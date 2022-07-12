Родригао – топ-трансфер для «Зенита». Он хорош в продвижении мяча и отлично читает игру

НАДЕЖНАЯ ИГРА В ЗАЩИТЕ

В целом Родригао провел довольно ровный сезон за «Сочи». У центрбэка не наблюдалось явных спадов, он (особенно в матчах с прямыми конкурентами) не допускал грубых ошибок и был одним из тех, кто в нужный момент встряхивал команду и помогал ей взбодриться прямо по ходу матча.

При игре в обороне у Родригао есть три главных плюса. Во-первых, бразилец классно видит поле и читает игру. Центрбэк страхует партнеров при забросах за спину, неплохо идет в отбор и плассируется, часто смещается в чужую зону и помогает там поджимать соперника, а также бросается блокировать удары как внутри штрафной, так и за ее пределами. При контратаках противника Родригао до последнего держит позицию и не выдергивается, тем самым заставляя соперников принимать решение в последний момент, что зачастую приводит к потере мяча или неопасному удару. Плюс, несмотря на свои огромные габариты (рост – 195 см), Родригао весьма ловко выскакивает перед атакующим игроком при перехвате мяча: защитнику удается оттеснить соперника корпусом и вынести мяч, прежде чем тот дойдет до адресата.

По оборонительным показателям бразилец находится в топе нашего чемпионата: по итогам сезона-2021/22 он стал вторым среди всех центральных защитников лиги по перехватам и третьим по отборам и подборам, а также первым по овладеванию мячом в пересчете на 90 минут.

Во-вторых, Родригао классно ведет единоборства. На счету бразильца по 3,3 победы в воздушных дуэлях и по 2 выигранные борьбы в защите в среднем за матч. Да, в плане прыжка защитник чуть хуже, например, Чистякова и Ловрена, но зато бразилец гораздо лучше россиянина и хорвата в акцентированном ударе головой и передаче сразу после единоборства.

В-третьих, Родригао – универсальный футболист. Бразилец подстраивается под разные тактические расстановки – в «Сочи» защитник выходил и средним центральным при схемах 3-4-3 и 4-3-1-2, и крайним центральным при 5-2-3.

– При Федотове «Сочи» играл в три центральных защитника, а новый тренер Вадим Гаранин стал наигрывать схему с двумя. В какой системе мне удобнее играть? Большой разницы нет. Готов играть и в тройке, и в двойке. Но, если честно, мне очень нравилась схема с тремя центральными защитниками – я много был с мячом, со своей позиции всегда мог подстраховать партнеров по обороне. Люблю играть центрального защитника в тройке. Там могу показать свои лучшие качества, начиная атаки команды. При этом выйти левее или правее для меня тоже не проблема, – объясняет бразилец. С учетом того, что «Зенит» при Семаке регулярно видоизменяет схемы, Родригао будет проще подстроиться под требования коуча – он без труда сможет адаптироваться как к роли ведомого (страхующего) центрбэка в формации 3-X-X, так и к роли ведущего в формации 4-X-X.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АТАК

Одной из главных задач Родригао в «Зените» станет восстановление атакующего потенциала команды. Потеряв Ярослава Ракицкого, питерцы лишились варианта выхода из обороны через длинные передачи и фланговые диагонали. Родригао в плане качества передач, конечно, уступает украинцу, но все равно выглядит достойно: в прошлом сезоне РПЛ бразилец выбивал по 4,4 точных лонгболла за игру. Неплох бразилец и в продвижении мяча — пятое место в составе «Сочи» по набранным xGBuidup и девятое – по xGChain (в расчет брались только игры чемпионата). Центрбэк отлично выполняет как забросы за спины защитникам, так и переводы мячи на края поля, а также, что особенно ценно, умеет начинать атаки в несколько касаний сразу после получения мяча, отправляя его вперед практически из любой точки.

Нельзя не отметить и открывания Родригао в опорной зоне. Бразилец поднимается туда, чтобы получать пас от партнеров по обороне, тем самым отвлекая одного из соперников на себя и освобождая от опеки футболиста на фланге, который в любой момент будет готов рвануть с мячом по бровке. Иногда же центрбэк поднимается ближе к латералю, чтобы, отыграв с ним противника, попытаться самому забежать в полуфланг и оттуда запустить кросс в штрафную.

– Футбольные аналитики отмечают, что мои сильнейшие качества – умение вести единоборства и хороший первый пас? Согласен с этим мнением. У меня хорошая, бразильская техника, я люблю владеть мячом и играть в красивый футбол. Счастлив, что люди так оценивают меня. Есть мнение, что для защитника я слишком рискованно играю, владея мячом? С ним я не согласен. Если это риск, то он оправданный, потому что в моей голове есть картина игры. Я всегда спокоен, всё под контролем. Возможно, люди, смотря на меня со стороны, нервничают в такие моменты, но я – точно нет. Тренера мой стиль игры устраивает, – говорит Родригао.

Судя по товарищеским матчам и прошедшему Суперкубку, можно предположить, что «Зенит» начнет сезон с двумя центральными защитниками. Один из них — Чистяков. И его место в составе не подлежит сомнению. В паре с Дмитрием этим летом чаще всего выходили Нуралы Алип и Дуглас Сантос. Если бразилец появлялся в центре обороны больше в качестве эксперимента, то казах действительно дал понять, что будет претендовать на место в старте. Сможет ли Родригао вытеснить Алипа из состава? Тут все будет зависеть только от него.