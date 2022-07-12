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Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история

Скоро стартует новый футбольный сезон в Европе, а будущее Криштиану Роналду пока не определено. Нападающий не полетел с «МЮ» на предсезонный сбор в Таиланд и Австралию.
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
12 июля 2022 12:54
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

При этом в португальских СМИ появилась информация, что агент Криша Жорже Мендеш ведет консультации с «ПСЖ» о переходе португальца во французский клуб.

- Есть ли какая-то реальная подоплека под этой информацией? – вопрос проживающему в Испании футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- С точки зрения футбольной составляющей Роналду никому не нужен, но за ним стоит огромная рекламно-денежная история.

- Расшифруйте по поводу футбольной составляющей.

- Понятно, что пик он прошел, к тому же во всех командах Роналду тянет одеяло на себя, из-за этого страдает командная атмосфера. Так было и «МЮ» с его приходом, когда команда разделилась на два лагеря.

Что касается реальности этих слухов, то «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и еще от целой группы игроков. Здесь все зависит от решения шейхов – пойдут ли они по футбольному пути или по рекламно-коммерческому. Если второе, то у Роналду большой рекламный потенциал. Приход такого футболиста вызовет всплеск интереса как к «ПСЖ», так и ко всей французской лиге. А это большие рекламные контракты, пиар. Да они только маек Роналду продадут в разы больше, чем потратят на его переход.

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш, у него отличные отношения с Мендешем. А португальцы друг другу всегда помогают, как и сербы. Поэтому с коммерческой точки зрения приход Роналду в Париж – это большой плюс.

Криштиану, Месси, Мбаппе, Неймар – от звезд в глазах рябит. Много спонсоров, много денег. Играть, правда, некому, - смеется Дмитрий Селюк.

- Хотя КС-7 и не полетел на первый сбор с «МЮ», сославшись на семейные проблемы. Новый тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг сказал, что ждет Роналду, что хочет с ним выигрывать трофеи.

- Лукавит. Он пришел строить новую команду. Думаю, Роналду ему не нужен. Зачем ему такой авторитет, который будет все время советы давать. У Криша еще год контракта, но, уверен, «МЮ» с удовольствием от него избавится, были бы желающие приобрести нападающего.

- Месси вряд ли порадуется приходу Криша.

- Дело прошлое, оба уже на закате карьеры, что им делить? Просто с точки зрения футбола – это шаг назад. Месси, Роналду, есть еще и Неймар – все будут тянуть одеяло на себя.

- То есть, два гения на старости лет примирятся и съедят рекламный гамбургер на двоих.

- Именно так. Паша Воля с Гариком Харламовым ели гамбургер, так почему Месси и Роналду тоже не съесть?

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Скоро стартует новый футбольный сезон в Европе, а будущее Криштиану Роналду пока не определено. Нападающий не полетел с «МЮ» на предсезонный сбор в Таиланд и Австралию.
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