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Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»

Возвращение «Торпедо» в элиту огорчило болельщиков черно-белых. Команда Александра Бородюка оказалась на щите «Сочи» 1:3, провалив первый тайм. Сочинцы же до перерыва смотрелись солидно, как подобает второй команде РПЛ.
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
17 июля 2022 17:15
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК "Торпедо"

Бородюк вернул «Торпедо» в РПЛ, как и в 2014-м. Но теперь он остался у штурвала черно-белых. Тогда как восемь лет назад команду возглавил легенда автозаводцев Николай Савичев. Которого не взяли на Олимпиаду-88 в Сеул. Золотой гол бразильцам в Сеуле забил его брат Юрий Савичев.

Бородюк попал в олимпийский состав по просьбе генерала Сысоева, возглавлявшего общество «Динамо». Тренер сборной и по совместительству бело-голубых Анатолий Бышовец не смог ослушаться своего босса, хотя был не в лучших отношениях с Бородюком. А капитаном чемпионской команды в Сеуле был динамовец Виктор Лосев, нынешний помощник главного тренера «Торпедо». Так что у черно-белых самый титулованный в РПЛ тренерский штаб, куда еще входит Андрей Караяка.

2 августа 2014-го матч-возвращение торпоедовцев получился смазанным: они в Химках были разгромлены будущим чемпионом ЦСКА 1:4, хотя и открыли счет.

До середины сентября черно-белые будут принимать соперников именно здесь, в Подмосковье. А потом переберутся в Лужники на главный стадион России. Руководители «Торпедо» обещают, что 17 числа первого осеннего месяца команда сыграет с ЦСКА на арене, где она отпраздновала свое последнее чемпионство (осень-1976), завоевала Кубок России (1993-й), обыграв в финале… ЦСКА по пенальти, и выиграло бронзу (2000-й).

Переезд на намоленную арену имени Стрельцова (с ней, впрочем, не связаны успехи «Торпедо») запланирован на 2026 год. Если, конечно, успеют построить.

В контексте Лужников рождается вопрос: каково на 85-тысячнике будут чувствовать черно-белые, поддерживаемые парой тысяч болельщиков. Ведь фанаты черно-белых в знак солидарности собираются бойкотировать матчи своей команды. Причина - Fan ID.

Пока команда Бородюка находится в стадии строительства. Приглашены опытные вратарь Бабурин, защитники Кутепов и Смольников, есть ветераны Лебеденко, Рязанцев. Сегодня на поле вышли 29-летний хавбек Султонов с опытом РПЛ, а также молодой форвард Турищев, который создал первый голевой момент в матче. Обманув на замахе защитника, экс-ростовчанин пробил, но вратарь Адамов парировал мяч ногой.

О «Сочи» информации куда больше, причем преимущественно со знаком «минус». В межсезонье южане лишились главного тренера Владимира Федотова, ведущих защитника и форварда в лице Родригао и Кассьерры. Клуб вернул Александра Точилина – в качестве главного тренера, пригласил из Самары перспективного форварда Сарвели. Именно он со второй попытки поразил ворота молодого Ботнаря, завершив лихую контратаку через желоб правого полусреднего. А двумя минутами ранее сочинцы открыли счет после подбора в хозяйской штрафной и поразительном попустительстве обороняющихся, позволивших Юсупову выкатить мяч под удар метров с 13-ти Цаллагову. Претензии вратарю, пропустившему между ног, не принимаются – потому как бил капитан гостей в одно касание, с близкого расстояния, да еще из-под защитника.

К слову, на 20-й минуте Ботнарь блистательно среагировал на удар из штрафной подкараулившего отскок Сарвели.

После перерыва вице-чемпион бросил в бой самого ценного игрока прошлого сезона Нобоа, набравшего в короткое межсезонье лишние килограммы. Молва отправляет его в разные топ-клубы, но пока он в Сочи.

Первую половину гости провели настолько солидно, что почти не оставили сомнений в победителе. Однако после перерыва подопечные Бородюка преобразились. А катализатором их возвращения в игру послужил автогол защитника Дркушича. Он отправил мяч головой в свои ворота ничуть не хуже, чем Юрий Ковтун – Станиславу Черчесову в матче со сборной Исландии в квалификации к Евро-2000.

Но выстрадать хотя бы ничью черно-белым не удалось. Надо было хотя бы взвинтить темп. Но как это сделать даже со свежими ветеранами Лебеденко и Рязанцевым?! Тщетно Бородюк пытался докричаться до своих подопечных с лавки. Услышать они его слова были не в состоянии. А голубиную почту Александр Генрихович не практикует.

Перед финальным свистком оборона хозяев дала еще один сбой, позволив вышедшему за замену Мелкадзе с передачи Нобоа снять последние вопросы о победителе.

Тем не менее проиграли торпедовцы не крупно, без гола с поля в Химках не ушли. И даже в какой-то мере обнадежили во втором тайме.

ТАБЛО

«Торпедо» (Москва) – «Сочи» - 1:3 (0:2). Химки. Судья: С.Иванов

Голы: Дркушич (51, в свои ворота) – Цаллагов (35), Сарвели (37), Мелкадзе (90+4).

Предупреждения: Лебеденко – Юсупов, Юрганов, Заика, Докушич.

Вратари: Ботнарь – Адамов.

Лучший игрок: Макарчук («Сочи»).

источник: «Советский спорт»
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Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Возвращение «Торпедо» в элиту огорчило болельщиков черно-белых. Команда Александра Бородюка оказалась на щите «Сочи» 1:3, провалив первый тайм. Сочинцы же до перерыва смотрелись солидно, как подобает второй команде РПЛ.
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