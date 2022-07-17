«Мирзов забил и жестом показал Юрану свое недовольство им» - Селюк о прошедших матчах 1-го тура

«Химки» - «Зенит» - 1:1

«Зенит» вышел очень вальяжно, видимо, разгром «Спартака» в Суперкубке футболистов еще больше расслабил. На лицо явная недооценка соперника. Поэтому эта потеря двух очков главным фаворитом ничего не значит.

Разочаровал новичок «Зенита» Родригао, а так как и Чистяков играет не без ошибок, то центр обороны в «Зените» сейчас самое слабое место.

«Химки» оборонялись всей командой. И если б не Мирзов, у которого конфликт с Юраном, поэтому полузащитник не вышел в основе. Однако Мирзову хватило десяти минут, чтоб сравнять счет. За эти десять минут он сделал больше, чем все «Химки» за 80 минут.

Плохо, когда главный тренер свои личные амбиции выплескивает на команду. Поэтому лидер Мирзов выходит на 10 минут, не играет отличный опорник Лоуренс, которого нет даже в заявке. Потому что у тренера превыше всего собственное эго. И когда Мирзов забил, он не сдержал эмоций и адресовал характерный жест Юрану: мол, закрой рот.

«Ахмат» - «Спартак» - 1:1

«Ахмат» где-то не дожал, хотя играл в первом тайме лучше. Тем более, соперник остался в меньшинстве.

Мне кажется, замены Талалаева не усилили игру, а вот замены «Спартака» помогли спасти ничью. И надо отдать должное Мозесу – вышел во втором тайме и забил важный гол. Показал, что он является лидером команды, как и Мирзов в «Химках».

ЦСКА – «Урал» - 2:0

ЦСКА порадовал хорошим атакующим футболом. Как они говорят, установил рекорд по ударам по воротам – 26 ударов. Но «Крылья Советов» вскоре этот рекорд побили – 27 ударов.

Короткое резюме по этим матчам: все вышеназванные команды играют в атакующий футбол, кроме Химок», игроки которого стояли у своей штрафной, как 26 бакинских комиссаров. Даже «Оренбург» принял вызов «Крыльев» и играл на встречных курсах, забил два гола, правда, пропустил четыре. Но такой футбол болельщикам нравится.