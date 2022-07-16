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Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном

Скандальное судейство Безбородова после матча точно будут обсуждать больше, чем саму игру.
Рыбус начудил, Мозес выручил! «Спартак» стартовал в РПЛ с ничьей в Грозном
16 июля 2022 22:26
автор: Артем Зибрак

ДЕБЮТ ЗИНЬКОВСКОГО В ОСНОВЕ, АГАЛАРОВ – НА СКАМЕЙКЕ

Гильермо Абаскаль дебютировал в РПЛ матчем в Грозном. Его визави выступил Андрей Талалаев, которого после прошлого сезона называли одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Россиянин после минуты молчания в память о Георгии Ярцеве и Александре Козлове очень тепло поприветствовал своего оппонента.

Красно-белые вышли играть в привычной уже и понятной, хотя и нестандартной для «Спартака» последних лет расстановке 4-3-3, но по сравнению с матчем за Суперкубок Квинси Промес и Антон Зиньковский оба оказались в старте. Россиянин вышел на непривычном для себя правом фланге и лишь во втором стал чаще появляться слева. Подзадержавшиеся в отпуске Виктор Мозес и Кристофер Мартинс Перейра появились на поле только после перерыва.

У хозяев наибольшее внимание было приковано к новичку Гамиду Агаларову. Он действительно попал в заявку, но очутился лишь на скамейке запасных. С одной стороны, это, безусловно, логично, с другой, днем ранее Сергей Юран не постеснялся отправить Александра Ломовицкого в бой против «Зенита» с первых минут.

ДВА МОМЕНТА НИКОЛСОНА

Нет причин полагать, что в обороне «Спартак» будет в этом сезоне демонстрировать железобетонную уверенность, а тут еще Перейры не было на поле. Так что моменты у ворот Александра Селихова были гарантированы. Первый из них пришел уже на восьмой минуте, когда Александр Трошечкин оказался один в чужой штрафной, но, улучшая ударную позицию до убойной, затянул с решением и позволил вратарю выйти и сократить угол обстрела.

Июль в Грозном выдался очень жаркий, даже вечером столбик термометра в городе показывал 29 градусов. В такой духоте футболисты даже не стали пытаться развивать высокие скорости, чтобы не задохнуться. Движение было стабильно средним, и в такой игре более мастеровитым спартаковцам оказалось проще. Их преимущество во владении временами чуть-чуть не достигало 70 процентов.

До перерыва вышедший в старте вместо Александра Соболева Шамар Николсон упустил два хороших момента. В первом Даниил Денисов шикарной разрезающей передачей вывел ямайца один на один, но тот далеко пробросил мяч и позволил Георгию Шелии себя опередить, а в другом он головой пробил выше ворот после классной подачи Зиньковского.

«ПРАВИЛО БЫВШИХ»: РЫБУС УДАЛЕН, ТИМОФЕЕВ ЗАБИЛ

Спокойное течение игры под занавес тайма взорвал арбитр Владислав Безбородов, удаливший Мацея Рыбуса за два эпизода с разницей в несколько секунд. Сначала поляк, не успев за Дарко Тодоровичем, остановил его руками, а затем пнул мяч в сторону другого игрока грозненцев и вступил в небольшую стычку с боснийцем. Каждый эпизод судья оценил предупреждением.

Такое в футболе встречалось, и не раз, но с этой секунды матч стал скандальным. Уж Зарема Салихова не преминет возможностью напомнить всем о «газпром-лиге» и питерской прописке Безбородова. И наверняка найдет сподвижников. Если буквоедствовать, Безбородов, наверное, прав, но эпизод совсем не выглядел криминальным. Особенно на фоне спорных решений в пользу «Ахмата» во втором тайме. Там арбитр буквоедствовать не стал.

Ну, а поляк (бывший игрок «Ахмата»), вероятно, претендует на рекорд РПЛ по разнице между двумя предупреждениями. А еще это его второе удаление за 204 матча в РПЛ. Последним так неудачно дебютировал за «Спартак» в чемпионате Александр Шешуков в 2010 году.

«Правило бывших» сработало еще раз до перерыва, когда Артем Тимофеев открыл счет, головой после подачи углового поразив дальний угол ворот Селихова.

БОРЬБА ЗАМЕН

Во втором тайме противостояние стало более тренерским. Абаскаль в перерыве заменил Николсона на Александра Соболева, с появлением которого атака красно-белых стала куда более разнообразной. Форвард создал великолепный момент, с угла вратарской скинув мяч в центр штрафной, но Промес удивительным образом не попал в створ.

Это преимущество было недолгим. Талалаев ответил выходом сразу двоих нападающих – Владимира Ильина и Агаларова. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ мог открыть счет за «Ахмат» спустя всего четыре минуты, но с острого угла пробил мимо. А еще до замен Лечи Садулаев в прессинге создал себе отличную возможность, но и его попытка пробить в дальний угол не увенчалась успехом.

ЧУДО-МОЗЕС, БЕЗУМИЕ ШЕЛИИ

Во второй половине игра была качельная – серия атак на одни ворота сменялась серией атак на другие. Агаларов дважды за несколько мгновений бил с линии вратарской, но Селихов и Даниил Хлусевич (в меньшинстве он ушел на левый фланг, а его позицию занял тезка Денисов) прервали обе попытки забить. Спустя минуту Юрий Журавлев рукой в штрафной прервал прострел Промеса. Причем рука не была опорной (защитник не успел коснуться газона), но ни Безбородов, ни VAR на этот факт не отреагировали.

Тем не менее, в концовке «Спартак» все-таки ушел от поражения – вышедший на замену Мозес (Абаскаль выиграл эту борьбу замен?) поймал неудачный вынос мяча Дарко Тодоровича и изумительным ударом с лета уложил его в дальнюю девятку. Этот гол точно будет претендентом на звание лучшего в сезоне!

Ну, а в самой концовке с Шелии сдали нервы, и он ответил Соболеву на фол (нападающий жестко пошел в верховую борьбу с вратарем) ударом шипами сзади по голени. Безбородов и сейчас выступил против «Спартака» - даже подсказка ВАР не вынудила его удалить вратаря, которого он почему-то наказал только предупреждением.

Так скандально красно-белые стартовали в новом сезоне РПЛ. Матч получился неоднозначным и для судейства, и для обеих команд. С одной стороны, «Спартак» смотрелся лучше и в равных составах, и даже в меньшинстве в концовке, тем не менее, и хозяева провели очень приличный матч и при доле везения могли добывать три очка.

РПЛ. 1-й тур

«Ахмат» - «Спартак» - 1:1 (1:0)

Голы: Тимофеев, 45+4 – 1:0. Мозес, 83 – 1:1.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Журавлев, Тодорович, Тимофеев, Швец, Трошечкин (Олейников, 90), Садулаев (Ильин, 56), Харин (Фольмер, 67), Конате (Агаларов, 56).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Н. Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров (Перейра, 58), Зобнин (Литвинов, 78), Зиньковский (Мозес, 78), Промес, Николсон (Соболев, 46).

Предупреждения: Тодорович, 41. Рыбус, 41. Конате, 44. Зиньковский, 59. Промес, 72. Швец, 72. Фольмер, 79. Шелия, 89.

Удаление: Рыбус, 41 (2 жк).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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