насколько же сложно было Борису добиться расположения не только фанатской, но центральных трибун, несмотря на фамилию и золотую ложку во рту! Но он смог это сделать, что можно считать его главным достижением в карьере.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. Вносим ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
11.07.2022 21:16
Футбол
автор: Михаил Боков
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Не исключено, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями исторического, во многих отношениях, трансфера. Дыма без огня не бывает, как и «просто» переговоров, если в них принимает участие самый платежеспособный клуб Европы.
11.07.2022 20:50
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
С футболом попрощался самый необычный футболист
С футболом попрощался самый необычный футболист
Борис Ротенберг. Игроку такая фамилия может не только помогать, но и мешать.
11.07.2022 20:38
Футбол
автор: Кирилл Шулика
От Тила до Ханни. Семь худших трансферов в истории «Спартака»
От Тила до Ханни. Семь худших трансферов в истории «Спартака»
Педро Роша в этом антирейтинге займет «почетное» второе место.
11.07.2022 18:20
Футбол
автор: Артем Зибрак
Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей
Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей
Самые активные на трансферном рынке – «Барселона», «Челси» и «Юве».
11.07.2022 15:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Наш российский Супербоул. Калькулируем субботний матч
Наш российский Супербоул. Калькулируем субботний матч
Футбол деградирует, но шоу мы потихонечку из игр делать учимся. Обсуждаем список музыкантов на Суперкубке и доходную часть
10.07.2022 21:02
Футбол
автор: Николай Яременко
За вкус не ручаемся. Реплика Яременко о новом стартовавшем сезоне
За вкус не ручаемся. Реплика Яременко о новом стартовавшем сезоне
Из нашего футбола бегут все – и футболисты, и функционеры
10.07.2022 20:53
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» непобедим, «Спартак» не безнадежен. Впечатления от Суперкубка России
«Зенит» непобедим, «Спартак» не безнадежен. Впечатления от Суперкубка России
Совет РФС, похвала «Зениту», осторожная вера в «Спартак».
10.07.2022 14:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Впечатление, у «Спартака» вышли ветераны, «Зенит» был выше на голову
Дмитрий Селюк: Впечатление, у «Спартака» вышли ветераны, «Зенит» был выше на голову
«Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперкубка 4:0. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что с таким составом станет чемпионом уже в декабре.
09.07.2022 21:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергеев исполняет по-бразильски! «Зенит» разгромил «Спартак» в дебютном матче Абаскаля
Сергеев исполняет по-бразильски! «Зенит» разгромил «Спартак» в дебютном матче Абаскаля
Чемпион вновь разгромил красно-белых в Петербурге, забив по два мяча в каждом из таймов. По голу на свой счет записали Сергеев, Малком, Вендел и Кассьерра.
09.07.2022 21:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Берегись, Надаль! Как Физиев стал лучшим Рафой в UFC и захотел стать лучшим Рафой в мире
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал бразильца Рафаэла Дос Аньоса, став претендентом на титул в легком весе, после чего вызвал на поединок теннисиста Рафаэля Надаля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика