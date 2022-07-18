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Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает

Пора уходить от токсичного образа в сторону исторических ценностей, сделавших красно-белые цвета самыми любимыми в стране.
Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает
18 июля 2022 16:05
автор: Артем Зибрак
автор фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Начать стоит с базиса. Знаю, что многих высказывания Заремы Салиховой дико раздражают, и согласен, что от однообразия этих спичей можно сойти с ума. Однако помимо желания супруги владельца быть в медийном поле прослеживается и еще одно – отвести внимание от результатов команды и ошибок футболистов.

В теории, в этом нет ничего плохого. Как мы знаем, Жозе Моуринью львиную долю своей карьеры занимался тем же самым – бомбил на пресс-конференциях такими тирадами, что у журналистов и болельщиков не оставалось сил отвести от него взгляд. А в это время футболисты спокойно готовились к следующей игре. На днях португалец набил татуировку со всеми тремя выигранными еврокубками – Лигой чемпионов, Лигой Европы и Лигой конференций…

Почему я считаю эту попытку Салиховой воспроизвести стратегию Моуринью, а не а не проявлением безумия сумасшедшей? Помимо всяких логических измышлений вроде того, что при всей хаотичности происходящего в «Спартаке» сложно представить, чтобы последнее слово оставалось не за советом директоров и конкретно Леонидом Федуном, есть и один материальный аргумент.

Помните, как прошлым летом Салихова завела телеграм-канал, в котором бомбила по поводу и без? Вот это явно была ее инициатива, однако после ухода спортивного директора Дмитрия Попова и его ответных залпов, лавочка была прикрыта. Причем, по слухам, именно в «Спартаке» настояли, чтобы Салихова прекратила это безумие.

Теперь же она хлещет острословием не где-нибудь в соцсетях, а в регулярных колонках в прессе, то есть высказывает полуофициальную позицию клуба по разным вопросам – ту, которую не может себе позволить глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. Конечно, такой ход не мог быть не согласован на самом верху.

Понятны и попытки Салиховой перевести стрелки на «Зенит», «Газпром», «Матч ТВ» и РФС, ведь уже как минимум два сезона подряд каждый второй матч «Спартака» оборачивается судейским скандалом, а все адресаты ее нападок действительно имеют прямое отношение к самой могущественной в России госкорпорации. К этому можно как угодно относиться, но это факт.

Идея такой стратегии, видимо, заключается в том, чтобы перевести кулуарные разговоры в публичную плоскость. В своей наивности в Салихова полагала, что ей удастся припугнуть оппонентов и заставить их лучше скрывать очевидные связи. Однако те времена, когда обладающих могуществом можно было вынудить уйти в тень такими вот эскападами, давно прошли. Примеры из публичной политики показывают, что в лучшем случае сильные мира сего не будут тебя замечать, а в худшем – отправят работать швеей.

Так происходит и со «Спартаком». Салихова своими высказываниями только лишний раз драконит тех, от кого в значительной степени зависит судьба клуба. И стартовый тур РПЛ стал тому очередным примером. На и без того непростой выезд в Грозный был назначен арбитр… из Санкт-Петербурга.

Владислав Безбородов проявил максимальную принципиальность во всех тонких эпизодах, и каждый раз – в пользу «Ахмата»: в течение пары мгновений дал две желтые карточки Мацею Рыбусу, не назначил пенальти за игру рукой Юрия Журавлева и не удалил Шеоргия Шелия за хамский удар сзади Александра Соболева. Мне довелось встречать экспертное мнение по каждому эпизоду, оправдывающее решения арбитра, но почему-то ТАК из года в год работают только на матчах «Спартака» и только против него. Что с Ашотом Хачатурянцем, что без него.

Кроме того, действующая стратегия помимо описанной выше проблемы создает и еще очень токсичный образ клуба в медиа, отчего команда получает преувеличенную критику как от журналистов, так и от ветеранов с болельщиками всех без исключения команд. По поводу и без. Да и футболисты с тренерами все реже воспринимают предложения от «Спартака» с тем восторгом, что раньше, что усложняет кадровую политику.

Плюс создается дополнительное напряжение в коллективе. Специально футболисты за лентами спортивных новостей следят редко, но находятся слишком близко к эпицентру вулкана, чтобы их не накрывало этой лавиной негатива.

Все это играет против «Спартака» и не уравновешивается плюсами.

Поэтому и предлагаю кардинально сменить подход и обратиться к истории. 100 лет назад братья Старостины создали команду, не относящуюся ни к какому ведомству и оказавшуюся в оппозиции ко всему государственному строю, но без целенаправленного позиционирования. Просто это была команда меньших ресурсов и высших идеалов. Поэтому и были красно-белые цвета так любимы болельщиками – за независимость и несгибаемость. Вот это и надо вернуть сейчас – яркий, позитивный образ борцов с несправедливостью на футбольном поле, а не за его пределами. Чтобы «Спартак» ассоциировался с праздником, шоу и спортивной честью. Тогда он станет привлекательнее для всех – зрителей, спонсоров и власть имущих.

Есть надежда, что понимает это и сама Салихова. «Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?» – сказала супруга Федуна после матча в Грозном. Но в этих словах слышится уже не вызов, а принятие картины мира, которую не изменить нападками. Теперь надо сделать следующий шаг и окончательно отказаться о того, что весь футбольный мир воспринимает, как жалобы, и с высоко поднятой головой пойти против ветра. Тогда он утихнет сам.

источник: «Советский спорт»
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