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Каттани отмучился, трансферы на Реброве и Абаскале. Все, что известно об уходе спордира «Спартака»

Ни минуты покоя в жизни красно-белых. Их ждет очередная глобальная перестройка.
Каттани отмучился, трансферы на Реброве и Абаскале. Все, что известно об уходе спордира «Спартака»
13 июля 2022 14:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вы в это не поверите, но в руководстве «Спартака» опять революция. Пришедший еще в конце прошлого года Лука Каттани покинул пост спортивного директора. Он, напомним, ради работы в Москве ушел из селекции «ПСЖ».

«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успел проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем. Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca», - сказано на официальном сайте клуба.

Сам итальянец оказался еще более эмоционален и разговорчив, но причин своего ухода не объяснил.

«Настало время сказать друг другу «До свидания». Это очень непросто. Поэтому сейчас хочу вспомнить самый лучший момент.

Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».

Георгий, Квинси, Роман, Артем и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их! Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе. Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.

Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах “Спартака”», - сказал Каттани в клубной пресс-службе.

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ОН УШЕЛ?

Источники «Чемпионата» говорят об этом так: «Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей».

Налдо – 33-летний бразильский центральный защитник, известный в России по выступлениям за «Краснодар». Два последних года он играл за «Антальяспор», а летом стал свободным агентом. Ранее действительно появлялась информация о том, что он может приехать в «Спартак».

Но главным в данном сообщении мне видится второе предложение: «это стало последней каплей». По всей вероятности, далеко не всегда инициативы спортивного директора в клубе поддерживали. Более того, это наводит на мысли о том, что ему регулярно приходилось встречать сопротивление. А мы знаем только одного человека, кто влезает во все клубные процессы и не стесняется перечить всем и каждому. Речь, конечно, о Зареме Салиховой.

Правда, эту версию ставит под сомнение тот факт, что Каттани пришел с подачи Франко Камоцци, который несколько лет консультировал супругу Леонида Федуна и его самого, и Салихова наверняка сыграла большую роль в назначении. Однако в этой же логической цепочке можно найти и подтверждение, ведь если Каттани регулярно сталкивался с противодействием, благодаря ее поддержке ему было бы легко преодолеть все преграды. Разве нет? Годом ранее так же бежал из клуба Дмитрий Попов.

В то же время в противодействии итальянцу можно заподозрить гендиректора Евгения Мележикова. Во всяком случае, в своей прощальной речи Лука упомянул чуть ли не всех, начиная с футболистов и заканчивая Федуном, кроме своего непосредственного руководителя. Что, впрочем, тоже странно. При поддержке Федуна и Салиховой он запросто мог пресечь попытки вмешательства в свою зону ответственности. Да и Мележиков никогда не был замечен в желании влиять на трансферную политику. Он больше по финансам.

Добавим, что Федун назвал Каттани «лучшим спортивным директором в его истории “Спартака”». Так кто мог лишить его столь ценного кадра?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По информации телеграм-канала «Мутко против», до зимы новым спортивным директором красно-белых будет Артем Ребров. Он уже некоторое время принимает участие в трансферных переговорах в роли как бы стажера. Его активно обучают менеджерскому направлению. Говорят, с большим успехом. Если справится, может, останется в должности и через полгода. Шанс есть.

В то же время главный тренер Гильермо Абаскаль получит расширенные полномочия по трансферам. Теперь он будет предлагать кандидатуры для приобретения и продажи игроков.

Кроме того, «Чемпионат» сообщает, что одну из руководящих должностей может занять гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев. «Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке», - утверждает издание.

Ранее действительно появлялась информация о том, что в высшем менеджменте запланированы значительные перестановки. Новым руководителем может стать первый вице-президент «Лукойла» и член совета директоров клуба Александр Матыцин, а Федун останется лишь членом совета директоров. Эта перестановка действительно может объяснить уход Каттани – доверенного лица нынешнего президента.

Удивительно, конечно, что все это происходит за два дня до старта нового чемпионата России. Хотя когда мы говорим о «Спартаке», это вряд ли кого-то удивляет.

источник: «Советский спорт»
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