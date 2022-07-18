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Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться

Футбольный агент Дмитрий Селюк делится мыслями после вчерашних матчей 1-го тура РПЛ.
Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
18 июля 2022 14:28
автор: Юрий Волохов
автор фото: Фото: ФК «Ростов»

Интересно, что в матче «Динамо» - «Ростов» (1:1) у ростовчан счет сравнял Николай Комличенко, - говорит Селюк. – Он же только на днях перешел в «Ростов», как я понимаю. Причем не в аренду, а на постоянной основе. Мог ведь против своей бывшей команды не сыграть. Не знаю, были ли в контракте такой пункт, вряд ли. Просто сделка могла затянуться. Я к тому, что перед нами очередной пример, как игрок забивает своей бывшей команде. Вышел, и помог спасти ничью. В футболе так бывает сплошь и рядом. Особая мотивация у игрока против своей бывшей команды. Ведь Комличенко в «Динамо» результативностью не блистал, а тут в первом же матче за «Ростов» забил.

Тот же Тимофеев в «Ахмате». В «Спартаке» я даже не помню – забивал ли он вообще. А тут в важной игре забил именно «Спартаку».

Интересует ваше мнение о «Торпедо». Великий, легендарный клуб после такого перерыва вернулся в высшую лигу. Сыроват?
Пока «Торпедо» выглядит не очень уверенно. Хотя понравилось, что хозяева не отбивались, а старалось играть в футбол. Но часто, когда команда выходит из ФНЛ, руководство благодарно своим игрокам за выход в РПЛ, но часто многие футболисты не соответствуют уровню высшей лиги. В «Торпедо» такая же ситуация. Команде нужно укрепляться, трансферное окно действует еще полтора месяца, поэтому, уверен, перемены будут.

– Какие общие впечатление от первого тура?
Только три победы в туре, причем в тех матчах, где один соперник был послабее – это «Урал» с ЦСКА, «Торпедо» с «Сочи» и «Оренбург» против «Крыльев». Пока команды только вкатываются в чемпионат. И еще – стало меньше иностранцев, а большинство российских футболистов, словно, сделаны под копирку. Уровень команд примерно выравнивается, и часто мы не сможем прогнозировать результаты игр.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
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Футбольный агент Дмитрий Селюк делится мыслями после вчерашних матчей 1-го тура РПЛ.
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