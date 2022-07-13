Приключения итальянца в «Спартаке». Что успел и не успел сделать Каттани?

Прошлой осенью «Спартаку» удалось уговорить Луку Каттани покинуть хлебосольное место в «ПСЖ» ради должности спортивного директора в Москве, но продержался он здесь недолго. Совсем недавно итальянец говорил о том, что новому тренеру красно-белых «придется страдать». А теперь выясняется, что знал он это по собственному опыту. Пишут, что отказ клуба поддержать идею подписания 33-летнего защитника Налдо «стал последней каплей».

Что же успел и не успел сделать в Москве итальянец, которого Леонид Федун назвал «лучшим спортивном директором в своей истории “Спартака”»? Он занимался исключительно спортивной частью проекта, поэтому и рассматривать мы будем только этот аспект.

ОМОЛОДИЛ СОСТАВ

Зимнее трансферное окно показало, что не обязательно нанимать Ральфа Рангника, чтобы начать омолаживать состав и делать ставку на молодежь. В то трансферное окно в команду пришли семь новых футболистов: вратарь Илья Свинов (21 год), защитники Никита Чернов (26) и Леон Классен (22), полузащитники Кристофер Мартинс Перейра (25), Данил Пруцев (22) и Даниил Хлусевич (21), а также нападающий Шамар Николсон (25).

Даниил Хлусевич / Фото: ФК «Спартак»

На эти трансферы клуб потратил значительные 14,3 млн евро, однако откровенной промашкой можно назвать только приход Свинова и Классена, которые обошлись всего лишь чуть дороже 1 млн и изначально не рассматривались игроками основного состава, а брались в ротацию. Тот же Классен должен был просто страховать Айртона. Правда, когда бразилец уехал, ближе в основе не стал.

Под вопросом и Пруцев – перспективный игрок, воспитанник академии «Чертаново» (а это знак качества), но за полгода провел в РПЛ менее 300 минут. Не слишком убедительный показатель.

Отметим, что Каттани собирал молодежь не только за границей на старом багаже знаний, так сказать, но и на российском рынке. И как минимум количественно закрыл все болезненные позиции, в первую очередь, крайних защитников, опорника и нападающего. При этом у Луки отличные связи в Европе, и он планировал привезти защитника сборной Бельгии Джейсона Денайера, но уже весной стало понятно, что этим планам не суждено сбыться не по его вине.

НАШЕЛ НОВЫЕ КОМАНДЫ РЕЗЕРВИСТАМ

Абсолютно не подходящий «Спартаку» Александр Ломовицкий принес своим трансфером в «Рубин» 1,5 млн, окупив приход Классена, Свинова и Чернова (последнего, если верить transfermarkt, взяли за жалкие 110 тысяч).

Георгия Мелкадзе бесплатно отпустили с «Сочи», а Йоррит Хендрикс («Фейенорд»), Илья Гапонов («Крылья Советов») и Эсекиэль Понсе («Эльче») отправились в аренды. Причем двое последних впоследствии были выкуплены за 4,3 млн евро.

Йоррит Хендрикс / Фото: ФК «Спартак»

Плюс возрастные и почти не имевшие игровой практики Артем Ребров и Андрей Ещенко завершили карьеры и влились в структуру клуба. Справедливости ради, вратарь сделал это еще до прихода Каттани, а вот защитник именно при нем окончательно переселился в тренерский штаб.

КРАСИВО РАЗРУЛИЛ СИТУАЦИЮ С ЖИГО

Кейс Самуэля Жиго стоит рассмотреть отдельно. У него летом истекал контракт, и по семейным обстоятельствам ему было необходимо вернуться во Францию. Таким образом, клуб в любом случае терял игрока по завершении сезона, но Каттани магическим приемом сумел продать защитника зимой в «Марсель», сохранив до конца чемпионата на правах аренды. То есть просто так принес в бюджет полмиллиона. И Жиго сыграл огромную роль в завоевании Кубка России. Это топ-класс.

Самуэль Жиго / Фото: ФК «Спартак»

СОХРАНИЛ МНОГИХ ЛЕГИОНЕРОВ

После 24 февраля иностранцы получили право приостанавливать контракты, но «Спартак» покинули только Айртон, Джордан Ларссон и Алекс Крал. Причем первый ушел в аренду во «Фламенго» с правом выкупа, а двое других просто не хотели возвращаться из заграничных аренд. И с этим ничего было поделать нельзя.

Виктор Мозес / Фото: ФК «Спартак»

Уже летом встал вопрос о возвращении Виктора Мозеса, которого не хотела отпускать в Москву супруга, но эта проблема все же была решена. Пусть и достаточно поздно (не успел привести себя в порядок к Суперкубку), нигериец все-таки вернулся в расположение команды. А он, по мнению многих, сильнейший футболист «Спартака».

УГАДАЛ С ВАНОЛИ

Можно как угодно относиться к бэкграунду Паоло Ваноли и занятому им 10-му месту в чемпионате (конечно, это позор), но итальянцу удалось главное – отпраздновать 100-летие хотя бы каким-то трофеем.

К тому же по качеству игры «Спартак» при нем прибавлял, а с апреля выглядел вполне управляемой с тактической точки зрения командой. Несмотря на политические сложности, тренер доработал в Москве до конца сезона, завершив его ярким восклицательным знаком в «Лужниках».

ЛЕТНЯЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ

Летом Каттани тоже сработал достаточно четко – на ослабшую позицию левого защитника подписал опытного и адаптированного к РПЛ Мацея Рыбуса, а также за абсолютно адекватные 3,2 млн приобрел у «Крыльев Советов» самого интересного футболиста страны вне ведущих клубов Антона Зиньковского. Причем, в реальности в Самару отправились только 1,4 млн и право сохранить не сумевшего закрепиться Максима Глушенкова.

Антон Зиньковский (слева) / Фото: ФК «Спартак»

Одновременно «Спартак» получил 7 млн за Гуса Тила и Понсе. Не самые большие деньги, если учесть, что голландца приобретали за 18 млн, но в нынешних обстоятельствах, когда футболисты уходят бесплатно, это победа. Окончательное расставание с Ильей Кутеповым и Резиуаном Мирзовым вопросов тоже не вызывает.

НЕУДАЧИ: БАКАЕВ, ЛАРССОН И КРАЛ

В ситуации со шведом вариантов было минимум, поскольку он не хотел возвращаться и плясал от радости, когда ФИФА подарила ему такую возможность. То же относится и к Кралу. Поэтому просто зафиксируем – разрулить ситуацию, как с другими легионерами, у Каттани не получилось, но он попал в экстренное положение, опыта в котором нет ни у кого на планете.

С Зелимханом Бакаевым ситуация куда сложнее. Воспитанник и серьезный претендент на место в основе точно пригодился бы любителю расстановки 4-3-3 Гильермо Абаскалю, но Луке не удалось убедить высшие эшелоны клубной власти в необходимости продления контракта. По разной информации «Спартак» то ли лишь раз выходил с предложением, то ли вообще ничего для продления не сделал. При этом Каттани говорил, что, будь его воля, игрок остался бы в команде.

Зелимхан Бакаев / Фото: ФК «Спартак»

Если представить, что это один из примеров противодействия спортивному директору со стороны кого-то из руководства, тогда становится понятнее, что имелось в виду под «последней каплей» при отказе от подписания Налдо. Можно попробовать притянуть за уши претензию к Каттани в том смысле, что он не продавил решение по Бакаеву, но раз вышестоящие сотрудники были против, он не мог действовать вопреки их воле. Это нарушает корпоративную структуру.

Так что кейсы с Бакаевым, Ларссоном и Кралом в вину итальянцу поставить трудно. То же относится к и «Спартаку-2». По-спортивному это тоже зона ответственности Каттани, но если сверху команду отрезали от бюджета в целях «оптимизации», сопротивляться бесполезно. Не исключено, что и этот фактор был одной из «капель», приведших к уходу.

СОМНЕНИЯ: АБАСКАЛЬ И ПОЗИЦИЯ ПРАВОГО ЗАЩИТНИКА

За эти два пункта тоже отвечает Каттани. По Абаскалю пока много вопросов и сомнений, ведь его единственный опыт на высшем уровне был в «Базеле». И он не сказать, чтобы удался. С другой стороны, у Ваноли тоже не было самостоятельного опыта, плюс перед испанцем сознательно поставили задачу вернуть команде атакующую позиционную игру.

На данный момент много сомнений в том, что состав игроков для этого подходит, но такая стратегия имеет право на жизнь, ведь со временем можно подобрать под стиль нужных игроков («Краснодару» же это удавалось). Если, конечно, опять ничего не изменится, и клуб через полгода не свернет еще в какую-нибудь сторону.

Гильермо Абаскаль / Фото: ФК «Спартак»

Отсутствие подходящего Абаскалю правого защитника смущает больше. Николай Рассказов и Максимилиан Кофрие не дают нужного объема в атаке, а Хлусевичу, наоборот, не хватает навыков в обороне. Плюс последний мог бы пригодиться на позиции правого вингера, где Мозесу нет альтернатив. Однако стоит признать и тот факт, что сегодня только 13 июля, и до закрытия трансферного окна еще целых полтора месяца. Конечно, хотелось бы видеть всех новичков к старту сезона, но нынешних условиях решать кадровые трудности значительно сложнее. И на это стоит сделать скидку.

РЕЗЮМЕ

Суммируя все вышесказанное, надо отдать должное Каттани. По-моему, он реально сделал за полгода все, что было возможно в предлагаемых обстоятельствах, когда сверху его ограничивают не самые адекватные «благодетели», а российский футбол тонет в экономическом кризисе и санкциях от ФИФА и УЕФА. Так что я бы присоединился к словам Федуна о том, что итальянец был лучшим спортивным директором в эпоху миллиардера.

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