Нуньес, Аллер, Адейеми и еще 7 футболистов, о которых будет говорить Европа

ДАРВИН НУНЬЕС, нападающий («Ливерпуль»)

Гражданство: Уругвай

Возраст: 23 года

Откуда: «Бенфика»

Стоимость трансфера: 75 млн евро

Прежде, чем отпустить Садио Мане, красные нашли ему замену в лице лучшего бомбардира «Бенфики», настрелявшего 26 мячей в 28 матчах чемпионата Португалии. Впрочем, по-настоящему уругваец себя «продал» в Лиге чемпионов, где забивал «Барселоне» (дважды), «Баварии» и… самому «Ливерпулю» в обоих матчах плей-офф. Топовый форвард, способный подвинуть Роберто Фирмино.

СЕБАСТЬЯН АЛЛЕР, нападающий («Боруссия» Д)

Гражданство: Кот-д’Ивуар

Возраст: 28 лет

Откуда: «Аякс»

Стоимость трансфера: 31 млн евро

Очень схожая история. Аллер тоже провел мощный сезон (21 гол в 31 матче чемпионата Нидерландов) и «продал» себя в Лиге чемпионов, где умудрился накидать соперникам аж 11 мячей в 8 играх, в том числе и «Боруссии» (по мячу дома и в гостях). Забивал во всех (!) матчах группового этапа.

За Аллера говорит еще и тот факт, что у него уже есть опыт выступлений в бундеслиге, ведь он провел два сезона в «Айнтрахте». Второй, под руководством Нико Ковача, получился отличным – 15+9 в 29 играх чемпионата и 5+3 в 10 матчах Лиги Европы, где его команда дошла до полуфинала.

Самый возрастной футболист нашего рейтинга.

КАРИМ АДЕЙЕМИ, нападающий («Боруссия» Д)

Гражданство: Германия

Возраст: 20 лет

Откуда: «РБ Зальцбург»

Стоимость трансфера: 30 млн евро

«Шмели» классно реинвестировали средства от продажи Эрлинга Холанда. Вместо одного крутого снайпера у них теперь их два, пусть и пониже классом. Аллер уже готовый страйкер, а Адейеми имеет все шансы им стать.

Он прошел тот же путь, что и Холанд. В том смысле, что тоже пришел из Зальцбурга, где провел отличный сезон – 19 голов в 29 матчах чемпионата и 3+2 в 8 играх Лиги чемпионов. Его результативность помогла «энергетикам» впервые в истории выйти в плей-офф престижного турнира. Болельщики «Локомотива» могут помнить скоростного нападающего по московскому матчу в декабре 2020-го. Он тогда вышел на замену и установил окончательный счет встречи – 3:1.

РАЙАН ГРАВЕНБЕРХ, центральный полузащитник («Бавария»)

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 20 лет

Откуда: «Аякс»

Стоимость трансфера: 18,5 млн евро

Один из перспективнейших юниоров планеты достался «Баварии» за копейки – в два раза дешевле стоимости на transfermarkt. Респект Хасану Салихамиджичу за такую работу. Продуманным ходом выглядит и приглашение в Мюнхен из Амстердама Нуссара Мазрауи, который должен смягчить юному партнеру адаптацию в новых условиях. Причем он достался вообще бесплатно.

ВИТИНЬЯ, центральный полузащитник («ПСЖ»)

Гражданство: Португалия

Возраст: 22 года

Откуда: «Порту»

Стоимость трансфера: 41,5 млн евро

В последние годы парижане подсели на португальский рынок. Год назад из «Спортинга» пришел защитник Нуну Мендеш (этим летом выкуплен окончательно), а до него был Данилу Перейра из «Порту» (та же схема «аренда – выкуп»). За Витинью же они заплатили сразу, и немало – более 40 млн.

Игрок он действительно впечатляющий, одним из главных достоинств которого является умение вести игру из глубины. В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии он пасовал с точностью 90,3% (топ-5 среди полузащитников) при очень большой вовлеченности в игру (62 передачи за матч – второй показатель в лиге среди полузащитников после Юлиана Вайгля). Здорово видит поле и обостряет разрезающими передачами, а также обладает очень приличным дальним ударом.

ФАБИУ ВИЕЙРА, центральный атакующий полузащитник («Арсенал»)

Гражданство: Португалия

Возраст: 22 года

Откуда: «Порту»

Стоимость трансфера: 35 млн евро

Еще один полузащитник «Порту», заслуживший повышение. Виейра – классический плеймейкер, способный сыграть и в средней линии, и даже в нападении. Несмотря на щуплость и 170 сантиметров роста, представляет серьезную угрозу воротам соперников. В первую очередь, умением вывести партнеров на убойную позицию. Неслучайно, по количеству передач под удар он был в чемпионате всего 26-м, а по голевым передачам – вторым (14 за 1329 минут, то есть по ассисту каждые 95 минут). Здорово исполняет стандарты.

БРЕНДЕН ААРОНСОН, центральный атакующий полузащитник («Лидс»)

Гражданство: США

Возраст: 21 год

Откуда: «РБ Зальбург»

Стоимость трансфера: 32,8 млн евро

Воспитанник «Филадельфии», сделал правый выбор, согласившись перебраться в Зальцбург. Здесь знают толк в молодых талантах. Полузащитнику хватило всего полутора лет, чтобы выиграть все в Австрии и понюхать пороху в Лиге чемпионов (запомнился двумя голевыми передачами в матчах с «Баварией»). Теперь его ждет максимально комфортная среда – англоязычный чемпионат и соотечественник Джесси Марш на тренерском мостике, с которым они вместе работали в Зальцбурге.

ЛУИС СИНИСТЕРА, крайний нападающий («Лидс»)

Гражданство: Колумбия

Возраст: 23 года

Откуда: «Фейеноорд»

Стоимость трансфера: 25 млн евро

Лучший футболист Лиги конференций по системе гол+пас – 11+4 в 18 матчах. Во взрывном футболе «Фейеноорда» Синистера чувствовал себя идеально и сыграл огромную роль в том, что команда добралась до финала. Особо зарекомендовал себя в первом полуфинальном матче с «Марселем» (3:2), в котором с разницей в две минуты забил сам и ассистировал Сирилу Дессерсу.

Будучи правшой, любит смещаться с левого фланга в центр и бить по воротам или находить в штрафной партнеров. Обладает отличным дриблингом (3,6 обводок за матч).

ЖОАУ ПАЛИНЬЯ, опорный полузащитник («Фулхэм»)

Гражданство: Португалия

Возраст: 27 лет

Откуда: «Спортинг»

Стоимость трансфера: 20 млн евро

Один из двух футболистов нашего рейтинга старше 23 лет, но на качественно новый уровень вышел только после перехода из «Браги» в «Спортинг» в 2020 году и вскоре дебютировал в сборной Португалии (на данный момент на его счету 14 матчей). Участник Евро-2020 (вышел в старте против Бельгии в 1/8 финала). Особенно хорош в отборе и верховых дуэлях, чему способствуют 190 сантиметров роста.

АДАМ ГЛОЖЕК, нападающий («Байер»)

Гражданство: Чехия

Возраст: 19 лет

Откуда: «Спарта»

Стоимость трансфера: 13 млн евро

«Аспириновые» выдернули из Праги самого молодого представителя нашего рейтинга. Гложек – воспитанник «Спарты», дебютировавший за родную команду в чемпионате в возрасте 16 (!) лет. С тех пор провел в чемпионате уже 91 матч, в котором записал на свой счет 59 результативных действий (29+30).

Адам универсальный игрок, способный сыграть как в центре нападения, так и в оттяжке, и на любом из флангов, но в «Спарте» чаще всего действовал слева. Отличается тем, что совсем не жаден и с удовольствием играет на партнеров, что пригодится «Байеру» в быстрой комбинационной игре.

ТАКЖЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ УПОМИНАНИЯ:

Нуссаир Мазрауи («Аякс» – «Бавария», свободный агент)

Тирелл Маласия («Фейенорд» – «МЮ», 15 млн)

Расмус Кристенсен («Зальцбург» – «Лидс», 13 млн)

Хвича Кварацхелия («Динамо» Батуми – «Наполи», 10 млн)

Артур Теате («Остенде» – «Болонья», 6 млн)

Маркао («Галатасарай» – «Севилья», 12 млн)

Луис Энрике («Флуминенсе» – «Бетис», 8 млн)

Андре Онана («Аякс» – «Интер», свободный агент)

Хулио Энсио («Либертад» – «Брайтон», 11,6 млн)

Матеус Энрике («Гремио» – «Сассуоло», 8 млн)