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Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ

Субъективный взгляд обозревателя Артема Зибрака на старт чемпионата России.
Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ
18 июля 2022 13:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Ростов»

ПО ТРИ ГОЛА НА МАТЧ

Если сформулировать впечатления от стартового тура двумя словами, то это выбираю «полный атас!» Начало сезона получилось очень классным: «Химки» отобрали очки у чемпиона, «Сочи», ЦСКА и «Крылья Советов» куражились в чужой штрафной (забили на троих девять, а должны были 30), «Спартак» и «Пари НН» спаслись в меньшинстве, «Ростов» гонял бело-голубых на глазах их болельщиков, а новичок «Факел» не побоялся дать бой «Краснодару».

24 гола в 8 матчах – это по три на игру! Только «Урал» и «Пари НН» у чужих ворот были неубедительны. Можно, конечно, посетовать на слабую игру большинства команд в обороне, но я бы сконцентрировался на обратной стороне медали – окончательно развеялся флер успехов Курбана Бердыева, и команды премьер-лиги поняли, что надо учиться совмещать результат и шоу, притягивающее болельщиков на трибуны и к экранам. Тем более, что с заполняемостью нас ждут катастрофические проблемы.

БОЙКОТ В ДЕЙСТВИИ

Первый тур прошлого сезона посетили 183 тысячи болельщиков, а нынешнего – в три раза меньше (64 тысячи на восемь матчей – это по 8 тысяч на игру). Причем половина зрителей пришлась на домашние матчи «Динамо» и «Краснодара» – 31 тысяча…

Так фанаты наглядно показали, что бойкот fan-ID – не шутка. Может, цифры немного изменятся, когда домашние матчи проведут «Зенит» (там нет единой позиции по бойкоту) и «Спартак», но все равно все очень кисло.

Больше праздника на трибунах нам, видимо, не видать, и никакие заманивающие на стадион шоу от спонсоров не помогут. Показательно, что «Матч ТВ» старательно избегал дальних планов с видом трибун, чтобы у вас не свело скулы от гуляющего вдоль кресел стадионов ЧМ-2018 ветра.

ДВЕ КРАСНЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ

В туре было два удаления, и оба получились идиотскими. В Грозном защитник «Спартака» Мацей Рыбус откровенно схватил убегавшего Дарко Тодоровича и сразу же вступил с ним в конфликт, за что и был наказан двумя предупреждениями с разницей в пару мгновений. А в Черкизово Тимур Сулейманов в течение трех минут совершил два абсолютно одинаковых фола, выставляя локти в верховых единоборствах с Тином Едваем и Дмитрием Бариновым.

Сценарий матчей тоже получился очень схожим: удаления в первом тайме при счете 0:0 – гол хозяев – ответный гол гостей в меньшинстве – вопросы к арбитрам по назначенным пенальти за игру рукой.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ СЕМАКА

Теперь по персоналиям. Бразильский легион «Зенита» разочаровал. До гола Вендела на 17-й минуте казалось, что он растерзает оборону «Химок», но сразу после него гости бросили играть – катали мяч вдоль и поперек, но откровенно ленились что-то выдумывать.

На второй важный момент обратил внимание коллега Дорский. В «Зените» совершенно не налажена позиционная атака. Не раз и не два за матч игроки первой линии (в первую очередь, Иван Сергеев, Клаудиньо и Малком) втроем оказывались на пяточке в несколько квадратных метров, тогда как их партнеры не заполняли свободные зоны. Так обороне химчан работу еще не упрощал никто.

Класс зенитовских легионеров может без труда затащить команду на первое место и в такой ситуации, тем не менее, надо проговорить – перед Сергеем Семаком встали новые задачи, которые ему еще не приходилось решать: придумать и реализовать новую структуру атаки, построенную на комбинационной игре и без возможности пулять мяч в голову Артему Дзюбе, и удержать контроль над латиноамериканским легионом, который нередко становится слишком самостоятельным при «переборе» португалоязычных футболистов в команде.

ЯРКИЙ ДЕБЮТ ФЕДОТОВА

ЦСКА – единственная команда из Москвы и Петербурга, одержавшая победу на старте. И только Игорю Акинфееву из всех вратарей в туре удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Армейцы отметили яркой победой дебют Владимира Федотова в официальных матчах, создав у ворот Ильи Помазуна с десяток голевых моментов. Особенно понравился Иван Обляков, и не только потому, что забил, а тем, сколько придумал. Заслуживает внимания и Хорхе Карраскаль. Отличился он только с пенальти, но нанес аж девять (!) ударов. Еще бы подтянуть реализацию…

ТОПОВЫЙ ГЛУШЕНКОВ

Герой тура – Максим Глушенков, записавший в Оренбурге 2+1. Ему удался и один из красивейших голов уик-энда – дальним крученым ударом точно в дальнюю девятку. Прошлый сезон он провел в Самаре на правах аренды и был в тени Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, а после окончательной продажи из «Спартака» набрался вдохновения и выдал сумасшедший перфоманс. Буду болеть за этого парня персонально.

ЧУДО-ГОЛ МОЗЕСА

Классный матч провел и еще один чертановец – Зиньковский, которого можно назвать едва ли не единственным светлым лучиком в атаке красно-белых. В Грозном он большую часть времени играл на непривычном правом фланге (стал приходить налево только после перерыва), но свои три передачи под удар сделал. А вот сам бил редко, что и неудивительно, ведь правше справа атаковать ворота непросто. Нужен хорошо подготовленный момент, а с этим пока туго.

Ну, и, конечно, феерическое возвращение Виктора Мозеса. Нигериец задержался в кругу семьи, поэтому в Суперкубке не играл, а против «Ахмата» появился только за 12 минут до конца, но именно он спас команду от поражения сумасшедшим ударом с лета. Это точно лучший гол тура.

Многие коллеги критикуют «Спартак» за несистемную игру в атаке, построенную на индивидуальных способностях футболистов. Отчасти соглашусь с этой оценкой, но в целом впереди впечатление красно-белые все равно оставили приятное. Они точно заслужили ничью в матче, половину которого провели в меньшинстве из-за помутнения у Рыбуса (второе удаление за 204 матча в РПЛ) и принципиально однобокого судейства Владислава Безбородова, которому даже помощники на ВАР не указ. Ну, и характер москвичей – сколько уже матчей за последние пару лет они вытащили в меньшинстве?

«СОЧИ» – ЭТО СИСТЕМА

Наряду с «Крыльями», «Ростовом» и ЦСКА «Сочи» показал самую системную, структурно понятную и вместе с тем яркую атакующую игру. Вадим Гаранин не ломает то, что построил его предшественник, а постепенно усовершенствует. Например, в первом тайме его команда справилась без Кристиана Нобоа, тем не менее квадрат в середине поля Виктор Ангбан – Ибрагим Цаллагов – Артур Юсупов – Жоаозиньо полностью доминировал над автозаводцами и собирал все подборы.

Прекрасный матч провели Юсупов и левый латераль Артем Макарчук, принявшие участие в обоих голах в первом тайме (третий гости забили за минуту до финального свистка). Юсупов так вообще оформил голевую и предголевую передачи. Похоже, он не уступает в интеллекте и качестве командных взаимодействий Нобоа, ассистировавшего в концовке Георгию Мелкадзе.

«ЛОКО»: КОЛИЧЕСТВО, НЕ ПЕРЕШЕДШЕЕ В КАЧЕСТВО

«Локо» должен был громить «Пари НН» в Черкизово. В трех разных источниках я видел разную статистику, однако и разброс 23-30 ударов за матч все равно впечатляет. Очень яркий матч провел Вильсон Изидор, записавший на свой счет классный гол и попадание в штангу. Такими темпами он будет одним из фаворитов гонки бомбардиров, победителем которой перед стартом сезоне я называл Матео Кассьерру (у него будет еще уйма возможностей оправдать мои надежды).

Еще понравились Антон Миранчук (здорово обостряет, готов заменить Рифата Жемалетдинова) и Алексис Бека-Бека. С проигранного французом единоборства началась ответная голевая атака, зато впереди за тайм он создал очень много. Чего только стоят четыре удара, в том числе попытка пробить ножницами, и две передачи под удар.

Нижегородцы все же выстояли и даже отыгрались – на помощь пришел не забивавший в РПЛ 448 дней (!) Вячеслав Кротов, технично пробивший головой мимо Даниила Худякова. Отметим и мастерскую работу Михаила Галактионова на заменах. В голевой атаке приняли участие вышедшие по ходу матча Кротов и Дмитрий Стоцкий (предголевая передача).

«ЛИВЕРПУЛЬ» КАРПИНА

Очень мощное впечатление произвел в гостях у «Динамо» и «Ростов». В обороне команде еще прибавлять и прибавлять, но у чужих ворот она дико опасна. Не устаю повторять, что Валерий Карпин стоит «Ливерпуль» Юргена Клоппа в миниатюре и справляется очень прилично. Игра крайних защитников с постоянными переводами и диагоналями в финальную треть таят постоянную угрозу.

За счет сдвоенного центра нападения Николай Комличенко – Дмитрий Полоз ростовчане пытались пробить брешь в центре обороны соперника, где вышли биться юниор Александр Кутицкий и крайний защитник Сергей Паршивлюк. Большую часть времени это приводило к голевым моментам у ворот Антона Шунина, которого пару раз на ленточке выручили партнеры. Исключением был отрезок в первой половине второго тайма, когда гости перешли на банальный навал. По иронии судьбы, он и принес единственный гол – экс-динамовец Комличенко замкнул подачу Даниила Уткина со штрафного.

«Ростов» выглядит очень цельно. Если не сбавит обороты, ему по силам ворваться в тройку призеров.

НЕВЕРОЯТНЫЙ САФОНОВ

О крутости команды из Воронежа говорит тот факт, что лучшим игроком матча признали Матвея Сафонова, совершившего пару-тройку эпических сейвов. Вообще в туре было много ярких моментов и исполнения красивых и технически сложных элементов. Было бы круто, если бы кто-то собрал их в единую подборку хайлайтов.

Разницу в матче сделали вратари – если Сафонов тащил в упор, то Алексей Городовой оба мяча пропустил ударами из-за пределов штрафной. Будь голкипер гостей чуть проворнее, они могли бы увезти в Воронеж и три очка. «Быкам» же критически необходим хороший центральный защитник. Понимаю, что это не в их идеологии, но без усиления серьезные задачи решать будет нереально.

И отдельно по Джону Кордобе. Форвард еще перед перерывом мог ставить точку в матче, доведя счет до 3:1, но не реализовал в «Краснодаре» уже третий (!) пенальти подряд. Причем во всех трех случаях ему не удалось даже попасть в створ – перекладина, мимо, штанга. Колумбиец наверняка еще разгонится, но пока как будто пребывает в психологической яме.

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источник: «Советский спорт»
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