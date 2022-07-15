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Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»

Сегодня на обновленной базе «Локомотива» в Баковке спортивный директор Томас Цорн, главный тренер Йозеф Циннбауэр и полузащитник Дмитрий Баринов отвечали на вопросы журналистов. По итогам этой пресс-конференции одно можно сказать совершенно точно: нас ждет весьма увлекательный сезон.
Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»
15 июля 2022 20:35
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Пресс-служба ФК Локомотив

РПЛ: РАЗНЫЕ СТИЛИ, РАЗНЫЕ ТРЕНЕРСКИЕ ШКОЛЫ

Большинство клубов перед стартом РПЛ-2022/23 укомплектовались новыми тренерскими штабами и примерно половина из них - это иностранные специалисты: кто-то с хорошим опытом, кто-то просто перспективный, но все они не слишком известны за пределами своих стран. Тем не менее, ставка на них сделана, и наблюдать в рамках российского чемпионата за нюансами немецкой, испанской или балканской тренерской школы будет любопытно.

Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр, в резюме которого значатся клубы Бундеслиги и Южной Африки, на предстоящий сезон настроен оптимистично:

- Моя тренерская философия строится на том, что я всегда стремлюсь завоевать титул. «Локомотив» - не исключение. Планы на сезон - играть. Идти от игры к игре. Выводы будем делать потом. Конечно, мы хотим что-то взять, но в РПЛ большая конкуренция, много команд бьются за титул.

ТРЕНЕР, НАЦЕЛЕННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТ

Томас Цорн также подхватил позитивный настрой немецкого специалиста. Он подчеркнул, что Йозеф Циннбауэр - это тренер про результат. И давить лишний раз на него в клубе не собираются. На вопрос о том, за какое место будут биться «железнодорожники», Цорн заметил, что «Локомотив» - эта не та команда, которая бьется за стыки.

Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

Перспективы у «красно-зеленых» в стартующем сегодня сезоне РПЛ действительно неплохие: Дмитрий Баринов - лидер команды и ключевой игрок - никуда не уходит, его контракт рассчитан до июня 2024 года; старожил и уже символ клуба Маринато Гилерме продлился еще на один сезон; замену Рифату Жемалетдинову, как подтвердил сегодня Цорн, искать не планируют. Кроме того, на просмотре в «Локомотиве» уже четыре дня находится воспитанник «Краснодара» - нападающий Иван Игнатьев. Окончательного решения по этому футболисту пока нет.

- Наблюдаем, вольется ли Ваня в философию нашей команды, - отметил Цорн.

ПОСЛЕДНЯЯ ВАКАНСИЯ

Единственная незавершенная история, которая сегодня крайне важна для клуба - закрыть позицию на линии атаки. Это и станет последней целью «Локомотива» в это трансферное окно. После того, как Ян Кухта решил не возвращаться в Россию, «железнодорожникам» пришлось бросить все силы на поиски замены чешскому нападающему. Как отметили в клубе, на примете уже есть две достойные фамилии. В остальном, как заверил сегодня на пресс-конференции Дмитрий Баринов, «красно-зеленые» максимально заряжены на победы, и новый «Локомотив» удивит болельщиков:

- Если вспомнить, какой «Локо» был после зимней паузы, сейчас вы увидите совсем другую команду. Мы готовы бороться с «Зенитом». И эти слова действительно имеют под собой основу, особенно на фоне массового исхода легионеров из большинства российских клубов.

Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

БЕЗ ГРОМКИХ ОБЕЩАНИЙ

«Локомотиву» удалось собрать и удержать интересный состав, и не будет преувеличением сказать, что «железнодорожникам» вполне по силам побороться в новом сезоне за второе место в чемпионате. Хотя бы еще и потому, что как в тренерском штабе, так и в руководстве клуба, реально оценивают свои возможности и поступательно оптимизируют все внутренние процессы.

По крайней мере, громкими заявлениями, как в «Спартаке», про нацеленность исключительно на золотые медали на предсезонной пресс-конференции разбрасываться никто не стал. А ведь могли бы себе позволить: «Локомотив» в минувшем сезоне-2021/22 занял шестое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, тогда как «Спартак» стал только десятым.

источник: «Советский спорт»
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