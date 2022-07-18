Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский футбол в вакууме и не для болельщиков

Стартовал самый необычный и одновременно грустный чемпионат России по футболу.
Российский футбол в вакууме и не для болельщиков
18 июля 2022 22:14
автор: Кирилл Шулика
автор фото: ФК «Локомотив»

Пока мало кто отдает себе отчет в том, что будет с российским футболом в его тотальной изоляции. Причем, как от мира, так и от своих же болельщиков. На многое повлиять нельзя, но можно сохранить зрелище, развлечение и создать место, куда люди будут в непростое время ходить за позитивными эмоциями. Но пока есть только желание чиновников вообще никому не показывать происходящее на стадионах.

ДОЛГИЙ БАН РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Символично, что в день первого матча нового сезона РПЛ было озвучено решение CAS, которое сохранило всемирный бан нашего футбола, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. То есть сейчас уже никаких реальных механизмов быстро вернуться в футбольную семью не осталось.

Судьи спортивного арбитража в своем заявлении сделали акцент на безопасности участников соревнований, подчеркнув при этом, что никакой коллективной ответственности за происходящие на футболистах нет.

Однако вопрос безопасности решается достаточно просто. Белорусские клубы и сборные играют на нейтральных полях и без зрителей. Поэтому речь, скорее, идет о другой безопасности. Участие российских клубов и сборных в международных турнирах могло бы поставить под угрозу спортивный принцип. Дело в том, что с российскими командами мало кто готов играть. Уже в марте наши потенциальные соперники перед стыковыми матчами, в которых решалась судьба последних европейских путевок на чемпионат мира, то есть поляки, чехи и шведы, заявили, что не будут играть со сборной России даже если им придется отказаться от амбиций участвовать в главном футбольном событии четырехлетия.

После 2014 года сборные и клубы России и Украины просто разводили по сетке и встретиться они могли только в плей-офф. Такие примеры есть и не на постсоветском пространстве, например, разводят Сербию и Косово. Но сейчас с кем разводить сборную России? Ведь из стран Евросоюза, скорее всего, только Венгрия могла бы сыграть с нашими командами, а также Сербия, Турция и часть постсоветских стран. Возьмите Лигу наций, где соперниками России могли быть Израиль, Исландия и Албания. Наверное, сыграли бы два матча с Израилем, а потом у подопечных Валерия Карпина было бы 12 очков за счет технических поражений соперников. Теоретически так можно вообще стать чемпионами мира, но кому такой футбол нужен, причем, даже в России? У ФИФА и УЕФА просто нет механизмов заставить кого-то играть, это сугубо добровольное дело. Поэтому участие сборной России в международных турнирах нарушило бы тот самый спортивный принцип, когда побеждает не тот, с кем меньше всего хотят играть, за счет технических побед, а сильнейший.

Безусловно, все это влияет на репутацию российского футбола и, как следствие на качество легионеров, привлекаемых клубами. Кроме того, в российском футболе после отстранения от международных турниров и непростой экономической ситуации станет меньше денег. Но главное даже не это, а неопределенность. Если все дисквалификации по допингу имели установленные сроки, поэтому можно было строить планы, но сейчас ни один человек в мире не знает, когда соперники из числа стран Евросоюза захотят играть с российскими командами. И даже когда вдруг это случится, наверняка все начнется с игр на нейтральных полях без болельщиков. Особенно если в Россию можно будет летать только с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

ОЖИДАЕМ «ПЛЯЖНЫХ БРАЗИЛЬЦЕВ»

Именно с изоляцией даже не футбола, а России в целом, связано решение ФИФА по легионерам, которые могут прерывать контракты без всяких штрафных санкций. Конечно, это в некоторой степени подрывает систему соглашений между клубами и футболистами, но опять же возникает вопрос защиты прав спортсменов. Как им встречаться со своими семьями, если у России осталось авиасообщение со считанным числом стран?

Но не все благополучно с авиасообщением и внутри России. Три команды РПЛ будут ездить на выездные матчи либо на поезде, либо на автобусе. «Факел» из Воронежа ехал в Краснодар, где тоже не работает аэропорт, на автобусе с ночевкой в Ростове-на-Дону, а «Ростов» приехал на поезде в Москву играть с «Динамо» и в ней же останется готовиться к «Локомотиву». Неудивительно, что воронежцы и ростовчане стали одними из самых скромных по числу легионеров российских клубов.

При этом совершенно очевидно, что на 16 клубов РПЛ в России футболистов не хватает. Значит, придется брать легионеров, которые готовы к нам ехать, практически не торгуясь. Например, «Краснодар» взял серба Михайло Баньяца из клуба «ТСЦ Бачка Топола» за 1,6 миллиона евро. Лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов, для сравнения, ушел из «Уфы» в «Ахмат» за 1,5 миллиона евро и еще половину стоимости от будущей продажи.

Футболистам в России также предстоит ужаться и в зарплатных ожиданиях. С учетом того, что устроиться им сейчас сложно даже в Турции. Именно поэтому ушедшие из «Зенита» Артем Дзюба и Магомед Оздоев сейчас без работы. Причем, никто не удивится, если первый окажется в ФНЛ в «Рубине», а второй в «Урале» с зарплатами, которые будут серьезно уступать тем, что были у футболистов в прежнем клубе.

Еще одна проблема, на которую указывали агенты, - сложности с оплатой трансферов из-за фактической изоляции российской банковской системы. Это фактически отрезает европейский рынок, и взоры селекционеров сейчас направлены на Латинскую Америку, Африку, Сербию, Турцию и Ближний Восток. Поэтому те, кто в 90-е годы не застал «пляжных бразильцев» почти во всех клубах, Мукунку и Огунсанью в «Спартаке», смогут ими насладиться уже, видимо, начиная со стартовавшего сезона.

В связи с этим довольно странно было слышать идеи о расширении РПЛ до 18 команд. Наверное, имело смысл говорить о сокращении команд, чтобы повысить конкуренцию и, как следствие, зрелищность. Иначе «Зенит» можно уже поздравлять с чемпионством, потому что он может удержать зарплатами не пляжных, а топовых бразильцев с опытом национальной сборной, которые ему будут нужны для игры с шестью командами, с остальными команда из Санкт-Петербурга сможет справиться и без них.

ФАН, УЙДИ!

Из-за изоляции довольно печальная ситуация сложилась не только в футболе, а практически во всех сферах. И в них государство действительно пытается сделать так, чтобы неудобства граждан были минимальны. Например, разрешен параллельный импорт ряда товаров, а в кинотеатрах уже показывают пиратские копии голливудских фильмов. Вообще для кинотеатров такие показы – вопрос выживания. Пусть хоть какое-то кино, пусть с озвучанием легендарного человека с прищепкой на носу, это все равно лучше, чем никакого.

И если в кинотеатры за счет послаблений от государства могут привлекать зрителей, то футбольные клубы, наоборот, попали в ситуацию, когда государство перекрывает болельщикам стадионы.

На стадионе «Ростова» уже с первого круга вводится fan-ID и, по словам главного тренера Валерия Карпина, если обычно к началу сезона продавалось 6–8 тысяч абонементов, то в этом году продана всего тысяча.

В первом туре играли на стадионах, где fan-ID еще не требуется, однако только на двух аренах было более 10 тысяч зрителей – на «Динамо» и в Краснодаре. ЦСКА вообще не продает билеты на фан-сектора, а «Локомотив» накрыл места для активных болельщиков баннером.

Но я могу поделиться впечатлениями от посещения матча в Петровском парке. Когда играли «Динамо» с «Ростовом», я впервые в жизни отчетливо слышал то, что судья говорит футболистам, поскольку без заполненного фан-сектора было так тихо.

И это, кстати, вопрос не только футбола. Молодые и горячие фанаты приходили на стадион сбрасывать энергию и эмоции. Куда им ходить после введения fan-ID? С учетом того, что сейчас можно прогнозировать рост преступности из-за экономического спада, вопрос этот становится вполне актуальным.

Помимо сокращения числа болельщиков, клубы потеряют еще на том, что государство никак не может разрешить продавать пиво на стадионах. Даже с fan-ID. Некоторые высказывают опасения, что болельщики начнут друг друга бить. При этом «паспорт болельщика» выдают Роману Широкову, который был судим за избиение арбитра, а недавно получил дисквалификацию от Федерации футбола Москвы за то, что оскорбил судей на юношеском турнире, в котором играл его сын. Пиво ни на том, ни на другом матче, кстати, не продавалось.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
И расплакалось небо. Как «Динамо» и «Ростов» играли в Петровском парке вничью
И расплакалось небо. Как «Динамо» и «Ростов» играли в Петровском парке вничью
Вопросов о готовности обеих команд к сезону было до игры предостаточно. Не сказать, что игра сняла большую часть из них. Некоторые заметки об оставшемся за кадром.
18.07.2022 22:38
Футбол
автор: Николай Яременко
Российский футбол в вакууме и не для болельщиков
Российский футбол в вакууме и не для болельщиков
Стартовал самый необычный и одновременно грустный чемпионат России по футболу.
18.07.2022 22:14
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Отсутствие внятной стратегии, курс на омоложение состава. Подводим итоги работы Каттани в «Спартаке»
Отсутствие внятной стратегии, курс на омоложение состава. Подводим итоги работы Каттани в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани на прошлой неделе покинул свою должность. Итальянец проработал в Москве всего семь месяцев, но за это время успел проделать немалую работу, что позволит нам взвешенно ее оценить.
18.07.2022 21:59
Футбол
автор: Матвей Морозов
Он был для меня русским Гердом Мюллером
Он был для меня русским Гердом Мюллером
Жаль, что в большой футбол Георгий Ярцев попал только в 30 лет. Тем не менее успел и золото чемпионата СССР добыть, и титул лучшего бомбардира взять, и за сборную сыграть.
18.07.2022 17:15
Футбол
автор: Виталий Славин
Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает
Зареме стоит перестать драконить «Зенит», «Газпром» и РФС. Эта тактика не работает
Пора уходить от токсичного образа в сторону исторических ценностей, сделавших красно-белые цвета самыми любимыми в стране.
18.07.2022 16:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
Дмитрий Селюк: Комличенко мог не играть с «Динамо», но вышел и забил. «Торпедо» нужно укрепляться
Футбольный агент Дмитрий Селюк делится мыслями после вчерашних матчей 1-го тура РПЛ.
18.07.2022 14:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ
Самара, Сочи и «Ростов»: провинция в огне! Впечатления от старта сезона РПЛ
Субъективный взгляд обозревателя Артема Зибрака на старт чемпионата России.
18.07.2022 13:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
С такой игрой команда Карпина будет в тройке! «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью
Ростовчане провели прекрасный матч с «Динамо», но увезли из столицы лишь ничью (1:1). На гол Грулева гости ответили точным ударом Комличенко после розыгрыша штрафного.
17.07.2022 22:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Галактионов – мастер замен! «Пари НН» в меньшинстве спас ничью в Черкизово
Нижегородцы больше часа играли в меньшинстве, железнодорожники нанесли в 12 (!) раз больше ударов: 23-2.
17.07.2022 19:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Пока сыро, Генрихович! «Торпедо» Бородюка уступило вице-чемпиону «Сочи»
Возвращение «Торпедо» в элиту огорчило болельщиков черно-белых. Команда Александра Бородюка оказалась на щите «Сочи» 1:3, провалив первый тайм. Сочинцы же до перерыва смотрелись солидно, как подобает второй команде РПЛ.
17.07.2022 17:15
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Дело Газзаева живет и процветает! Минспорт намерен создать Объединенный чемпионат от Херсона до Цхинвала
На совещании в ДНР Министерство спорта России предложило создать футбольную лигу для команд Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
Непомнящий протестирует Карлсена, Шварцман переходит под флаг Израиля. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Ждем Слуцкого в Премьер-Лиге? Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Парень из будущего! Как стремление к совершенству сделало Александра Большунова идеальным лыжником
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает портрет трехкратного чемпиона зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 18.07.2022: на кону 4 350 000 рублей!
18 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Лига Ставок» стала титульным спонсором крупного предсезонного турнира в Сочи
С 3 по 9 августа 2022 года на черноморском побережье пройдет престижный хоккейный турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open» с участием «Сочи», «Авангарда», СКА, «Адмирала», минского «Динамо» и олимпийской сборной России.
«Цель — побыстрее обезопасить себя от стыков». Валерий Карпин — после матча с «Динамо»
Валерий Карпин и его визави Славиша Йоканович подвели итоги матча 1-го тура РПЛ «Динамо» - «Ростов» (1:1).
Карпин замахнется на медали? Как «Динамо» на глазах у Овечкина еле удержало ничью с «Ростовом»
По неожиданному сценарию прошел матч в Москве между бело-голубыми и ростовчанами (1:1), которые были ближе к победе.
Кристиан Нобоа: У меня нет обиды на Федотова, он выбрал лучшее место
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после победы над «Торпедо» (3:1) в 1-м туре РПЛ рассказал о лишних килограммах, своем будущем и разговоре с Сергеем Семаком.
Такое «Торпедо» в РПЛ не выживет. Как «Сочи» указал автозаводцам их место
На арене в Химках команда Александра Бородюка уступила в 1-м туре РПЛ серебряному призеру прошлого сезона (1:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика