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Дмитрий Селюк: Вот, что Шварц уехал – жаль, а Каттани – ушел и ушел. Давай, до свидания

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост. Его заменил Артем Ребров. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что уход итальянца небольшая потеря для клуба.
Дмитрий Селюк: Вот, что Шварц уехал – жаль, а Каттани – ушел и ушел. Давай, до свидания
14 июля 2022 18:10
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Каттани привел Ваноли, директором академии стал алжирец, тоже протеже итальянца, говорит Селюк. – Вначале ушел Ваноли, потом этот алжирец, настало время и Каттани уйти из «Спартака». Хотя Абаскаля он успел привезти.

– Как оцените его работу?
Не понимаю, почему Каттани все называли скаутом «ПСЖ»? Видимо, он сам себя так назвал. На сайте «ПСЖ» его фамилии среди сотрудников клуба нет.

Больших результатов он не добился, и «Спартак-2» при нем закрыли. Он не понимал, что такое ФНЛ, не знал игроков, не знал, что делать с молодежью. Я не понимаю, зачем закрывать вторую команду, если ее бюджет составляет 3-5 млн евро? Лучше не купить какого-нибудь игрока.

К примеру, тот же Урунов получал в «Уфе» 5 тысяч в месяц, в «Спартаке» ему сразу дали 600 тысяч в год. Он, что обиделся бы, если б для начала поиграл за 150 тысяч? К Каттани Урунов не имеет отношения, это я просто привел для примера. Таких уруновых достаточно, им сразу дают большие зарплаты. Не лучше ли на эти деньги содержать вторую команду, где молодежь будет в первой лиге получать хорошую практику?

Скажу так: вот, что Шварц уехал – жалко, а Каттани - ушел и ушел. Как поют наши друзья с Кавказа: давай, до свидания.

Заступлюсь за Каттани – кое-что в плане бизнеса он сделал. За Ломовицкого, который уже в «Спартаке» явно не заиграл бы, выручил 1,5 млн. Полузащитник ушел в «Рубин». Гапонов («Крылья Советов») и Понсе («Эльче»), которые ушли в аренду, и «Спартаку» тоже не были нужны, впоследствии были выкуплены за 4,3 млн евро. За Жиго, который и так уже уходил, с «Марселя» выбил полмиллиона.
Я же не говорю, что Каттани совсем человек с улицы, он работает в футболе, знает людей. И уж точно принес «Спартаку» больше пользы, чем Газизов. «Марсель» дал 500 тыс, чтоб застолбить игрока. По Ломовицкому - не думаю, что Каттани один все решал, это было явно коллективное решение, а Каттани присутствовал в комнате. А вот Николсона купили за 8 млн в Бельгии. Этот клуб принадлежит итальянцам. Поверьте, такого игрока можно было купить за меньшие деньги.

источник: «Советский спорт»
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