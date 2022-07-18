Российский футбол в вакууме и не для болельщиков

Пока мало кто отдает себе отчет в том, что будет с российским футболом в его тотальной изоляции. Причем, как от мира, так и от своих же болельщиков. На многое повлиять нельзя, но можно сохранить зрелище, развлечение и создать место, куда люди будут в непростое время ходить за позитивными эмоциями. Но пока есть только желание чиновников вообще никому не показывать происходящее на стадионах.

ДОЛГИЙ БАН РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

Символично, что в день первого матча нового сезона РПЛ было озвучено решение CAS, которое сохранило всемирный бан нашего футбола, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. То есть сейчас уже никаких реальных механизмов быстро вернуться в футбольную семью не осталось.

Судьи спортивного арбитража в своем заявлении сделали акцент на безопасности участников соревнований, подчеркнув при этом, что никакой коллективной ответственности за происходящие на футболистах нет.

Однако вопрос безопасности решается достаточно просто. Белорусские клубы и сборные играют на нейтральных полях и без зрителей. Поэтому речь, скорее, идет о другой безопасности. Участие российских клубов и сборных в международных турнирах могло бы поставить под угрозу спортивный принцип. Дело в том, что с российскими командами мало кто готов играть. Уже в марте наши потенциальные соперники перед стыковыми матчами, в которых решалась судьба последних европейских путевок на чемпионат мира, то есть поляки, чехи и шведы, заявили, что не будут играть со сборной России даже если им придется отказаться от амбиций участвовать в главном футбольном событии четырехлетия.

После 2014 года сборные и клубы России и Украины просто разводили по сетке и встретиться они могли только в плей-офф. Такие примеры есть и не на постсоветском пространстве, например, разводят Сербию и Косово. Но сейчас с кем разводить сборную России? Ведь из стран Евросоюза, скорее всего, только Венгрия могла бы сыграть с нашими командами, а также Сербия, Турция и часть постсоветских стран. Возьмите Лигу наций, где соперниками России могли быть Израиль, Исландия и Албания. Наверное, сыграли бы два матча с Израилем, а потом у подопечных Валерия Карпина было бы 12 очков за счет технических поражений соперников. Теоретически так можно вообще стать чемпионами мира, но кому такой футбол нужен, причем, даже в России? У ФИФА и УЕФА просто нет механизмов заставить кого-то играть, это сугубо добровольное дело. Поэтому участие сборной России в международных турнирах нарушило бы тот самый спортивный принцип, когда побеждает не тот, с кем меньше всего хотят играть, за счет технических побед, а сильнейший.

Безусловно, все это влияет на репутацию российского футбола и, как следствие на качество легионеров, привлекаемых клубами. Кроме того, в российском футболе после отстранения от международных турниров и непростой экономической ситуации станет меньше денег. Но главное даже не это, а неопределенность. Если все дисквалификации по допингу имели установленные сроки, поэтому можно было строить планы, но сейчас ни один человек в мире не знает, когда соперники из числа стран Евросоюза захотят играть с российскими командами. И даже когда вдруг это случится, наверняка все начнется с игр на нейтральных полях без болельщиков. Особенно если в Россию можно будет летать только с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

ОЖИДАЕМ «ПЛЯЖНЫХ БРАЗИЛЬЦЕВ»

Именно с изоляцией даже не футбола, а России в целом, связано решение ФИФА по легионерам, которые могут прерывать контракты без всяких штрафных санкций. Конечно, это в некоторой степени подрывает систему соглашений между клубами и футболистами, но опять же возникает вопрос защиты прав спортсменов. Как им встречаться со своими семьями, если у России осталось авиасообщение со считанным числом стран?

Но не все благополучно с авиасообщением и внутри России. Три команды РПЛ будут ездить на выездные матчи либо на поезде, либо на автобусе. «Факел» из Воронежа ехал в Краснодар, где тоже не работает аэропорт, на автобусе с ночевкой в Ростове-на-Дону, а «Ростов» приехал на поезде в Москву играть с «Динамо» и в ней же останется готовиться к «Локомотиву». Неудивительно, что воронежцы и ростовчане стали одними из самых скромных по числу легионеров российских клубов.

При этом совершенно очевидно, что на 16 клубов РПЛ в России футболистов не хватает. Значит, придется брать легионеров, которые готовы к нам ехать, практически не торгуясь. Например, «Краснодар» взял серба Михайло Баньяца из клуба «ТСЦ Бачка Топола» за 1,6 миллиона евро. Лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов, для сравнения, ушел из «Уфы» в «Ахмат» за 1,5 миллиона евро и еще половину стоимости от будущей продажи.

Футболистам в России также предстоит ужаться и в зарплатных ожиданиях. С учетом того, что устроиться им сейчас сложно даже в Турции. Именно поэтому ушедшие из «Зенита» Артем Дзюба и Магомед Оздоев сейчас без работы. Причем, никто не удивится, если первый окажется в ФНЛ в «Рубине», а второй в «Урале» с зарплатами, которые будут серьезно уступать тем, что были у футболистов в прежнем клубе.

Еще одна проблема, на которую указывали агенты, - сложности с оплатой трансферов из-за фактической изоляции российской банковской системы. Это фактически отрезает европейский рынок, и взоры селекционеров сейчас направлены на Латинскую Америку, Африку, Сербию, Турцию и Ближний Восток. Поэтому те, кто в 90-е годы не застал «пляжных бразильцев» почти во всех клубах, Мукунку и Огунсанью в «Спартаке», смогут ими насладиться уже, видимо, начиная со стартовавшего сезона.

В связи с этим довольно странно было слышать идеи о расширении РПЛ до 18 команд. Наверное, имело смысл говорить о сокращении команд, чтобы повысить конкуренцию и, как следствие, зрелищность. Иначе «Зенит» можно уже поздравлять с чемпионством, потому что он может удержать зарплатами не пляжных, а топовых бразильцев с опытом национальной сборной, которые ему будут нужны для игры с шестью командами, с остальными команда из Санкт-Петербурга сможет справиться и без них.

ФАН, УЙДИ!

Из-за изоляции довольно печальная ситуация сложилась не только в футболе, а практически во всех сферах. И в них государство действительно пытается сделать так, чтобы неудобства граждан были минимальны. Например, разрешен параллельный импорт ряда товаров, а в кинотеатрах уже показывают пиратские копии голливудских фильмов. Вообще для кинотеатров такие показы – вопрос выживания. Пусть хоть какое-то кино, пусть с озвучанием легендарного человека с прищепкой на носу, это все равно лучше, чем никакого.

И если в кинотеатры за счет послаблений от государства могут привлекать зрителей, то футбольные клубы, наоборот, попали в ситуацию, когда государство перекрывает болельщикам стадионы.

На стадионе «Ростова» уже с первого круга вводится fan-ID и, по словам главного тренера Валерия Карпина, если обычно к началу сезона продавалось 6–8 тысяч абонементов, то в этом году продана всего тысяча.

В первом туре играли на стадионах, где fan-ID еще не требуется, однако только на двух аренах было более 10 тысяч зрителей – на «Динамо» и в Краснодаре. ЦСКА вообще не продает билеты на фан-сектора, а «Локомотив» накрыл места для активных болельщиков баннером.

Но я могу поделиться впечатлениями от посещения матча в Петровском парке. Когда играли «Динамо» с «Ростовом», я впервые в жизни отчетливо слышал то, что судья говорит футболистам, поскольку без заполненного фан-сектора было так тихо.

И это, кстати, вопрос не только футбола. Молодые и горячие фанаты приходили на стадион сбрасывать энергию и эмоции. Куда им ходить после введения fan-ID? С учетом того, что сейчас можно прогнозировать рост преступности из-за экономического спада, вопрос этот становится вполне актуальным.

Помимо сокращения числа болельщиков, клубы потеряют еще на том, что государство никак не может разрешить продавать пиво на стадионах. Даже с fan-ID. Некоторые высказывают опасения, что болельщики начнут друг друга бить. При этом «паспорт болельщика» выдают Роману Широкову, который был судим за избиение арбитра, а недавно получил дисквалификацию от Федерации футбола Москвы за то, что оскорбил судей на юношеском турнире, в котором играл его сын. Пиво ни на том, ни на другом матче, кстати, не продавалось.