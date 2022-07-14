«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене

«Реально, Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клевый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушел из «Зенита», но мое сердце – вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон», – сказал Азмун в интервью Sport24.

Конечно, трудно сравнивать город с населением 163,8 тысяч жителей с городом, где по официальным данным проживет почти пять с половиной миллионов жителей. И дело даже не в количестве жителей, понятно, что Санкт-Петербург по всем критериям мегаполис мирового уровня. Поэтому сравнение с небольшим немецким городом не очень корректно.

Азмун приехал в Леверкузен играть в футбол, за свою работу он получает большую зарплату. Так что о развлечениях ему стоит думать в последнюю очередь. Однако Сердар лукавит: Леверкузен – это фактически окраина большого красивого города Кельна. Там с развлечениями все нормально.

Но удивило в этой реплике иранца не сравнение городов, а насколько он обрусел за 9 лет проживания в России. Называть не понравившейся город «колхозом», это чисто российская традиция.

Можно сказать, Азмун – наш человек!

Правда, удивило и другое – иранец почти не следит за РПЛ, хотя столько лет отыграл в России. Например, для него стало открытием, что «Рубин» вылетел в первую лигу. Хотя уж за своим бывшим клубом одним глазом вроде бы обычно футболисты следят. Ну, хотя бы мог бы посмотреть итоговую таблицу по окончания сезона.

«Серьезно? «Рубин» вылетел в Первую лигу? Я не знал. Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине»», – сказал Азмун в интервью Sport24.

Ранее агент нападающего Мехди Хагитали рассказал, какие еще были предложения у его клиента.

В частности, он назвал «Лион», «Марсель» и несколько других французских клубов. Однако, по словам Хагитали, сам Сердар хотел играть в Германии и предложение «Байера» было самым выгодным. Соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года.