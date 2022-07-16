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Дебют Федотова в ЦСКА: ярко, победно, обнадеживающе! Теперь ждем трансферных ходов от менеджмента

Армейцы под руководством нового тренера Владимира Федотова преобразились. Показав агрессивный комбинационный футбол, хозяева дважды поразили ворота «Урала». Растранжирив, правда, море голевых моментов. Для решения серьезных турнирных задач армейцам требуется усиление в всех линиях, кроме вратарской.
Дебют Федотова в ЦСКА: ярко, победно, обнадеживающе! Теперь ждем трансферных ходов от менеджмента
16 июля 2022 17:13
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Иван Обляков

Для дебюта Владимира Федотова во главе ЦСКА соперника получил не самого удобного для армейцев. Последние три матча на «Вэб Арене» команда из Екатеринбурга завершила результативными ничьими – 2:2, 1:1, 2:2. Причем последняя из них реально могла трансформироваться в победу уральцев, накажи судья хозяев пенальти перед финальным свистком.

Сегодня перед стартовым свистком Виталия Мешкова, экстренно заменившего затемпературившего Кирилла Левникова, объявили минуту молчания. В память от накануне ушедших из жизни знаменитого Георгия Ярцева и нераскрывшегося форварла Александра Козлова.

Ярцева вспоминают как нападающего-бомбардира бесковского «Спартака», тренера красно-белых, бело-голубых, в меньшей степени «Торпедо» и, конечно, сборной. Именно под его чутким руководством дебютировал в главной команде страны нынешний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Пусть и неудачно – пропустив три мяча от норвежцев (1:3).

Однако мало кто помнит, что Ярцев выступал в дубле красно-синих в чемпионском для них сезоне-1970. И даже вышел на замену в тяжелом матче второго круга в Ереване. Появление новичка помогло армейцам одержать волевую победу 2:1 над соперником, которому они уступили дома с тем же счетом (правда, без игроков обороны, призванных в сборную).

А уж в красно-белой форме Ярцев забил армейцам в обоих матчах после возвращения «Спартака» в высшую лигу: в мае 1978-го в Черкизове выиграли армейцы 2:1, в конце августа команда Бескова на Песках взяла симметричный реванш благодаря победному голу Георгия.

Вчера в Химках болельщики «Зенита» из «виража» отсалютовали Ярцеву наспех изготовленным баннером. Увы, фан-сектор ЦСКА не последовал их примеру. Потому что фанаты красно-синих бойкотируют домашние матчи своей команды из-за пресловутой Fan ID. А зря. Сами себя лишили удовольствия насладиться богатой на голевые моменты победной игрой армейцев.

За первый тайм хозяева нанесли 15 (!) ударов, трижды попав в створ. Созданных ими голевых моментов с запасом хватило бы на три матча. В этой ситуации как-то ушли на задний план их кадровые проблемы в обороне: Федотову пришлось переформатировать обойму центральных защитников. Работы у Дивеева, Зайнутдинова, ветерана Набабкина не было совсем. Акинфеев разминался только лонгболами, не всегда точными.

Команда Федотова обнадежила еще в последнем контрольном матче с вице-чемпионом России «Сочи». Специалисты отметили хорошее движение.

Сегодня к движению и прессингу добавились голевые моменты и удары. Да, Чалов, по два раза Кучаев и Карраскаль, Медина, новобранец Гайич жирными шансами не воспользовались. Все-таки завершать атаки – большое и главное искусство в футболе. Наколотивший 19 мячей в дебютном для себя сезоне в высшей лиге Ярцев не дал бы слукавить. Армейцам кровь из носу нужны не только защитники и хавбеки, но и забивной форвард.

Перед свистком на перерыв левый латераль Обляков, унаследовавший от ушедешего из клуба «десятку», дал мастер-класс. Его хлесткий удар низом с угла штрафной в дальний угол заставил капитулировать поймавшего кураж Помазуна, в очередной раз отданного ЦСКА в аренду «Уралу».

А что симпатичная в созидании команда Игоря Шалимова? В первой половине ее не было видно, за вычетом только что упомянутого вратаря. Хотелось бы увидеть на уровне РПЛ новичка «Урала» Сунгатулина. Бывший капитан расформированного «Спартака-2» получал положительные отзывы от сведущих экспертов – опорника хвалили за работоспособность, культуру паса… Однако именно после его небрежной скидки мяча головой на ногу Облякову и был открыт счет.

После перерыва хозяева ослабили хватку, отказавшись от тотального прессинга. Гости стали появляться в штрафной Акинфеева. Сильный прострел их капитана Бикфалви адресата не нашел: мяч миновал руки вратаря и ногу защитника-гренадера Кузьмичева, готового замкнуть штангу.

На первый план выдвинулся судья. Мешков несколькими свистками заставил выйти из берегов Федотова, который получил первую в матче желтую карточку. Потом ту же участь разделил один из его помощников.

Армейцы ловили уральцев на контратаках, одну из них, начатую вездесущим Чаловым, должен был завершить голом Карраскаль. Колумбиец уже обвел вратаря, но тот успел рукой зацепить армейца за ногу перед пустыми воротами. Рефери почему-то достал не красную, а желтую карточку. Как же так? Ведь Помазун сыграл не в мяч, а в соперника.

Удивительно, что бить вызвался пострадавший, у которого с ударом есть проблемы. Впрочем, с 11-метровой отметки мастер дриблинга Карраскаль не промахнулся и по праву был признан лучшим игроком матча.

Вышедший в концовке Заболотный остротой у ворот Помазуна не отметился. А вот 26-летний форвард-новичок «Урала» Каштанов, пришедший в РПЛ из любительской лиги, в прыжке рукой врезался в Акинфеева, выдвинувшегося на перехват. А Мешков забыл достать желтую карточку.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0). Москва. «ВЭБ Арена». Судья: Мешков. VAR: Кукуляк.

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мухин (Ермаков, 90), Обляков, Кучаев, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90+2), Чалов (Заболотный, 70).

Урал: Помазун; Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов (Каштанов, 71), Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин (Коновалов, 71), Мишкич, Железнов (Гаджимурадов, 46), Бикфалви-к.

Голы: 1:0 Обляков (45), 2:0 Карраскаль (64, пенальти)

Предупреждения: Федотов (тренер ЦСКА), Карраскаль, Помазун, Гаджимурадов, Зайнутдинов.

Удаления: -.

Лучший игрок матча: Карраскаль.

источник: «Советский спорт»
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Дебют Федотова в ЦСКА: ярко, победно, обнадеживающе! Теперь ждем трансферных ходов от менеджмента
Армейцы под руководством нового тренера Владимира Федотова преобразились. Показав агрессивный комбинационный футбол, хозяева дважды поразили ворота «Урала». Растранжирив, правда, море голевых моментов. Для решения серьезных турнирных задач армейцам требуется усиление в всех линиях, кроме вратарской.
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