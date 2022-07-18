Отсутствие внятной стратегии, курс на омоложение состава. Подводим итоги работы Каттани в «Спартаке»

КАТТАНИ СЛЕДОВАЛ НЕПОНЯТНОЙ СТРАТЕГИИ. ЛУКА ВЫБРАЛ ТРЕНЕРОВ, АБСОЛЮТНО НЕ ПОХОЖИХ ДРУГ НА ДРУГА

Каттани и Ваноли пришли в «Спартак» почти в одно время и на протяжении всей совместной работы воспринимались как люди, действующие в связке. Кандидатура Паоло вызывала у экспертов и болельщиков сомнения – итальянец до этого практически не имел опыта работы главным тренером и мог не справиться с огромным давлением. В итоге, отчасти, они подтвердились.

С одной стороны, к 100-летию клуба Ваноли удалось выиграть для «Спартака» трофей – Кубок России. С другой – москвичи заняли позорное десятое место в чемпионате. Ваноли пытался поставить в «Спартаке» контратакующую игру: в три центральных защитника, с быстрыми флангами, нацеленными на мгновенный переход в атаку, узким центром, который сковывал бы все движение соперника в центральной зоне, а также легкой тройкой нападения («десяткой» и двумя форвардами), выбегающей в контрвыпады. У итальянского коуча получалось далеко не все, но принципы, по которым команда играла, были понятны.

И вот, на замену ушедшему Ваноли приходит Абаскаль. И на первом же интервью, объясняя в какой футбол будет играть команда, говорит:

– Если рассуждать о том, какой футбол будет демонстрировать «Спартак» – нужно больше времени, чтобы построить, нежели сломать. Мы хотим построить доминирующую игру, агрессивную. Эта игра должна нравиться и тем, кто её смотрит, и кто в неё играет.

Будем ли играть 4-3-3? То, что вы будете видеть на доске – статическая история, – продолжает тренер. – Мы работаем в динамике. У нас есть три разновидности. База – четыре защитника, а что будет дальше, посмотрим. У каждого футболиста есть свои движения, поэтому могут быть разные вариации.

То есть Абаскаль хочет сделать «Спартак» командой, владеющей инициативой по ходу матча, делающей ставку на позиционный футбол и, что самое главное, играющей по схеме 4-3-3 – то есть с четырьмя игроками в обороне и горизонтальной формацией в атаке. Полная противоположность Ваноли! Получается, что система, которая выстраивалась на протяжении полугода, будет разрушена, а клубу придется работать над новой стратегией? Такая резкая смена курса никак не могла быть продумана изначально, поэтому можно с уверенностью сказать, что решение о назначении Абаскаля было принято в спешке, и Каттани несет за это полную ответственность.

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ — ЛИШЬ ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ. РЕЗУЛЬТАТА ОНА НЕ ПРИНЕСЛА

Фото: ФК «Спартак»

С приходом Каттани «Спартак» взял курс на омоложение состава. Это отмечал в том числе и Ваноли:

– Что касается моего прихода в «Спартак»: мы пришли вместе со спортивным директором Лукой Каттани и сразу стали смотреть в будущее. Мы взяли молодых футболистов, которые могут быстро прибавить в мастерстве», – говорил итальянец. Действительно, за два трансферных окна при Каттани было подписано четыре футболиста до 21 года: Леон Классен, Даниил Хлусевич, Илья Свинов и Данил Пруцев.

Но кто из них заиграл в основном составе? Классен даже после ухода Айртона и близко не подобрался к основному составу и почти не играл. Свинов все время ожидаемо сидел на лавке и летом вернулся в «Факел» на правах аренды. Пруцев и Хлусевич, по правде сказать, стабильно получали свои игровые минуты, но пока все равно далеки от того футбола, который они демонстрировали в своих прошлых командах.

Каттани, затеяв в «Спартаке» смену поколений, серьезно обновил команду и заложил фундамент на будущее, но пришедшая молодежь не показала ничего сверхъестественного и никак не повлияла на результаты команды. Безусловно, омоложение состава – важный и нужный процесс, но не стоит его переоценивать.

ТРАНСФЕРЫ НА ВХОД — ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ КАТТАНИ. ИТАЛЬЯНЕЦ ПОПАЛ СО ВСЕМИ ТОП-СДЕЛКАМИ

Каттани за очень скромные деньги удалось качественно закрыть почти все проблемные (кроме правого защитника) позиции «Спартака». Нападающий Шамар Николсон, который обошелся «Спартаку» в восемь миллионов евро, очень быстро адаптировался, сразу вписался в игровую схему красно-белых и стал одним из лучших бомбардиров команды. На его счету 5 голов в 12 матчах прошедшего сезона РПЛ.

Полузащитник Кристофер Мартинс (его красно-белые сначала взяли в аренду, а потом выкупили за 6,4 миллиона евро) не только сделал надежнее опорную зону, но и с первого же матча показал, что может быть полезен и в нападении, поднимаясь в зону «восьмерки» и конструируя (при помощи отличной короткой передачи, работы корпусом и дриблинга) атаки москвичей.

Также вызывает интерес один из летних новичков москвичей – Антон Зиньковский. Хавбек, выступающий на позиции «десятки», стал лучшим ассистентом РПЛ в прошедшем сезоне и привлек к себе внимание всех топ-клубов нашего чемпионата. Так что за то, что Каттани удалось переманить россиянина именно в «Спартак» (и всего за 3,2 миллиона евро), он заслуживает отдельного респекта.

ТРАНСФЕРЫ НА ВЫХОД — НЕОДНОЗНАЧНАЯ РАБОТА КАТТАНИ. ОН СМОГ РАССТАТЬСЯ С БАЛЛАСТОМ, НО УПУСТИЛ НЕСКОЛЬКИХ ЗВЕЗД КРАСНО-БЕЛЫХ

За время работы Каттани «Спартак» расстался с огромным количеством резервистов. Лука сумел отправить в аренду Йоррита Хендрикса, Эсекьеля Понсе и Илью Гапонова (последних двух позже даже выкупили), а также продать Гуса Тиля, Александра Ломовицкого и Максима Глушенкова.

Вместе с тем, при Каттани из команды ушли Джордан Ларссон, Алекс Крал и Зелимхан Бакаев. Швед и чех приостановили контракты с москвичами и ушли в другие клубы. С одной стороны, конечно, на это было очень сложно как-то повлиять – футболисты все сделали согласно новому правилу ФИФА. С другой стороны, в силах Каттани было уговорить игроков остаться — у Луки, к сожалению, это провернуть не получилось.

А вот в ситуации с Бакаевым все куда однозначнее. Зелимхан просто не договорился со «Спартаком» по зарплате. Россиянин был согласен получать 1,5 миллиона евро в год, но клуб посчитал, что с учетом бонусов и агентских, на которые было необходимо потратить в сумме еще 2 миллиона, продлевать соглашение с Бакаевым нецелесообразно. Но неужели Каттани, прекрасно понимавший ценность россиянина для Абаскаля, не смог убедить руководство выделить средства на новый контракт Зелимхана? Понятно, что когда вышестоящее начальство резко против, то достаточно сложно повернуть ситуацию в свою пользу, но уход Бакаева в стан прямого конкурента — следствие явной недоработки со стороны итальянского менеджера.

ИТОГ

Конечно, работу Каттани нельзя недооценивать. Итальянец решил кучу неразрешенных при других менеджерах вопросов и освободил клуб от множества проблем, копившихся годами, но нестабильность в результатах «Спартака» поставила под сомнение продуманность выбранного Каттани плана.

Фото: ФК «Спартак»

Однако думается, что к ошибкам итальянца стоит относиться более снисходительно – проработай итальянец в клубе подольше, вероятно, он бы успел их исправить и принести красно-белым гораздо больше пользы.