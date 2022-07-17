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С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью

Ростовчане провели прекрасный матч с «Динамо», но увезли из столицы лишь ничью (1:1). На гол Грулева гости ответили точным ударом Комличенко после розыгрыша штрафного.
С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
17 июля 2022 22:13
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

«ДИНАМО» БЕЗ ШВАРЦА, ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ И ШИМАНЬСКОГО

К новому сезону динамовцы подошли с тревожным ожиданием. Весна команде не удалась, а лето прошло очень тяжело – команду покинули творец прошлогоднего успеха Сандро Шварц и все оставшиеся центральные защитники. В результате против «Ростова» в этой зоне вышли молодой Александр Кутицкий и Сергей Паршивлюк, которому привычнее на правом краю.

Еще одна значимая потеря (а, может, и самая значимая, если говорить об игроках) – отъезд Себастьяна Шиманьского. Еще Шварц сталкивался с отсутствием скамейки запасных и передвигал в центр поля Арсена Захаряна. То же пришлось сделать и новому наставнику бело-голубых Славише Йокановичу. Проблема в том, что остроты от Захаряна в полузащите на порядок меньше, и оголяется левый фланг атаки.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Отметим также, что Валерий Карпин с первых минут выставил Николая Комличенко, окончательно перешедшего в «Ростов» из «Динамо» этим летом, и полноценных новичков Даниила Уткина и Евгения Чернова, принадлежавших «Краснодару».

«ДИНАМО» ВЕЗЕТ

С первых минут игра стала огненной! Гости хотели воспользоваться проблемами соперника и регулярно давили на центр обороны – длинными передачами и сдвоенным нападением в исполнении Комличенко и Дмитрия Полоза. За стартовые 15-17 минут они раза четыре заставили вскочить болельщиков, а самый яркий момент имел Чернов, но динамовцев на линии ворот спас Гильермо Варела.

«Ростов» вообще играет очень привлекательно. Уже не раз говорил, что во многом Карпин воспроизводит «Ливерпуль» Юргена Клоппа – те же 4-3-3, добегающие до чужой штрафной крайние защитники, постоянные диагонали с фланга на фланг, попытки взломать оборону в полуфлангах. И при тех исполнителях, что есть у желто-синих, смотрится это очень интересно.

Однако ж счет открыли динамовцы, у которых лучше других смотрелся в Федор Смолов. С его фигурой связаны оба голевых момента в первом тайме. В первом случае он открылся на линии штрафной, получил классный пас от Захаряна, убрал на замахе защитника, но затянул с ударом и попал в Сергея Песьякова, а во втором протащил мяч с фланга в штрафную и вложил в ногу Вячеславу Грулеву.

Фото: ФК «Динамо» (Москва)

СВЯЗКА УТКИН – КОМЛИЧЕНКО

В перерыве Йоканович провел отличную работу, и на второй тайм «Динамо» вышло с куда более атакующим задором. Никола Моро мог сразу удвоить преимущество в счете, но после розыгрыша углового попал в штангу. Вскоре Денис Макаров, замыкая подачу Дмитрия Скопинцева слева, совсем немного не попал в дальний угол.

Ростовчане, напротив, в первой половине тайма сильно сдали. Они как будто продолжали нащупывать слабости в центре обороны соперника, но если до перерыва часто бросали мяч Комличенко и Полозу на пространстве, то теперь, по сути, свалились на бесконечные подачи в штрафную, где их партнеры неизменно оказывались в меньшинстве. Это уже выглядело заметно примитивнее. И все же в середине тайма давление сказалось – Уткин классно подал со штрафного в голову Комличенко, и 1:1.

Фото: ФК «Ростов»

С этого момента желто-синие вернулись к своей манере игры, продемонстрировав очень классный контроль мяча и слаженность в нападении. Болельщики «Динамо» иногда даже посвистывали, недовольные тем, как их любимцы бегают вхолостую. Ближе всего к победе гости были после углового за десяток минут до финального свистка, когда Егор Голенков вышел вместо Комличенко, прибежал в штрафную и пробил в крестовину.

Не без труда хозяева выстояли в этой тяжелой встрече, продемонстрировав большие проблемы прежде всего в середине поля и в обойме футболистов. Йокановичу по ходу матча приходилось бросать в бой Константина Тюкавина (ок), Ярослава Гладышева и Владислава Карапузова. «Ростов» же очень понравился системностью, агрессивностью, понятностью и стремлением искать счастья и чужих ворот. Карпин делает классную работу, за его командой будет очень интересно следить.

РПЛ
1-й тур

«Динамо» - «Ростов» - 1:1 (1:0)

Голы: Грулев, 16 – 1:0. Комличенко, 68 – 1:1.

«Динамо»: Шунин, Варела, Паршивлюк, Кутицкий, Скопинцев, Моро, Фомин, Захарян (Гагнидзе, 90+4), Макаров (Гладышев, 72), Грулев (Карапузов, 87), Смолов (Тюкавин, 72).

«Ростов»: Песьяков, Сильянов (Лангович, 58), Прохин, Осипенко, Е. Чернов (Терентьев, 75), Глебов, Уткин, Байрамян (Щетинин, 58), Тугарев, Полоз, Комличенко (Голенков, 83).

Предупреждения: Макаров, 31. Байрамян, 38. Полоз, 42. Карапузов, 90+2.

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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