Дмитрий Селюк: Вот, что Шварц уехал – жаль, а Каттани – ушел и ушел. Давай, до свидания

– Каттани привел Ваноли, директором академии стал алжирец, тоже протеже итальянца, – говорит Селюк. – Вначале ушел Ваноли, потом этот алжирец, настало время и Каттани уйти из «Спартака». Хотя Абаскаля он успел привезти.

– Как оцените его работу?

– Не понимаю, почему Каттани все называли скаутом «ПСЖ»? Видимо, он сам себя так назвал. На сайте «ПСЖ» его фамилии среди сотрудников клуба нет.

Больших результатов он не добился, и «Спартак-2» при нем закрыли. Он не понимал, что такое ФНЛ, не знал игроков, не знал, что делать с молодежью. Я не понимаю, зачем закрывать вторую команду, если ее бюджет составляет 3-5 млн евро? Лучше не купить какого-нибудь игрока.

К примеру, тот же Урунов получал в «Уфе» 5 тысяч в месяц, в «Спартаке» ему сразу дали 600 тысяч в год. Он, что обиделся бы, если б для начала поиграл за 150 тысяч? К Каттани Урунов не имеет отношения, это я просто привел для примера. Таких уруновых достаточно, им сразу дают большие зарплаты. Не лучше ли на эти деньги содержать вторую команду, где молодежь будет в первой лиге получать хорошую практику?

Скажу так: вот, что Шварц уехал – жалко, а Каттани - ушел и ушел. Как поют наши друзья с Кавказа: давай, до свидания.

– Заступлюсь за Каттани – кое-что в плане бизнеса он сделал. За Ломовицкого, который уже в «Спартаке» явно не заиграл бы, выручил 1,5 млн. Полузащитник ушел в «Рубин». Гапонов («Крылья Советов») и Понсе («Эльче»), которые ушли в аренду, и «Спартаку» тоже не были нужны, впоследствии были выкуплены за 4,3 млн евро. За Жиго, который и так уже уходил, с «Марселя» выбил полмиллиона.

– Я же не говорю, что Каттани совсем человек с улицы, он работает в футболе, знает людей. И уж точно принес «Спартаку» больше пользы, чем Газизов. «Марсель» дал 500 тыс, чтоб застолбить игрока. По Ломовицкому - не думаю, что Каттани один все решал, это было явно коллективное решение, а Каттани присутствовал в комнате. А вот Николсона купили за 8 млн в Бельгии. Этот клуб принадлежит итальянцам. Поверьте, такого игрока можно было купить за меньшие деньги.