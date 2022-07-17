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«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высказалась о судействе. На любимую тему ее подвиг матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
17 июля 2022 10:42
автор: Юрий Волохов
автор фото: Телеграм-канал ФК "Спартак"

Один из главных спорных эпизодов игры – когда судья матча Владислав Безбородов не стал назначать пенальти в ворота хозяев во втором тайме после эпизода, в котором мяч попал в руку защитнику хозяев Юрию Журавлеву. Кроме этого, в конце первого тайма был удален за две желтые карточки Мацей Рыбус.

«Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу “Спартака”. Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» — приводит слова Салиховой Sport24.

Между тем бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, считает, что Безбородов правильно не назначил пенальти в том эпизоде.

«В моменте попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» мы не можем говорить, была рука в опоре или нет. Надо смотреть, была ли она в естественном положении. Рука Журавлева не отставлена в сторону, он пытался поставить ее на газон, значит, положение естественное. Решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» правильное», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Третий спорный эпизод возник в конце матча. На 88-й минуте вратарь грозненцев Гиорги Шелия в борьбе за верховой мяч с форвардом «Спартака» Александром Соболевым упал на газон и ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку вратарю «Ахмата».

Эпизод прокомментировал экс-арбитр, а ныне менеджер судей РПЛ Николай Иванов.

«В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие — когда есть удар и интенсивность.

В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал, и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было.

Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Безбородов все держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками. Думаю, он заслуживает хорошей оценки за эту встречу.

Однако окончательную оценку действиям арбитра может вынести только ЭСК, если по данным эпизодам будут официальные обращения», — сказал Иванов.

Матч между «Ахмат» - «Спартак» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником Валерий Данченко.

источник: «Советский спорт»
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«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
«Нас прибивали два сезона. Почему сейчас должно быть по-другому?» - Зарема открывает сезон
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь высказалась о судействе. На любимую тему ее подвиг матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» - «Спартак» (1:1).
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