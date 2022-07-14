ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене

Нападающий «Байера», а ранее главный бомбардир «Зенита» Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом и признался, что скучает по Питеру.
«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене
14 июля 2022 12:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК«Зенит»

«Реально, Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клевый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушел из «Зенита», но мое сердце – вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон», – сказал Азмун в интервью Sport24.

Конечно, трудно сравнивать город с населением 163,8 тысяч жителей с городом, где по официальным данным проживет почти пять с половиной миллионов жителей. И дело даже не в количестве жителей, понятно, что Санкт-Петербург по всем критериям мегаполис мирового уровня. Поэтому сравнение с небольшим немецким городом не очень корректно.

Азмун приехал в Леверкузен играть в футбол, за свою работу он получает большую зарплату. Так что о развлечениях ему стоит думать в последнюю очередь. Однако Сердар лукавит: Леверкузен – это фактически окраина большого красивого города Кельна. Там с развлечениями все нормально.

Но удивило в этой реплике иранца не сравнение городов, а насколько он обрусел за 9 лет проживания в России. Называть не понравившейся город «колхозом», это чисто российская традиция.

Можно сказать, Азмун – наш человек!

Правда, удивило и другое – иранец почти не следит за РПЛ, хотя столько лет отыграл в России. Например, для него стало открытием, что «Рубин» вылетел в первую лигу. Хотя уж за своим бывшим клубом одним глазом вроде бы обычно футболисты следят. Ну, хотя бы мог бы посмотреть итоговую таблицу по окончания сезона.

«Серьезно? «Рубин» вылетел в Первую лигу? Я не знал. Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине»», сказал Азмун в интервью Sport24.

Ранее агент нападающего Мехди Хагитали рассказал, какие еще были предложения у его клиента.

В частности, он назвал «Лион», «Марсель» и несколько других французских клубов. Однако, по словам Хагитали, сам Сердар хотел играть в Германии и предложение «Байера» было самым выгодным. Соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене
«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене
Нападающий «Байера», а ранее главный бомбардир «Зенита» Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом и признался, что скучает по Питеру.
14.07.2022 12:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Приключения итальянца в «Спартаке». Что успел и не успел сделать Каттани?
Приключения итальянца в «Спартаке». Что успел и не успел сделать Каттани?
Присоединяюсь к мысли Федуна о том, что Каттани был лучшим спортивным директором «Спартака» при миллиардере из «Лукойла».
13.07.2022 16:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Каттани отмучился, трансферы на Реброве и Абаскале. Все, что известно об уходе спордира «Спартака»
Каттани отмучился, трансферы на Реброве и Абаскале. Все, что известно об уходе спордира «Спартака»
Ни минуты покоя в жизни красно-белых. Их ждет очередная глобальная перестройка.
13.07.2022 14:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Родригао – топ-трансфер для «Зенита». Он хорош в продвижении мяча и отлично читает игру
Родригао – топ-трансфер для «Зенита». Он хорош в продвижении мяча и отлично читает игру
Бразилец стал одним из лучших центрбэков прошедшего сезона, которым южане удачно заменили ушедших из команды Ивана Миладиновича, Ивана Новосельцева и Миху Мевлю. Его трансфер в «Зенит» должен поспособствовать развитию системы, которую в последние годы выстраивает в Питере Сергей Семак, и еще больше усилить гегемонию сине-бело-голубых.
12.07.2022 23:31
Футбол
автор: Матвей Морозов
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Новость дня – Артем Дзюба тренируется с «Рубином». Видимо, для поддержания формы. Через два дня стартует чемпионат России, вскоре начинаются чемпионаты и в европейских странах, а лучший российский нападающий последних лет пока без клуба.
12.07.2022 16:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!
Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!
Жаль, что приехал просто поддерживать форму. Сезон в Первой лиге – лучшее, что мог бы сделать Дзюба для развития футбола в России.
12.07.2022 14:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
Это иллюзия, что футболисты себя тихо-мирно вели в советское время. То, что сотворил «Спартак» в 1946 году, описанию не поддается.
12.07.2022 14:52
Футбол
автор: Михаил Боков
Нуньес, Аллер, Адейеми и еще 7 футболистов, о которых будет говорить Европа
Нуньес, Аллер, Адейеми и еще 7 футболистов, о которых будет говорить Европа
Десятка самых интересных игроков, перебравшихся нынешним летом в топ-5 европейских чемпионов.
12.07.2022 13:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Скоро стартует новый футбольный сезон в Европе, а будущее Криштиану Роналду пока не определено. Нападающий не полетел с «МЮ» на предсезонный сбор в Таиланд и Австралию.
12.07.2022 12:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
И снова о возрасте «Спартака»
И снова о возрасте «Спартака»
Победа «Спартака» в финале Кубка страны привела к многочисленным разговорам о том, что юбилейный сезон спасен – «Спартак», мол, взял к своему 100-летию. Но есть ли эти 100 лет?
12.07.2022 09:26
Футбол
автор: Михаил Боков
Все зависит от того, кто в «Зените» будет бить пенальти. Расклады на бомбардирскую гонку РПЛ-2022/23
Победу в РПЛ-2022/23 заранее отдают «Зениту», а вот кто станет лучшим бомбардиром турнира, предсказать не так просто.
Самсонов в «Торонто», Михеев в «Ванкувере», Любушкин в «Баффало». Ильин день в НХЛ
Сразу три наших Ильи сменили клубы за океаном.
Есть бразильцы у «Зенита» — нет интриги! Расклады на верхних этажах РПЛ
15 июля матчем «Зенита» и «Химок» стартует чемпионат России, победитель в котором, по мнению букмекеров, уже известен. Питерский клуб считается единственным претендентом на золото, и ни у кого нет никаких сомнений, что команда Сергея Семака завоюет пятый титул подряд.
Третий по деньгам в истории НХЛ! Как Малкин дожал «пингвинов»
Евгений Малкин, судя по всему, останется в «Питтсбург Пингвинз» до конца своей замечательной карьеры, все-таки подписав с клубом новый четырехлетний контракт.
У нового генспонсора РПЛ возникли первые разногласия с клубами. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Гран-при по фигурному катанию без России, но с Англией! Абсурд или эксперимент?
Международная федерация катания на коньках назвала места проведения всех турниров серии Гран-при нынешнего года. Вместо привычных России и Китая этапы примут Финляндия и Великобритания.
Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет
38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«За «Колорадо» лед буду грызть!» Правила жизни Валерия Ничушкина, русского героя Кубка Стэнли-2022
Валерий Ничушкин получил 8-летний контракт от «Колорадо Эвеланш», пройдя в НХЛ очень сложный путь от неудачника до суперзвезды чемпионской команды. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил российский форвард о своих взлетах и падениях.
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика